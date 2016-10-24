نحو حلول علميه لمشاكل المواصلات والمرور .. بقلم: د. صبري محمد خليل

د. صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم
تعريف النقل والمواصلات: النقل هو عملية نقل البضائع من مكان إلى آخر، وله ثلاثة أنواع : بري و مائي و جوي. أما المواصلات فهي عملية نقل الناس من مكان إلى آخر ،وتنقسم إلى: أولا : المواصلات الخاصة وهى مقصورة على مالك وسيله النقل ، ثانيا: المواصلات العامة:وتشمل خدمات الركاب المنتظمة والمتوافرة للجمهور ( الموسوعة العربية العالمية – 2000).
الحلول المقترحة لمشكله المواصلات:اقترح الخبراء عدد من الحلول لمشكله المواصلات وأهمها:
• التأكيد على دور القطاع العام في حل مشكله المواصلات مع العمل على تحريره من البيروقراطية والفساد الادارى، واعتماد التخطيط العلمي لحل المشكلة.
• تشجيع الاستثمار في مجال المواصلات مع وضع ضوابط تضمن تحقيق الربح للمستثمر ومصلحه الجمهور معا.
• تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي عن طريق التخفيض الجمركي لاستيراد العربات الكبيرة
• تفعيل الرقابة على قطاع المواصلات.
• نقل مؤسسات الدولة من مركز المدينة إلى إطرافها.
• مراعاة اشتراط أو أفضليه أن تكون محال أقامه الموظفين والعمال بجوار أماكن عملهم.
• ضبط عمليه استخراج رخص جديدة.
• تامين عبور المشاة في كل الميادين والشوارع.
• وضع ضوابط صارمة لخروج العاملين من مؤسساتهم خلال ساعات العمل الرسمية.
• تدعيم منظومة النقل والمواصلات بوسائل النقل الكبيرة كالمترو والترام والقطار وتشجيع النقل النهري.
• استخراج بطاقات ترحيل ذات قيمه مخفضه أو مجانية للطلاب.
• تفعيل الترحيل الجماعي فى كل مؤسسات الدولة .
للمزيد انظر (حلول موضوعية لأزمة النقل والمواصلات وتأثيراتها السلبية على المرور/ تقرير: إبراهيم القرضاوي) تعريف حركه المرور: تشمل حركة المرور على الطرقات كلا من : المشاة والحيوانات المركوبة أو المُساقة والمركبات أو السيارات ووسائل النقل الأخرى، وهي تتحرك على الطرقات العامة إما منفردة أو مع بعضها بعضا بهدف التنقل أو السفر.
تعريف قوانين المرور ( Traffic Laws) :هي القوانين التي تتحكم بحركة المرور وتنظم سير المركبات، بينما تتضمن قواعد استخدام الطريق ( Rules of the road ) قوانين المرور والقواعد غير الرسمية المتعارف عليها التي تطورت عبر الزمن لتسهيل السيل الانسيابي المنظم لحركة المرور. (ويكيبيديا الموسوعة الحرة) المشاكل المرورية:وهناك العديد من المشاكل المرورية وأهمها:
ا/ مشكله الازدحام (التكدس / الاختناق) المروري:
أسبابه:يرجع الخبراء مشكله الازدحام (التكدس / الاختناق) المروري إلى أسباب عديدة أهمها:
• الزيادة في حركة مرور السيارات وعدد السيارات ، نتيجة لزيادة عدد السكان، وازدياد معدلات الهجرة من الريف إلى المدن .
• سوء حالة البنية التحتية من طرق وكباري وغيرها.
• ضعف ألرقابه المرورية.
• عدم وجود إعلام مسبق لمستخدمي الطريق بحالة حركة المرور.
• أسلوب القيادة العدوانية .
• استخدام النقل الفردي أكثر من النقل الجماعي.
الحلول المقترحة للحد منه :كما يقترح الخبراء العديد من الحلول للحد من الازدحام المرورى وأهمها:
• التطوير والتأهيل المستمر للطرق، وإنشاء طرق جديدة .
• إنشاء مواقف للسيارات .
• وضع ضوابط لإنشاء أو صيانة اى مبنى يطل على طريق .
• ضبط سرعة السيارات.
• إنشاء أو تفعيل الحكومة الالكترونية بدوريها الاستفساري و ألخدماتي.
• الاهتمام بوسائل النقل العام وتشجيع النقل الجماعي.
• تشجيع ركوب الدراجات لمن يقيم بالقرب من مكان عمله.
• إنشاء كباري وإنفاق في الشوارع المزدجمه.
• استخدام وسائل نقل كبيره كمترو الأنفاق والقطارات والنقل النهري.
• نقل مؤسسات الدولة من مركز المدينة إلى إطرافها.
• إعلام مستخدمي الطريق بحاله الحركة المرورية عبر أذاعه خاصة أو او من خلال تطبيقات خاصة في الهاتف المحمول .
للمزيد انظر (م. نواف بن عناد العضياني / الازدحام المروري:الأسباب والحلول / م. عمر بن سعود العمر / الاختناق المروري: الأسباب والحلول) ب/ مشكله الحوادث المرورية :
أسـبـابـهـا: يرجع الخبراء مشكله الحوادث المرورية إلى أسباب عديدة أهمها:
• أسباب متعلقة بالسائق: إرهاق السائق أو انشغاله عن القيادة أو عدم
تقيده بأنظمة المرور أو تهوره في القيادة أو عدم فحصه وصيانته للسيارة .
• أسباب متعلقة بالطريق: عدم وجود عوامل السلامة ، الأعمال على الطريق ، المنحنيات الخطيرة .
• أسباب متعلقة بالطقس: المطر ، الضباب ، الرمال..
الحلول المقترحة للحد منها: كما يقترح الخبراء العديد من الحلول للحد من الحوادث المرورية وأهمها:
• ترقيه الوعي المروري
• تشديد العقوبات على المخالفين لأنظمه وقوانين المرور .
• وضع أجهزه رادار في الشوارع السريعة، وزرع أجهزة ترصد السرعة في سيارات المخالفين لأنظمه وقوانين المرور.
• رفع السن القانوني للحصول على رخصة القيادة .
• إنشاء خط ساخن للتبليغ عن السائقين المتهورين في الشوارع وأرقام مركباتهم .
• تخصيص ساعات معينه لمرور الشحنات الكبيرة .
• التفعيل والتطوير المستمر لأنظمة ولوائح السلامة المرورية .
• تحديد مستوى السرعة في الشوارع السريعة.
• تحويل وظيفة تحرير المخالفات وتحصيل رسومها من شرطه المرور إلى جهة خاصة خاضعة للجهاز القضائي لتفريغ رجال المرور لتنظيم المرور.
• التأهيل المستمر لرجال المرور وتحسين أوضاعهم المعيشية
• استيراد وتوطين أنظمة وتكنولوجيا السلامة المرورية .
للمزيد انظر (خالد بن سليمان الركبان / الحوادث المرورية وبعض الحلول)