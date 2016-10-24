صدور كتاب "السودان ومياه النيل" للدكتور سلمان محمد أحمد سلمان
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صدر هذا الأسبوع من مركز أبحاث السودان (فيرفاكس، فرجينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية) كتاب "السودان ومياه النيل – النزاعات والمفاوضات والاتفاقيات ومستقبل علاقات دول الحوض" للدكتور سلمان محمد أحمد سلمان.
الكتاب بحثٌ توثيقيٌّ لتفاصيل خفايا وخبايا النزاع والتفاوض حول مياه النيل بين مصر والسودان خلال الأعوام الستين الأولى من القرن الماضي، ثم بين هاتين الدولتين وبقية دول حوض النيل. يناقش الكتاب بتفصيلٍ دقيقٍ اتفاقيّة عام 1959 بين مصر والسودان، ونتائجها السالبة على السودان، والتي تمثّلت في الترحيل القسري لأهالي حلفا، والبدء في بناء قناة جونقلي. ويستعرض الكتابُ تداعيات الاتفاقية في بقية دول حوض النيل، وكذلك التطوّرات اللاحقة والمتمثّلة في اتفاقيّة الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية، واتفاقيّة عنتبي، وسدِّ النهضة الإثيوبي، وسدود يوغندا. ويختتم الكتاب بالتأكيد على ضرورة المشاركة والتعاون بين دول الحوض جميعها، تحت مظلّة اتفاقيّة عنتبي واتفاقيّة الأمم المتحدة، لتتسنّى الاستفادة القصوى من مياه النيل وحمايته وإدارته للخروج بشعوبه من المحيط المتزايد من الفقر والجوع والظلام والتخلّف. يقع الكتاب في خمسمائة وستين صفحة، مقسمةً إلى خمسة عشر فصلاً (450 صفحة)، وثمانية ملاحق (100 صفحة) ومراجع. عناوين فصول الكتاب كلآتي: مقدمة الفصل الأول: الجغرافيا السياسيّة لنهر النيل الفصل الثاني: مشروع الجزيرة واندلاع النزاع المصري السوداني حول مياه النيل الفصل الثالث: مفاوضات مياه النيل خلال رئاسة السيد إسماعيل الأزهري للوزارة: 1954 – 1956 الفصل الرابع: مفاوضات مياه النيل خلال رئاسة السيد عبد الله خليل للوزارة: 1956 - 1958 الفصل الخامس: مفاوضات مياه النيل خلال فترة حكومة الفريق إبراهيم عبود: 1958 - 1959 الفصل السادس: مضمون اتفاقية مياه النيل لعام 1959 الفصل السابع: مواقف القيادات السياسية السودانية من الاتفاقية: بين الترحيب والصمت الفصل الثامن: اتفاقية مياه النيل والترحيل القسري لأهالي وادي حلفا الفصل التاسع: قناة جونقلي وحروب مياه النيل الخفيّة الفصل العاشر: القانون الدولي للمياه: التطوّر والسياق الفصل الحادي العاشر: اتفاقية عنتبي: انطلاق الربيع الأفريقي السلمي؟ الفصل الثاني عشر: سدُّ النهضة الإثيوبي: هل تمّتْ تسويةُ أرضِ الملعب؟ الفصل الثالث عشر: سدود يوغندا ونزاعات مياه النيل الأبيض الفصل الرابع عشر: مقترح ربط نهر النيل ونهر الكونغو بين الحقيقة والخيال الفصل الخامس عشر: خاتمة: النزاعات والمفاوضات والاتفاقيات ومستقبل علاقات دول حوض النيل
ويشمل الكتاب ثمانية ملاحق هي: الملحق رقم (1): تصريحا الجانب السوداني والجانب المصري، الجولة الثالثة لمفاوضات مياه النيل، أبريل 1955 الملحق رقم (2): اتفاقية مياه النيل بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان، نوفمبر 1959 الملحق رقم (3): تعويضات السودان عن قيام السد العالي - تقديرات الحكومة السودانية والأرقام النهائية، ديسمبر 1959 الملحق رقم (4): اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، مايو 1997 الملحق رقم (5): محضر الاجتماع الوزاري الخاص بإنشاء مبادرة حوض النيل، فبراير 1999 الملحق رقم (6): اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل (اتفاقية عنتبي)، مايو 2010 الملحق رقم (7): بيان المجلس الوزاري لدول نيل البحيرات الاستوائية، نيروبي، كينيا، يناير 2012 الملحق رقم (8): اتفاق إعلان مبادئ حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، مارس 2015
جديرٌ بالذكر أن هذا الكتاب هو الثاني الذي يصدر عن مركز أبحاث السودان. وقد كان كتاب "انفصال جنوب السودان" هو أول إصدارات المركز عام 2015. وسوف يتمُّ تدشين الكتاب بمنطقة واشنطن الكبرى في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر عام 2016.
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