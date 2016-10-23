الحزب الشيوعي السوداني بغرب كندا ينظم ندوة أسفيرية بعنوان: * الوضع السياسي الراهن *
التفاصيل
يقدمها: - المهندس صديق يوسف عضو اللجنة المركزية و سكرتير الاتصال السياسي.
- الاستاذ طارق عبدالمجيد عضو اللجنة المركزية
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠١٦
الساعة ٢ ظهرا بتوقيت واشنطون
ارقام دخول الاجتماع:
كود الدخول 830771
أرقام الاتصال الدولية:
أمريكا +17127757035 كندا: +17127757035 بريطانيا +443306060527 هولندا +31635205061 فرنسا +33178900690 السويد +46317810626 ألمانيا +4922198203433 أستراليا +61386720185 بلجيكا +3293242917 كينيا +254205231033 دول الخليج +97316568325
توقيت الندوة في الدول: السبت ٢٩ اكتوبر ٢٠١٦ امريكا - نيويورك - الساعة ٢ ظهرا المملكة المتحدة: - الساعة ٧ مساء السويد: - الساعة ٨ مساء كندا: - الساعة ١٢ ظهرا هولندا: - الساعة ٨ مساء فرنسا: - الساعة ٨ مساء الامارات: - الساعة ١٠ مساء قطر: - الساعة ٩ مساء القاهرة: - الساعة ٩ مساء السويد: - الساعة ٨ مساء