فكر .. بطعم العسكر .. بقلم / طه أحمد أبوالقاسم

تحيرت .. فكر بطعم العسكر .. ؟؟ محدبا كحدوة الحصان .. وتعجبت .. هناك من يقول لك أنا ناصري .. .. العسكر .. هم من وضع العربة أمام الحصان ..؟؟ وسارت بهم الى مجاري السيول والهلاك .. جمال عبدالناصر اول من سن المعاصي .. ومفارقة الجنان .. اول من ذبح القضاء .. جهابزه القانون أحالهم الى منازلهم .. ليطلق الشافعي العنان لعقيرته الصوت عاليا ليقول .. محكمة .. بدلا من التحية العسكرية .. و صوت البارود .. وقدم رجال الفكر أمام المحاكم العسكرية .. واغتال مجموعة .. دون أن يرمش له جفن .. أرسلهم الى المقابر .. بدأ جزارا للمدنية والحضارة .. ومصادرا للكلمة .. ذهب الى ساحة الوغي .. عاد بعد سويعات
ولكن هل كان جمال عبد الناصر مفكرا اصلا ؟؟ الهب حماس الجماهير بخطب رنانة جوفاء .. يبشرنا بالقومية العربية .. ويصيح الاتحاد السوفيتي العظيم .. (سمك لبن تمر هندي ..) يتلقى ضربات قاسية ..56 عدوان ثلاثي .. و67 .. والدب الروسي جالس فى فناء داره .. فقد جمال سيناء ورجاله وسلاح .. وفقد العرب غزة والجولان والضفة حتى هذة اللحظة .. هيكل والسيما المصرية .. لم تنشر الحقيقة .. طائرات العدو فوق رأس الجندي .. يسقط فى شمس حارقة .. يتخطفه الطير وتنهشه الضباع .. منظر يتحدى كل الكلمات.... والذي يقول لك سيناء حرة الآن يضحك عليك .. وبستخف بك .. ظلت سيناء مثل جنوب السودان المناطق المقفله .. ايام الاستعمار .. لا يسمح للجيش المصري استخدام الطائرات .. الاباتشي او الدبابات .. ..والتحرك .. الا بأذن من السلطات الاسرائيلية .. معبر رفح .. يحرس ببنادق الصيد ويفتح بامر اسرائيل .. مقابل هذا التنازل يصرف للجيش المصري .. مليارات وحوافز .. وأن ينصرف الى الداخل ومطاردة .. الارهاب .. الوصفة الجديدة .. تعيين القضاه .. والذهاب الى المحكمة المستعجلة .. القوانيين .. وشطب الاحزاب .. بعد ذلك التفكير فى انشاء برلمان .. او مجلس شعب اتحاد اشتراكي .. صادروا سلاح الشعب .. واحتكروه لمصلحتهم .. الوظيفة والوزارة لهم .. وهم من يرسم الاستراتيجية ومستقبل الامة .. وأي اقتراب منهم اطلاق الرصاص جمال عبدالناصر .. هو الذى علم شعبه السذاجة فى السياسة .. يود محاربة اسرائيل .. وجحافل اليهود تأتى من الاتحاد السوفيتى ر.. وبولندا.. والمفكر كارل ماركس .. يحمل تلمودا فى الاقتصاد .. لجمع المال .. من الغرب .... ويكنز الفضة والذهب والبترول تحت الارض فى الاتحاد السوفيتي .. ساحرا يلعب بكلتا قدمية بعد هزيمة 67 .. وصل جمال عبدالناصر الى الخرطوم .. باكيا .. متحسرا .. ليجد الادب بطعم السياسة والهندسة .. المحجوب يقول له .. يا أخا العرب ..ما هكذا تورد الابل .. ليس فى خطواتك من سياسة أو كياسة .. بعد جهد جهيد .. دعونا لك حكيما من العرب .. أفرطت فى الاساءة الية .. ولكن ظل حليما وهو اليوم بين ظهرانينا .. جلالة الملك فيصل .. يبدأ الازهري .. رجل الاستقلال .. بتوزيع .. المساعدات على دول المواجهة .. ويرفض نصيحة .. الفيصل .. أن تكون له حصة .. السودان ايضا دولة مواجهة . طائرات ناصر قابعة فى قاعدة وادي سيدنا .. يضع جمال عبدالناصر .. مظروف الضحاكات فى جيبه .. ويقول الخرطوم منحتنى الصمود .. ويغادر البلاد السودان قدم الرجال .. وارضا لقيام السد .. وتضحية بوطن النوبة .. وتراثهم .. .. أمر جلل .. تنزع قوم من تاريخهم .. كم تكلفة بناء مطار وميناء نهري ونهاية خط السكة الحديد ..؟؟ بناء مدارس ومساكن .. ومستشفيات .. طمرت المدينه بكاملها .. والقري .. والنخيل وسنابل القمح .. من أجل مصر .. فى عطبرة .. كنا نشاهد عربات السكة الحديد .. عليها بقرات سمان .. بقرونها الطويلة .. وعيونها الكحيلة .. تخور : ايضا فى صفو ف المستجيبين .. فى طريقها الى مصر .. فى العام 69 يتسلم الجنرال نميري السلطة فى السودان .. برايات حمراء .. وقاضيا يؤيد الانقلاب العسكري ويؤمن بالقومية العربية .. متماهيا تماما مع جمال عبدالناصر .. يموت الازهري فى زنزانه .. من الحسرة .. بواسطة الضابط المصري المنهزم .. ضخ الدماء فى عروقه .. وطالب درسه الحرف .. وعفا عنه عندما فشل انقلابه .. فرح جمال بنميري .. واصيب المحجوب بالجلطة .. اغتالوا زعماء السودان .. وذاكرة الشعب السوداني لا تنسي لحظة .. اليوم نرفع راية استقلالنا اليوم يحكم مصر جنرال جديد .. تارة يقول .. حضارة سبعة الاف سنة .. ليصبح ويقول لهم .. نحن انصاف دولة ..متوالية العسكر .. التى حكمت مصر .. تعودت .. أن يضخ الخليج المال فى عروقها .. .... اليوم ايران .. تسللت الى أراضي العرب فى اليمن .. وسوريا والعراق .. الخليج قادر على ايران .. حتى لو انتقلت الى داخل ايران .. .. ولكن السيسي واعلامه .. ينتظرون العطية .. الاموال التى تسلمها السيسي .. تبني مسارات المواصلات تحت الارض فى مدن الخليج التى تعاني الازدحام .. وعيب كبير دولة عملاقة مثل مصر .. تعتمد على الفلافل للسياح .. ودولة بنقلاديش تملاء دول الخليج بالنسيج .. الفاخر .. كل أورام العسكر .. انعكست سلبا على السودان .. ثورة اكتوبر تهكم عليها هيكل .. لانه ..نشأ تحت جناح ناصر .. شاهدت السيسي يتقارب مع البشير ويصفه بالشجاع .. السودان لا يستطيع تحمل هجرة من مصر .. العاصمة بها اكثر من مليون مهاجر.. ربما لا يعرف العالم والامم المتحدة .. أن السودان تحمل أكثر من اوربا والدول الافريقية .. يشاركون المواطن .. انبوبة الغاز والمدرسة والدواء .. وجود أجنبي بهذة الكثافة .. كارثة لو حدثت الفوضي .. نسأل الله السلامة للوطن الحبيب .. وأهله الكرام ..
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