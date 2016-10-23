نص كلمة مني أركو مناوي في إحتفالية إحياء ذكرى ثورة أكتوبر بدار حزب الأمة القومي 22 أكتوبر 2016م

التفاصيل نشر بتاريخ: 23 تشرين1/أكتوير 2016