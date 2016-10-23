مخرجات اجتماع المجلس القيادي لتحالف قوى التغيير السودانية رقم (7) للدورة الخامسة

انعقد اليوم اجتماع المجلس القيادي لتحالف قوى التغيير السودانية رقم(7) للعام 2016م للدورة الخامسة –المكان-الخرطوم / مكتب التحالف –الزمان السبت الساعة الواحدة ظ الموافق 22/اكتوبر /2016م .
*حيا المجلس القيادي ذكرى ثورة اكتوبر المجيدة، ويهنئ الشعب السوداني المعلم والمبدع في احداث التغيير، ويجدد تحالف قوى التغيير ثقته في قدرات شعبنا على المقاومة والانتفاضة مرة اخرى.
*ناقش الاجتماع مقترح بعض قيادات التحالف للانضمام لتحالف قوى نداء السودان ،وتقرر ان يتم اجراء حوار ونقاش حول هذا المقترح مع قوى نداء السودان ،على ان يقوم اصحاب المقترح بترتيب لقاء مشترك بين ممثلي قوى نداء السودان وممثلي قوى التغيير لبحث كيفية التعاون المشترك .
* بالنسبة لتكملة مشروع قوى المقاومة الذي ابتدره تحالف قوى التغيير السودانية مع حلفائه بالداخل والخارج،يري التحالف ضرورة توفير مقومات ومعينات المقاومة والانتفاضة المطلوبة في الميدان ،ثم الشروع في تنفيذ خطة المقاومة .
*فيما يخص التقارير الداخلية لعمل التحالف ،تقرر تنفيذ بنود الضبط التنظيمي للائحة التحالف دون مجاملة .وفي هذا الاطار تم اعتماد د.علاء الدين امينا لامانة العلاقات الخارجية والاستاذ فتحي العرضي –ناطقا رسميا للتحالف.