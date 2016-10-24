إمام الحرم المكي في مستشفى 7979 .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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سلام يـــــــــــا.. وطن
*إستقبل المستشفى السوداني لعلاج سرطان الأطفال بالمجان 7979 الدكتور خالد الغامدي إمام و خطيب الحرم المكي , و قد جاءت الزيارة في وقتٍ يستشرف فيه المستشفى بداية المرحلة الثانية التي تكلف ثمانية عشر ألف دولار وقد تم تأهيل الشركات ورسا العطاء على إحداها لتبدأ المرحلة الثانية للطابقين الرابع و الخامس في مطلع نوفمبر القادم لهذا العام , و قد كان في إستقبال الإمام و الوفد المرافق له السيدة ليلى محمد علي أمين عام جمعية بت البلد الخيرية و البروف/ مامون حميدة وزير صحة ولاية الخرطوم الذي قدم للوفد تنويراً عن المستشفى و كشف عن أن حالات مرضى السرطان في السودان 1000 حالة شهرياً 10% منها لشريحة الأطفال .
*فيما أكدت السيدة ليلى محمد علي أن هذه الجمعية عندما إستهدفت شريحة الأطفال ذلك لأن قضاياها الأساسية تنحصر في قضايا المرأة و الطفل و إنها إستهدفت الخيرين في بلادنا الذين سارعوا لتلبية النداء وتدافعوا نحو المساهمة في بناء المستشفى الذي قطع شوطاً لا بأس به وتجلت فيه رغبة شعبنا السباقة في كل عملٍ تكافلي و زيارة هذا الوفد الكريم و الدعم الروحي الذي وجده المشروع و الوعد الكبير الذي قدمه إمام الحرم المكي من أنه عندما تلقى الدعوة لزيارة المستشفى إستجاب لها فوراً ولم يفكر فيها مرتين لأنه يرى أن هذا المستشفى ورغبة القائمين عليه تؤكد على روح الإسلام و سماحة الإسلام و تكافل المسلمين و أنه سيعمل لأجل أن يكتمل هذا المستشفى و سيعمل بشدة مبتغياً أجر الله و ثواب الآخره. *كان يوم أمس ذاخراً بالتحدي الكبير الذى يواجه مستشفى علاج سرطان والزيارة الكريمة قد اوقدت شمعات كثيرة في طريق مسيرة هذا المستشفى الذى سيغطي حاجة اطفال بلادنا ممن إبتلاهم الله بوباء السرطان ، ولكن روح التكافل والرغبة الحقة في ان يرى هذا المشروع النور ، جعلت من الضرورة ان يمتد هذا الصرح ليكون مشروع سوداني كامل الدسم ، بل ليكون مشروع كل بيت في هذا الوطن وان تعم التجربة الرائدة كل ولايات السودان ، التحية لجمعية بت البلد الخيرية وهى تمضي بقوة لاتعرف الوهن تحقيق هدفها الأسمى المتمثل في هذا الصرح الكبير ، والتحية لإمام وخطيب الحرم المكي وهو يقف على هذا المستشفى الذى يؤكد على ارادة شعبنا في صناعة الحياة ، والتحية للاخ احمد محمداحمد الشيخ المنسق العام للمشروع والذى وقف عمره لهذا المشروع ، وسلام يااااااوطن.. سلام يا الأستاذ / مجدي مهدي حسن عمر يحتفل اليوم بباكورة انتاجه (يوسف) فمابين يوسف مهدى ويوسف مجدي تنسل تحايانا وتمنياتنا بان يقر الله به اعين والديه وان يجعله من ابناء هذا البلد الخلص ، والتهنئة موصولة لكل آل مهدى حسن عمر .. وسلام يا الجريدةالإثنين 24/10/2016