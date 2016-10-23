الحزب الشيوعي السوداني بغرب كندا ينظم ندوة أسفيرية بعنوان: * الوضع السياسي الراهن *

التفاصيل

يقدمها:
- المهندس صديق يوسف
عضو اللجنة المركزية و سكرتير الاتصال السياسي.

- الاستاذ طارق عبدالمجيد
عضو اللجنة المركزية

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠١٦

الساعة ٢ ظهرا بتوقيت واشنطون

ارقام دخول الاجتماع:

كود الدخول
830771

أرقام الاتصال الدولية:

أمريكا
+17127757035
كندا:
+17127757035
بريطانيا
+443306060527
هولندا
+31635205061
فرنسا
+33178900690
السويد
+46317810626
ألمانيا
+4922198203433
أستراليا
+61386720185
بلجيكا
+3293242917
كينيا
+254205231033
دول الخليج
+97316568325

توقيت الندوة في الدول:
السبت ٢٩ اكتوبر ٢٠١٦
امريكا - نيويورك
- الساعة ٢ ظهرا
المملكة المتحدة:
- الساعة ٧ مساء
السويد:
- الساعة ٨ مساء
كندا:
- الساعة ١٢ ظهرا
هولندا:
- الساعة ٨ مساء
فرنسا:
- الساعة ٨ مساء
الامارات:
- الساعة ١٠ مساء
قطر:
- الساعة ٩ مساء
القاهرة:
- الساعة ٩ مساء
السويد:
- الساعة ٨ مساء