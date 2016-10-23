مواءمة القوانين السارية مع مخرجات الحوار: إشانة السمعة نموذجاً .. بقلم: نبيل أديب عبدالله

فاذها على لسان رئيس الجمهورية الذي وصفها بأنها أوامر أصدرها الشعب. وعلى لسان الأمين السياسي للحزب الحاكم حامد ممتاز، والذي أكد، خلال حديثه في ندوة سياسية

بالخرطوم في الأسبوع الماضي ، أن حزبه سيشرع في تنفيذ مخرجات الحوار ، ابتداءً من الأسبوع القادم.