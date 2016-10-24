الشيوعيون: هم من حطم الحزب الشيوعي السوداني (1) .. بقلم: شوقي بدري
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في بداية الخمسينات ونحن في المدرسة الاولبة كان الهلالاب يستفذوننا بمداعبة التاجر اليمني الطاهرلظهير فريق المريخ حسن العبد ابن حي العرب , فبعد ان تأكد الجميع من ان المريخ قد فاز علي الهلال في مباراة تعمد فيها الفريقان الخشونة والمسك الخ . تراخى دفاع المريخ في آخر الدقائق وادخل دفاع المريخ هدفا في مرماه . فقال الطاهر اليمني الذي كان هلالابيا لحسن العبد ... يا ولدي العبد ما ضربناكم ولا مسكناكم ... زنقنا عليكم درنتم براكم . وصارت العبارة تردد في مناسبات الكرة وغير الكره ويمكن ان تردد الانقاذ هذه العبارة للشيوعيين الاخوان المسلمون اجتهدوا بكل الطرق في تحطيم قلعة النضال والوطنية وحامي الكادحين وحامل مشعل الوعي الحزب الشيوعي السوداني . ولم ينجحوا ، بالرغم من الاخطاء والغلطات الكثيرة التي ارتكبها الشيوعيون . ولكن اخيراافلح الشيوعيون في تحطيم حزبهم بأنفسهم . والدليل هو استقالة الكثيرين ، منهم البروفسر مصطفي خوجلي . ومصطفي من السودانيين الافاضل. يتمتع بالمقولية والتواضع والبعد عن طلب الاضواء وتكسير الآخرين والتسارع للفوز بالمناصب . وهو الاحق بها . كتب الكاتب الامريكي ادجار اسنو في كتابه النجم الاحمر فوق الصين . والكاتب قد سار مع الشيوعيين الصينيين في مسيرة ماوتسي تونق التي كانت 28 الف لي او 10 الف كيلومتر . وقال ان الشيوعيون كسبوا البشر بإنضباطهم وامانتهم واحترامهم للشعوب . علي عكس جنود حكومة الكومنتانق واليابانيين المحتلين . ان الشوعيين السودانيين يفقدون الاعضاء والاصدقاء قبل الآخرين . لقد سكتت الانقاذ عن احتلال حلايب واشياء اخرى وقامت مصر بدفع الثمن عن طريق بيع المعرضة السودانية الحزب والحزبالشيوعي في البيعة . ورجع الشيوعيون الي السودان. والى هنا فالامر معقول بعض الشئ. ولكن ان نشاهد حتي ام النضال والصمود فاطمة احمد ابراهيم في برلمان الانقاذ فهذا كثير جدا . والاسوا هو ذهاب كمال الجزولي والبروفسر فاروق كدودة طيب الله ثراه لتهنئه الترابي . وتوجت المحنة بذهاب محمد نقد طيب الله ثراه الي منزل الترابي لتهنئته بالافراج عنه امام عدسات التلفزيون. والترابي سبب كل البلاوي وسرقة جزء كبير من حياة نقد طيب الله ثراه في الاختفاء . نحن ندين الانقاذ لانها قتلت مجدي واكانجلو وجرجس بسبب امتلاك الدولارات . وصارت الدولارات ولا تزال هي العملة الفعلية عند الانقاذ . لقد طرد محمد محجوب من الحزب الشيوعي لانه قد وضع قدمه في برلمان الانقاذ . وكما قال لي محمد محجوب ... ان ايصال اهم رسالة كان يأخذ اسابيعا في بعض الاحيان , ولكن قرار طرده وصله في ساعات مع فريق في عدة عربات ، في وقت عز فيه البنزين . ونشر الخبر في كثير من الصحف منها الشرق الاوسط. ولقد قام الدكتور عزالدين عامر باصدار تصريح من لندن . وكان من اقرب الناس لمحمد ولقد سافرا كثيرا في مهمات لجنة العلاقات الخارجية . وتألم محمد كثيرا لان الجميع قد انفضوا عنه . وطرد من شقة الحزب ورجع الي منزل العائلة في فريق السيد المكي امدرمان . وعندما يغضب عليك الحزب. يجعلون حياتك جحيما. ولأن الشيوعي عادة يقفل نفسه في مربع الشيوعيين ، يصير المغضوب عليه معزولا تماما . دفاع محمد هو ان الحزب قد اتخذ قرارا بهجرة كل من يستطيع من القيادة. ومحمد لم يسع للإنقاذ ولكنهم عينوه كعضو في البرلمان بدون استشارته ، كما عينوا آخرين بنفس الطريقة . بل لقد عينوا الرائع محجوب شريف في لجنة الدستور ولكنه رفض حتى المناقشة . وعندما قال لهم انه ليس بقانوني ، لماذا يستدعوه . قالوا له انه شخصية مرموقة ومحترمة . فقال لهم انتم تريدون تسويق دستوركم بالقول ... حتي محجوب شريف مشارك . وكان محمد يريد ان يرجع الي براغ لابنته التي نشأت في براغ منذ اول سنة في حياتها والتحقت بالجامعة في بداية التسعينات . واعتبر ان عضويته التي لم يستشار فيها قد تكون الوسيلة للخروج من السودان . والخال محجوب عثمان كاد ان يفقد حياته اكثر من مره في طريق الصحراء الي مصر . وفي احدي المرات اغمي عليه من العطش في الصحراء وانقذه راعي . وكان يستيقظ في الصباح ليجد أثار اقدام ضباع حوله . وفي بعض الاحيان كان يهش الصقور بعكازه . والزعيم التجاني الطيب بابكر تقرح جسمه من ركوب الجمال حتى حملوه في بطانية علي صفحة الجمل . لقد وجدت الهجوم والغضب من بشر اكن لهم الكثير من الاحترام والحب . ولقد لاموني لوقوفي مع محمد محجوب . المشكلة هي انني احاسب دائما كشيوعي واكلف باعمال قد لايقبل بها حتى الشيوعيون الملتزمون . ولكني في النهاية خارج المنظومة . واعامل كغريب في كل الامور . واذكر ان السيدة ثريا الشيخ قد اتصلت بي من براغ قبلها بمدة واخبرتني بأن ابنتها ومحمد محجوب ستستقر في براغ وان اتكفل بارسال المصاريف وحذرتني من عدم الاسراف والا ستغضب . وصرت امر علي براغ في طريقي للامارات للاطمئنان عليها . وبراغ مليئة بالسودانيين والشيوعيين ! السيدة التي صارت والدة اربعة من اطفالي لم تعرف محمد محجوب . ولكنها كانت تتواصل معه عندما رفض اقرب الاصدقاء الاقتراب منه بعد قرار الطرد . وهي التي ابتاعت التذكرة لزوجة محمد محجوب التي انضمت الى ابنتها. وكانت تصل محمد محجوب بانتظام . لدرجة انها في ازمة البنزين كانت تذهب بشاحنة احد جيرانها لايصال متطلباته . ولانني كنت علي اقتناع ان براغ لم تعد براغ بعد سقوط الاشتراكية فلقد شددت علي عدم ذهاب محمد الي براغ . وكنت جد متأكد من ان في استطاعته الحصول علي اللجوء السياسي في السويد بوقت قياسي . وتسلم محمد تذكرته واحتياجاته وحضر الى السويد بعد شهرين من حضور الشيوعي المتفرغ احمد الفكي الذي لم اعرفه قبلها . واثار هذا غضب الكثيرين . فعندما يطرد الانسان من الحزب الشيوعي يعامل بعداء محكم ويحارب وتضيق عليه كل السبل .ومن لاموا محمد ووصفوه بكل قبيح ، جلسوا في برلمان الانقاذ واستلموا المرتبات والمخصصات فيما بعد. هذه اكثر من محن . وعندما اتصلت بالزعيم التجاني الطيب وطلبت مساعدة محمد ببعض الشهادات لدعم طلب اللجوء انفجر الزعيم وقرعني بشدة ووبخني . وقمت بارسال خطاب اغلبه اعتذار مكون من 17 صفحة . وبراغ قد جمعتني مع التجاني وزوجته في براغ .
قد لا يعرف البعض بروفسر الطب مصطفي خوجلي . انه الرجل الذي احضر الي سجن كوبر في داخل دبابة ، وعندما قرأ مدير السجن ولم يكن الاعدام كما متوقع لم يتمالك مدير السجن من احتضان مصطفي فرحا بسلامته . فبعد شنق الكثيرين لم يجد نميري او المصريون الذين قرروا مصير السودانيين من يحكم علي مصطفي خوجلي بالاعدام كرغبة نميري . فعظمة مصطفي وحب واحترام الناس له لم تجد من يحكم عليه بالاعدام بالرغم من ان عبد الخالق قد وضعه كرئيس للوزراء في حكومة هاشم العطاء . مصطفي وغيره من الشيوعيين قديما كانوا يعرفون بانهم قد يسجنوا ويشنقوا، الا انهم لم يتراجعوا وضحوا بكل شئ . ولم ينضموا الي الحزب الشيوعي بحثا عن الجاه او المنصب . بعض الشيوعيين كان عندهم مقدرة خرافية في جعل الآخرين ينفرون من الحزب واهله . هذا الاحساس بالتعالي علي الآخرين واعطاء انفسهم الحق في الشعور بالتفوق والخصوصية ، يمارسه العسكر ضد المدنيين . ويطبقه الشيوعيون .ويتعرض اصدقاء الحزب ومن يناصرونه كثيرا للظلم ، لانهم كما يقول الشيوعيون .... ميم ميم . او مغفل نافع ، ويبتعد الاصدقاء .ومشكله الشيوعيون هي النظرية الاستالينية ... اذا لم تكن معنا فأنت ضدنا . وويل للعضو الذي يترك الحزب لاي سبب. فسيحارب ويتعرض لاغتيال الشخصية وسيعامل كالمجذم او الاجرب . ومورس هذا اخيرا مع الخاتم عدلان وخالد الكد . كما ذكرنا كثيرا فإن مشكلة الحزب الشيوعي هو انه لم يكن حزبا سياسيا . لقد كان منظمة سرية لها طقوس وقوانين غير معلنة يتحكم فيها كبار الكهنة . وها الجو السري ووجود نظام مراقبة يكتب التقارير ويتربص بغلطات الاعضاء خلق جوا من الشك وعدم الثقة والتكتلات والتنافس والمؤامرات . وكان عشمنا كل الوقت ان يحدث الانفتاح في داخل الحزب ويصير حزبا سياسيا يضم التقدميين والاشتراكيين ببرنامج واضح وشفافية كاملة. وكبر امل الجميع بعد اكتوبر، وصدمنا برفض الفكرة من عبد الخالق الذي كان يحدد كل شئ باستالينية كاملة الدسم . وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان حتميا، تغيرت الاحزاب الشيوعية خاصة الاوربية لاحزاب يسارية وعادت الي الماركسة وتخلت عي اللينينية .وكان من المتوقع ان يحدث تطور في الفكر الشيوعي السوداني كما حدث حتي في الحزب الشيوعي الصيني . والفوضويون الذين تخصصوا في التخريب والتفخيرات والاغنيالات نبذوا العنف وتحولوا للسنديكالية . وفكرة الوصول للسلطة بدون عنف . ولكن ازداد الانغلاق والتقوقع وتكلس الحزب وها هو يتفتت . ما حبب الاشتراكية لنا هو تقاربها من العادات والتركيبة النفسية السودانية . ولقد كان اعضاء الحزب قديما من المقدامين ومن يضحون من اجل وسطهم . يشاركون الآخرين مصائبهم ولا يبخلون بجهدهم مالهم ووقتهم . وهم اول من يهب ويضحي بالغالي والنفيس . ويبعدون عن صغائر الامور. لايمكن شرائهم بمال او منصب ، لا يحسدون ألاخرين ولا يهتمون بما يملكون ناهيك عن التغول او الطمع في ما عند الآخرين . لقد كان الكثير من البريطانيين الذي شاركوا في ادارة السودان من الاشتراكيين. ولقد قدموا الكثير للسودان اكبرهم كان نيوبولد السكرتير الاداري . الذي مات من التعب بسبب الجهد العظيم الذي بذله في ايام الحرب العالمية واشتهر بحب السودان. ولقد خلف لنا الاشتراكيون نظاما اشتراكيا جميلا ، تمثل في سيطرة الشعب عن طريق الدولة علي كل وسائل الانتاج الرئيسية ونظاما قضائيا رائعا . وكان التعليم والعلاج مجانا في كل السودان . المفروض ان يبعد الاشتراكي تماما عن العنصرية والشوفينية . وان يدافع بشراسة عن حقوق المرأة والمسحوقين . ولكن وجدنا في قلب الحزب الشيوعي من يمارس الشوفينية والعنصرية واضطهاد المرأة . ووجنا من النساء من يعادي الرجال ويتعامل معهم كأعداء يجب ترويضهم تحطيمهم اذا امكن .ويتجه بعض الشيوعيين نحو الانانية والانتهازية والكذب . ولقد قبل الكثيرون في الحزب بسبب الشللية والعلاقة الاسرية وربما حب المغامرة والقشرة بالشيوعية بدون ان يتعلموا البعد عن الشوفينية مثلا . الاخ الدكتور محمد النور طيب الله ثراه كلف بمرافقة عبد الخالق محجوب في براغ . ورغبة في اطراء تعددية الحزب وتنوع اعضاءه قال محمد النور .... لكن الحزب ده ما مليتوه لينا عبيد وحلب . ولم يترك عبد الخالق الامر يمر بسهولة بالرغم من انه يعرف عفوية محمد النور . واشار لان تلك الامور يجب ان لا يتطرق اليها عضو الحزب حتي كنوع من المزاح . عندما غضبت لتصرف بعد الشيوعيين بسبب العنصرية او الشوفينية . ايد كلامي الزعيم التجاني الطيب بابكر . وقال ان المناضل جوزيف قرنق طيب الله ثراه كان يتضايق من الكلمات العنصرية العفوية التي ,, تجي ناطة ,, . ولكن المؤلم جدا وما تركني اقطع علاقتي مع بعض الشيوعيين ، هو العنصرية المتجذرة في داخلهم ولا يترددون من وصف الجنوبيين واهلنا النوبة بالعبيد . احدهم اخصائي طبيب . كان يقول في داري وهم مستغرب علي اطلاق اسماء جنوبيين علي اطفالي .... ديل عبيد معفنين ما عندهم شغلة غير السرقة والسكر . وكان الدكتور يمسك في يده كاسا من الخمر . وليس البيان الشيوعي . سألت الدكتور حسن الجزولي عن الاخ الدكتور عبد السلام نور الدين بسبب تواجدهم في لندن سويا . وعبد السلام قد رافقني في براغ واكن له اعجابا وكثير ارتياح . وعرفت ان علاقتهم ليست جيدة . والسبب هو ان حسن الجزولي قد نشر موضوعا لعبد السلام في جريدة الفجر ومن عادة حسن نقل مواضيع او الاستفادة من جهد الآخرين بدون استشارتهم. وعندما احتج عبد السلام وطالب بحقه الادبي والمادي . طرح حسن الجزولي الامر لرئيس تحرير جريدة الفجر التي كانت تصدر في لندن ... يحي العوض . وحسب رواية حسن الجزولي عن يحي العوض ... ان عبد السلام غرباوي معقد . وهذا الامر بالنسبة لي جريمة غير مقبولة . وانا كنت من كتاب الفجر . لقد عشت تصريحات عنصرية من كثير من الشيوعيين في براغ ضد اعضاء في الحزب احدهم الدكتور عبد السلام نور الدين الذي كان اديبا بحق وحقيقة. وكانوا يطلقون عليه لقب مدفع الدلاقين استخفافا وهو خيرمنهم. وبعد ان تعبت في الحصول علي تلفون الدكتور عبد السلام كنت فرحا بالاتصال به . بالرغم من انه لم يتكرم بالرد علي بالرغم من تركي لتحايا كثيرة . وعذره انه تجنب الاتصال بي بسبب ما سمعه عني عن طريق احمد الفكي .ولمته لانه بالرغم معرفته بي لسنين في براغ ، لم يتصل بي لكي يتأكد من صحة كلام احمد الفكي . ورده كان ان ما سمعه من احمد الفكي كان من السوء ولا يشبه شوقي الذي عرفه في براغ . ووجدت ان الامر لا يستحق التفكيبر فهذه الامور تحدث كثيرا وسط الشيوعيين . ولم اسأل ... ماذا قال احمد ؟ بعد ان فرغت من تأسيس مسكن جميل من طابقين كنت افكر في الارتباط مرة اخري واحضارسيدة للمسكن .وطرق الباب شقيقي اسعد ومعه ما حسبته صوماليا يرتدي صندلا واسوأ معطف اشاهده في حياتي . وعرفت احمد الفكي الذي قضي الليلة عند شقيقي اسعد . ولم يتوفر له رقمي ولكنه تحصل علي رقم اسعد من الاستعلامات . وكان ذلك في 1992 وتوفر لي موبايل ولكن لم يكن الموبايل متوفرا للكثيرين وقتها . واسعد كان قد صار سلفيا يسكن بالقرب من الجامع . ولكنه اهتم بالشيوعي احمد الفكي . فشقيقنا الشنقيطي وكبير البيت كان معلما شيوعيا ، طيب الله ثراه . بدا احمد الفكي بكذبة وهي انه قد ذهب لقريب زوجته الدكتور ابو سبيب في جامعة ابسالا ولكنه لم يرحب به وقال له ... تمشي لي شوقي . شوقي ده بتاعكم .وقام بشراء تذكرة قطار من فلوس احمد الفكي وشحنه لشوقي . ولم اكن قد عرفت الدكتور ابوسبيب . واوغر هذا صدري ضد الرجل الرائع الفنان الدكتور ابو سبيب . وعند السؤال عن حقيبة احمد ، قال انه قد تركها عند ابو سبيب . وتم تزويد احمد بكل ما يحتاج من ,,خزينة الحزب الشيوعي ,, بطرفي كالعادة. اتصلت بابي سبيب وطالبته بارسال الشنطة . ولم يعرف ابو سبيب طريقة الارسال . وانا لم اعرف انه جديد في البلاد ولا يتكلم السويدية . واخيرا شرحت له طريقة الارسال كطرد عن طريق السكك الحديدية وسيتم الدفه في مالمو. وقمت بدفع مبلغ يقارب ال200 دولار . ومحتويات الحقيبة لا تساوي اى شئ . وعندما حضر الدكتور ابوسبيب كضيف للمعرض الافريقي للفنون في مالمو والذي نظمه الدكتور الشيوعي الرائعحسن الجرق من جامعة كورنيل الامريكية. احسست في ابي سبيب معدن الشيوعي الجيد . وامتلأت خجلا لحدتي معة وظلمي له . وهو لم يعرف احمد من قبل وكان يسكن في غرفة طلاب صغيرة . واحمد قد اخبره منذ البداية بأنه في طريقه لشوقي بدري ولكنه ككل السودانية يظن ان الجميع يسكنون في اسطوكهولم . وانا اسكن في الحنوب على بعد 650 كيلومتر . كنت اظن ان الشيوعي امين وشجاع. الدكتور ابو سبيب موجود واحمد الفكي موجود في بريطانيا . اكون سعيدا اذ اكد احدهما خطئي . ما ان دخل احمد الفكي المسكن حتي نظر الي الكتب الاشتراكية والماركسية . وقال مستخفا ... انت لسة في الكلام الفاضي ده ؟ الاشتراكية انتهت ومحمد محجوب اخو عبد الخالق شق الحزب وشال نصه ودخل بيه مع الانقاذ . فقلت له انني في اتصال دائم مع محمد محجوب ومحمد لم ينقسم ولكنه ابعد من الحزب بسبب تصرف غير مقبول . وان الاشتراكية لا تنتهي والبلد الذي اتيت له هو بلد اشتراكي . واغلب دول اوربا تحكمها انظمة اشتراكية . وتقدم احمد الفكي بطلب للحصول علي اللجوء في السويد . واراد ان يدعم طلبه بشهادة من الحزب الشيوعي . ولم يرد ان يتصل بالزعيم التجاني ، وطلب مني الاتصال بالتجاني . ولكن التجاني قال ان احمد قد ابتعد عنهم منذ بداية الانقاذ بالرغم من انه كان متفرغا ويقبض مرتبا من الحزب وكان يشارك وراق في كتابة صفحة ثابتة . ولكن التجاني لا يمكن ان يعطيه اي شهادة ... مين عارف في الفترة التي اختفي فيها قد تعامل مع الامن ؟ وقلت للزعيم التجاني في هذه الحالة له الحق في الحصول علي نسخ من الميدان التي يمكن ان تدعم طلبه . وهذا حقه . وتكرم الزعيم التجاني بارسال نسخ من الميدان دعمت طلبه . الا ان الامر اخذ سنة واربعة اشهر لحصوله علي الاقامة بسبب اعداد لاجئي البوسنية. واتي محمد محجوب الي السويد. وانضم الينا شيوعي آخر هو ابراهيم مجذوب عديل عبد الخالق محجوب ولفترة الجراح معاز الخليفة من شيوعيي اشيكوسلوفاكية قبل ان ينتقل للمدينة الجامعية لوند . وصار المسكن لفرحتنا مركزا للجميع خاصة في نهاية الاسبوع . من كسر الحصار علي محمد محجوب هو فتحي فضل صديقه من براغ وزوج ارملته فيما بعد و وتبعه بعض السودانيين في زيارة من براغ منهم حسن جورج وآخرون . ولكن تواجد الرجل الرائع ومن ابكار السودانيين في براغ ارصد حمد الملك معنا لفترات متفرقة كان مساعدا لمحمد محجوب ولنا جميعا . اذكر انني نعيته بموضوع .. موت ملك شيوعي في السويد . بالرفم من وصول رسالة من السودان من الشيوعي العظيم شقيقي الشنقيطي ، بإعتبار احمد الفكي شخصا غير جيد . لم اطلب منه مغادرة المسكن . وعند حضور احمد كنت في طريقي الى الامارات ولكني اجلت سفري فامينة لم تربي ابنا يترك ضيفه . وبعد سنين وحصول احمد الفكي علي الجواز السويدي مع زوجته الشيوعية واطفاله انتقل الي بريطانيا . لان السويديين لم يعترفوا بشهادة جامعة الخرطوم كمهندس كهربائي ففي السويد كل شي تخصصي وليس هنالك هندسة عامة. وطلبوا منه البداية من السنة الثانية . ووجد فرصة احسن في بريطانيا . وعندما كان في ورشة عمل في الدنمارك . اتصل تلفونيا وبالرد عليه بعد سنين عديدة اتصل تلفونيا وبعد سماع صوتي قام بقفل الخط . ثم عاود المكالمة بعد فترة . فقلت له ... هل استكثرت ثمن المكالمة من الفندق وذهبت للبحث عن كرت رخيص ؟ كان في امكانك ان تترك الرقم وسأتصل بك انا . فضحك وقال لي ... انتا يا شوقي بدري مابتفوت عليك حاجة . وقرر ان يحضر للتحية ومقابلة محمد محجوب والآخرين . ودعوت الجميع لغداء . ولم يحضر المناضل الشيوعي ولم يكلف نفسه عناء الاتصال بعدها. عندما ذهبت للقاهرة في بداية التسعينات اخبرني الزعيم التجاني ان زوجة احمد الفكي واطفاله في القاهرة وينتطرون زيارتي . فطمنتها ان سفرها للسويد سيكون في ظرف اسابيع . وقالت ان احمد طمأنها لانه كان يتحدث معها يوميا . وقلت لها انها تعرف . وكان المكتب مفتوح لها في العمارات ولجميع المناضلين . وبعضهم سكن في المكتب . بعد تواجد المناضلين في المسكن اتت فاتورة التلفون الاولى وكانت تحمل الرقم 87 الف كرونة سويدية او 18 الف دولار . ولانه كان في المنزل خطين فلقد كان الخط الاخر الذي طلبت ان لا يحمل عليه لانني استخدمه للفاكس ، حوالي سبعة الفد دولار . وفي احد الليالي رجعت وكان ابراهيم مجذوب يضع قائمة بتلفونات وقد اشر علي المكالمات التي خلص منها وكان عددها اكثر من نصف القائمة الطويلة ، وكلها تلفونات خارجية , ووقتها كانت الدقيقة للسودان تساوي اربعة دولارات و3 دولارات لبراغ . عاش النضال والتربية الاشتراكية. والغريبة ان احمد كان يبلغ عن الآخرين ويقول لي ... يا اخي فلان ده بتكلم بالتلفون محادثات خارجية كل الوكت . واسلوب الوشاية بالاخرين معهود جدا في التنظيمات السرية والمنغلقة . اذا كان شوقي بالسوء الذي ذكره احمد للدكتور عبد السلام نور الدين لماذا سكن في مسكنه لسنة واربعة اشهر ؟ لقد وفرت له الدولة السكن في غرف تتواجد فيها الاسرة في اكثر من طابق مع البوسنيين والالبان الذين سرقوا بنطلون الجينز الوحيد الذي حضر به من السودان. وهذا الذي رفضته لمحمد محجوب. ووافقت السلطات علي شرط ان لا يشملوه في اى نوع من الدعم ولو بشق تمرة ووافقنا . وما كان يصرف كثيرا في يوم واحد عندما يأتي الضيوف من عدة دول يساوي ما يتلقاه طالب اللجوء في شهر . والمؤلم جدا ، ان السكر والخمر مكمل لجلسات السودانيين. واكاد ان اقول انه ماركة تجارية للشيوعيين . ولقد اخذت الخمر خيرة المفكرين السودانيين . وكانت شرق اوربا الميدان الذي طحنت فيه الفودكا اصلب المناضلين . كنت متأكدا من ان طلب لجوء محمد محجوب لن يأخذ وقتا طويلا ، واسترد حياتي التي صارت محصورة في استقبال الوافدين والزوار ووداع وتشهيل من حضر للترحيب بمحمد محجوب . ولكن كأحد المحن السودانية . اخذ الامر ما يقارب الاربعة سنوات . ففي المقابلة الاولي التي اخذت 5 ساعات . سأل المحقق محمد محجوب السؤال النهائي ماذا سيجدث اذا ارجعناك السودان . واعتبرها محمد محجوب نوعا من البطان او الحرب وطعنا في رجولته ، فقال . سأعود الي السودان . وبعد ان اوكلت الامر لصديقي المحامي بيرتل لياندر الذي ذهب معي للسودان ودافع عن اغلب السودانيين بشراسة ، تحصل محمد محجوب علي حق اللجوء والتحقت به زوجته من براغ . المحامي شرح للسلطات العقلية السودانية ومنطلق محمد محجوب الغريب علي السويديين . فالمحقق قد قرر ان محمد محجوب قد اقر بأنه ليس هنالك سبب او خطر يمنع رجوعه للسودان . ولهذا يعاد الي السودان حسب افادة محمد محجوب . والقرار الاخير كان يوبخ المحققين لعدم تفهم منطلق محمد محجوب . في تلك الفترة نفضت يدي عن فكرة الزواج او الانتقال الي الامارات التي سجلنا فيها شركة عالمية . وكنت اريد السكن في القاهرة والامارات . ولكن ماذا ساقول للوالدة امينة واختي نضيفة ؟ هل ساطرد ضيوفي بسبب زواج او عمل ؟ ماذا سيقول اصدقاء الطفولة في العباسية ؟ لقد ردد شخص امام ابوزيد الهلالي المثل مافي ضيق الا عرس ومافي وجع الا ضرص . فرد ابو زيد بما حفظناه منذ الطفولة ... العرس بوجلوا وما ضيق الا دين . والضرص بقلعو .. مافي وجع الا عين . وتسلم منصب المدير في الامارات شيوعي ، قال لي في يوم من الايام عندما طلبت منه شرب فنجال قهوة في فندق افروبا الفاخر في براغ .. ان الشيوعيين لا يجلسون في ذلك المقهي ، بتوصيات الحزب وبسبب الانضباط المطلوب من اعضاء الحزب. وما وجدته منه من اعمال في الامارات ، تحير ابليس . بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وجد الشيوعيون الشيك ومن اتصل بهم الاهمال والعداء في بعض الاحيان . وصارت الاستاذة تريا الشيخ تستلم مبلغا شهريا يسمح لاعاشة عدة اسر في براغ . وفي بعض الاحيان تأتي طلبات بمبلغ اضافي كالذهاب الي رحلة ترفيهية في النمسا الخ . المشكلة عامة في السودان . كل شخص يعتقد انه الاهم . ومن اخذ يريد اكثر ومن لم يأخذ يريد حقه فهو الاحق . وهنا لا ينفع المنطق . ولكن بعد تحصل محمد محجوب علي حق اللجوء فلقد صار من الواجب التفرغ لآخرين يحتاجون للمساعدة . . ولكن الرضاعة سهلة ... صعب الفطام . فبسبب محاولة ارجاع محمد محجوب الي الحزب الشيوعي صرت اتردد علي القاهرة كثيرا واحمل وصايا منها قول لي صاحبك ينتقد نفسو عديل ويقر يالذنب . وما في لزوم لادخال ناس تانبن موضوع فاروق ابو عبسي بيختلف من موضوعه تماما . وفاروق انتقد نفسه نقد كامل . والغريبة بعد كل تلك الجهود لم يتكرم علي محمد محجوب بإخباري بقرار رجوعه الي الجزب وعرفته من آخرين . وفي احد الايام وجدت محكمة من الاخوان عبد الله السفاح وعبدالله نقد شقيق محمد نقد والاستاذ محجوب عثمان عضو اللجنة المركزية ووزير الاعلام السابق. والغرض معرفة مشكلتي مع الاستاذة ثريا الشيخ ؟ تفاجئت لانني كنت اظن ان الصلة عال العال . ولكن الاستاذ محجوب اكد لي ان الامر من الجد انه نوقش علي كل المستويات .واثار بعض الذعر عند من يعرفوني . القصة ان الرجل النبيل الدكتور محمد مراد وزوجته الفاضلة قد اشادوا بشوقي بدري . والاثنان لم اسعد بمقابلتهم الي اليوم سوي عن طريق التلفون بعد سنين عديدة . ووصفتني السيدة ثريا بكل ما هو قبيح وبمرارة وكانني قد قتلت بعض اهلها حسب كلام الاستاذ محجوب عثمان. ولم يكن عندي اي تفسير ,, للجنة القاهرة ,,. وليس عندي تفسير اليوم ، سوي ان الجو داخل الحزب يخرج هذه الافرازات . الدكتور محمد مراد وزوجته الفاضلة موجودون في براغ والسيدة ثريا موجودة في مالمو في عيد الاضحي الماضي كانت تتقبل الشواء الذي اقوم بتحضيره . وابنائي يحتضنوها بود واحدي بناتي من ام سويدية . وكما تعلمنا في امدرمان لا ندخل الابناء في خلافات الكبار . اكون سعيدا جدا اذا استطاع اي بشر ان يأتيني بتفسير او يديني رأسي . خوفا من تعقيد الاموز سألت كبيرنا ارصد حمد الملك . وشاركني الرأي في عدم مناقشة الموضوع مع ثريا وترك الموضوع لمحمد محجوب . والي الان لم اناقش الموضوع ابدا مع الاستاذة . فالتعامل مع الكثير من الشيوعيين يحتاج لقوة تحمل واحساس مصفح .
لقد فكرت كثيرا ، فحتى اذا كنت تاجر مخدرات او قاتل مأجورن اليس من المناسب ان يصمت المناضل احمد الفكي عن تواجده ل16 شهرا في مسكن شخص سئ ؟؟ ولقد اخذه ذلك الشخص السئ بسيارته في رحلة اخذت منه 22 ساعة واوصله لمسكنه الجديد وقابله بالمسئولين . وعندما كان هو ينعم بالنوم في سرير وثير ويحلم باسرته التي في طريقا اليه . كان ذالك الشخص السئ يقود السيارة وفي الكنبة الخلفية ينام محمد محجوب عثمان ونحن عائدان لمالمو . وحضر احمد عدة مرات لقضاء ايام معنا . وكان العدد يكون كبيرا في بعض الاحيان لدرجة انني حولت غرفة اللبس لمرقد لي بعد تزويدها بمرتبة ومروحة . احمد كان يقول لي منذ البداية ... يا اخي الواحد في بيتك ده طبعو بيخسر ، بعدين وما بيعرف يعيش كيف . عرفت فيما بعد من شقيقي العميد الذي رجع من السودان ان احمد كان قد تسلم ورشة .. مصع مزودة بأحدث المعدات بمئات الآلاف من الدولارات . وبها مولد كهربائي 20 كي .. في ,, يساوي عشرات الالاف من الدولارات . لا وجود لها الآن . ومساحتها 2500 متر مربع في المنطقة الصناعية بحري . والورشة المصنع للتبريد والخدمات الميكانيكية والاثاثات المعدنية واحمد مهندي كهربائي نظري كعادة السودانيين ، لماذا سلم الموقع ؟ وكان يحاول ان يتغمص شخصية المهندس السويدي مايكل لدرجة ارتداء بوت مايكا الذي تركه .ولقد تسلم الزملاء كل شئ . واختفت اشياء وكأنها بفعل ساحر خاصة في فترة مرض الشنقيطي بالسرطان قبل موته . كانت هنالك مزرعة 85 فدان في سوبا . وكنت اقوم بارسال الاسبيرات خاصة سيور المضخات من السويد بسبب جودتها ، وشاحنات وبوتيكان تصلها اجمل الملبوسات من السويد والثياب السويسرية وعن طريق معرض الخرطوم الدولي. ومخازن في بورسودان اراضي في جبل الاولياء مكتب مؤسس في الامتداد شارع واحد وسيارات . وارض ورثة في امبدة وارض في كافوري ناصية 840 متر مربع . استطاع شقيقي اسعد استعادتها لانها كانت مسجلة باسمه بعد 10 سنوات من المحاكم بعد ان باعها محامي اسمه كمال من ,, المناضلين ,, كان لصيقا بالشنفيطي . وكمال باع ارض كافوري لآل النفيدي . لم نتطرق لاي من هذه الاشياء ولم نبكي عليها . فلقد انهارت بنوك ومعها فلوسنا ولم نتحسر على شئ . الوالدة امينة رحمة الله عليها كانت تقول لنا ... الزول يا ولدي البيعمل الفلوس الفلوس ما بتعمل الزول . . وكنت اقول دائما ان الشنقيطي مصاب بداء الكرم الغير قابل للشفاء . وكان مسكن الغباسية فريق حمد على الخور . وكان يمتلئ كل مساء بالمناضلين . قال لي الدكتور ي .. ن .. انههم احتاجوالقعدة فقال لهم صديق في زول كل يوم عنده قعدة وعشا . وعندما ترددوا لعدم معرفة صاحب المنزل عرفوا ان صاحب المنزل لا ينام فيه ولكنه مهيـأ للاصدقاء . واذكر ان الاستاذ عبد الله الشقليتي ,, بيكاسو ,, ابن بانت قد استغرب عندما عرف انني شقيق الشنقيطي . وذكر انه سمع اغنية ,, ابرول معطون في الزيت ,,التي يرددها الرفاق في ذاك المنزل . المشكلة ان الصمت عادة يشجع الآخرين للتمادي . وطرح الامر في الهواء الطلق ، قد يفيد . ومن المؤكد انني لا يمكن ان اكون علي حق كل الوقت . والنقاش قد يساعدني في ان افهم واتعرف علي اخطائي . ونواصل ..... هذه المقدمة كركاسة في موضوع غبينة الانقاذ مع الدنمارك ، تطرقت لإنشاء الدنمارك لمحطة مياه ومدت المواسير في الجزيرة وكانت ستواصل في اماكن كثيرة كهدية من الملكة ماغريتا التي تحب السودان وقد كانت تزوره وهي صغيرة مع جدها الملك السويدي عالم الآثار . ولكن الانقاذ رفضت المجاني وترك الدنماركيون السودان . كانت هنالك مستشفي للأطفال في الفتيحاب مربع 7 وكان العلاج مجانيا وتحمل اسم عبد الرحمن المهدي . ولكن الانقاذ عملتها بالقروش . مستشفي الوالدين للعيون في العرضة تكفل به ابن امدرمان كمال حمزة. استولت عليه الانقاذ وصار بالفلوس . قبل ايام عرفنا ان امام الحرم قد قرر بناء مستشفي اطفال للسرطان ، وسيكون مجانيا . لو فالحين خلي يمشوا يستولوا عليه ! الامام دة رصيده ما بيكمل . يكشحهم بي فاتحة يسختهم ويعملهم رجال .
http://i.imgur.com/x1Jhhbz.jpg 1993 محمد محجوب عثمان ، فتحي فضل ، شوقي بدري معاز الخليفة .
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