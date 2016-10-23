نص كلمة مني أركو مناوي في إحتفالية إحياء ذكرى ثورة أكتوبر بدار حزب الأمة القومي 22 أكتوبر 2016م
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نص كلمة القائد مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان في إحتفالية إحياء ذكرى ثورة أكتوبر بدار حزب الأمة القومي 22 أكتوبر 2016م
التحية لكل الشعب السوداني والتحية لقيادات حزب الأمة القومي على رأسهم الإمام السيد الصادق المهدي بمناسبة 52 سنة على ذكرى اكتوبر وتعتبر احدى المناسبات الوطنية بما لها من الفوائد وهي عبارة عن تجربة وممارسة ديمقراطية في افريقيا يقوم بهاالشعب السوداني بهبة كانت الشعوب الأفريقية كثير منهم في ظل الاستعمار ونحن على طريقهم سائرون هذه التجبرة الثرة اصبحت تركة لنا، احيي واترحم عتلى جميع شهداء السودان شهداء التحرير شهداءاكتوبر وشهدا ابريل وشهداء سبتمبر وشهداء تحرير السودان على راسهم الشهيد عبد الله ابكر ومن تبع سبيله في النضال بحثا عن الحق.
نحن في نداء السودان لنا مسؤوليات جمة على راسها ازالة تجربة ستين سنة التي ادخلت الوطن في اكبر جرائم القرن ال21 التطهير العرقي والابادة الجماعية والتهجير القسري وتقسيم الشعب والأرض والخيانة الوطنية في بيع الارض وتسليم الأراضي للدول الأخرى وتدويل القضايا الداخلية وسرقات المال العام بما فيها سرقات عرق المواطن السوداني ونقله الى فوائد ودول وشعوب اخرى.
نحن في نداء السودان والمعارضة جميعا علينا واجب مفروض علينا هو اعادة حق الثقافي السوداني المسلوب وبناء دستور يقوم على اساس الاحترام والحفاظ على المكون السوداني الاجتماعي العقدي الثقافي اللوني يجمع الشتات من فتنة الإنقاذ والحكومات الماضية الى المستقبل الذي يجمع الجميع.
نحن في المعارضة امامنا مسؤولية باعادة الحكم من خلال الحريات والمحبة في جميع المجالات الاجتماعية الاكاديمية والسياسية وخلق فرص للبحوث والافصاح للأقلام الحرة لصناعة الراي وتطهير الفكر عن الكهنوت والنمطية الخواء التي ظلت بلادنا وشبابنا تعاني منها. نحن في ظل هذه الظروف التي اثببت لنا تجربة العمل ان الانقاذ او ما تسمى بالحركة الاسلامية لا تعي الا بالسيف والبندقية علينا ان ناخذ وثبة من المربع أ الذي ظللنا فيه منذ 27 سنة نعتبره مربع المقاومة الى مربع ب الذي هو واجب وطني خطوة بديلة لما قدمناه من حسن النية لهذه الفترة الجافة التي اخذت 27 ساعة علينا ان نغير الوجبة من مهادنة ومن مشاكسة ومن المعارضة الناعمة إلى المعارضة التي تعيها الحكومة السودانية.
نحن في المعارضة لنا الحق في اختيار ساعات العمل للانتفاضة المدنية المحمية طالما في يدنا السلاح وفي يدنا الأخرى ..
نحن في المعارضة امامنا مشوار للمصافاة تتطلب منا ان نقطعها مع بعضنا بقوة وارادة رجل وامراة واحدة هذه الوحدة المطلوبة فقط لتنفيذ المهمة الوطنية التي خلقنا من اجلها وهذه المهمة خطفناها نحن بمبادرتنا من دمعة اليمين وصرخة الطفل والأرملة المحرومة هذه المسؤلية علينا ان نضعها نصب اعيننا بأنها ليست مجرد قيام ورفع شعارات واعطاء صبغة العمل الطوعي.
جميعنا تحملنا مسؤولية انقاذ الشعب السوداني وارض السودان من الانقاذ، ولكن ما زلنا في هذه الخطوات الأولية ولا بد ان نثبت للشعب السوداني وللعالم والمؤتمر الوطني أولاً. ان ما قام به المؤتمر الوطني قبل ايام مع اذنابه من المسرحية التي أسدلت ستائرها بالامس في قاعة الصداقة لا يمكن ان تمر بما تشبه بها السفن أو سفن المؤتمر الوطني كما يزعمون. هناك برنامج على خشبة مسرح نداء السودان وعلى المؤتمر الوطني واذنابه ان يتفضلوا ويدخلوا مسرحنا ليشاهدوا ذلك وليعرفوا ويعوا ياخذوا الدروس الوطنية من نداء السودان.
قمنا ببرنامج سياسي وطني اقنعنا به العالم لماذا لم نقنع به ايضا الشعب السوداني وترسيخه ليكونوا وفودا للانتفاضة واشتعالها بدلا عن البكاء على طلال وذكريات اكتوبر الثورة التي فجرها شعبنا في وقتها هي ثورة في وقتها ونفذها الشعب الذي عاش في وقتها نحن لسنا في زمن اكتوبر ولسنا نحن الأشخاص الذين استشهدوا في اكتوبر وليس بيننا قرشي ولا احد من الشهداء، لهذا ادعو ان تقوم المعارضة بتطبيق الشعارات والأقوال بالأفعال.
نحن امامنا ثورة ومسئولية وطنية بتحرير كل المؤسسات الوطنية وجعلها وطنية فإذا انجزنا هذا سيفيد كثيرا شعبنا فمن أولى واجباتنا اقامة مؤسسات امنية بعيدا عن المؤسسات القبلية والحزبية التي تحرس اللصوص والعنصرية والعصابات لذلك واجبنا لا يقتصر على اسقاط النظام بل واجبنا من الآن علينا اصدار صدقية النضال والمعارضة فهذه المصداقية حين عرضت وصدقت الشعب هو ضماننا الوحيد للعمل مع بعض. احيي كل اعضاء وقيادات شعبنا وجماهير نداء السودان على راسهم جماهير حزب الأمة وكل القيادات السودانية وقيادات نداء السودان وعلى راسنا الإمام الصادق المهدي وحزبه الميمون وكل الذين ساهموا في هذه الليلة، والتحية لكل القيادات السياسية النزيهة التي صمدت وما زالت تصمد امام جماهيريها والنظام يجول بكل ما يملك من القوة وباستخدام آلة الدولة والتحية نيابة عن قيادة حركة تحرير السودان بكل قطاعاتها واشكركم على هذه الفرصة ونحن معكم على العهد سائرون، والسلام عليكم.
مني اركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان 22/10/2016