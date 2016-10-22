بمناسبة ذكرى 21 أكتوبر .. بقلم: الفاضل إحيمر - أوتاوا
التفاصيل
الزيارات: 15
الثورة ليست خرطوماً
الثورة ليست عطبرة الثورة ليست بـ "الثغر" أو شأناً حكراً للبندر الثورة ليست أكتوبر الثورة ليست ابريلاً رجباً مايو ونوفمبر فمكان الثورة كل مكان وزمان الثورة كل زمان وشأن الثورة هو الإنسان إنسان بلادي السودان تتوه الثورة لولاه تيبس عروقا تتحجر **************** ثر يا شعب الله "المحتار" ثر يا شعبي المغوار اخلع أسمال العار البسها من ظن الحكم عمامة وأبدى زعامة يورثها كسرى كسرى ويمنحها قيصر قيصر من ظنَّ النفس ظل الله على الأرض حامى الدين والعرض باسم الله استعلى وباسم الرب تجبر يلقى لجهنم من شاء ويعطى من شاء الكوثر من ظن النفس الفاعل دوما ما شاء بشعبٍ قاصر مقهورٍ أبدا ومسيّر، ثر يا شعبي الجبار اخلع أسمال العار البس إكليل الغار ومن حلل المجد تخيّر ما يرفعك بين الأمم وينصبك فوق القمم ناراً تهدى وقبساً يبهر والعبره تفادى النكسات ************* ثر يا شعبُ وعلِّمهم لقِّنهم: ما مات الشعب مسموماً كان ومخدر لم يطفِ الشمس ركامُ السوء والليل الداجي الأكدر ثر يا شعبي وفر فورانا لا يفتر حتى ينهزم الباطل يهلك من ظل يخاتل ويخسأ شانئك الأبتر. ثر يا شعب غازل هامات المجد وارتد آفاق السعد فمن مثلك باسل يا شعبي ومن منك حظوظاً أوفر لنعاود سيرتنا الأولى ماضي بالشرف موشى وغدا زاهي أنضر والعبره ثبات الخطوات *************** ثر يا شعبي عوض كل ما فاتك استرجع مجمل ثوراتك لا تتقوقع رهباً وخوفاً رعباً تتكور ثر يا شعب اطرد نوبات الوسن انبذ أسباب الوهن لتوفى حق الوطن وتخطَّ بكتاب الزمن: في عصرٍ ما ومكانٍ ما ما بين الغابة والصحراء سمقت في الكون حضارة وتحلى شعبٌ بجسارة فنال بحق وجدارة حيزاً مرموقاً ومقدر والعبرة نقاء الصفحات ********************* الثورة قدرك يا شعبي امسكه عليك لا تفلته الثورة قدرك يا شعبي لا تتثاقل عنه وتتأخر الثورة قدرك يا شعبي مكتوباً كان ومسطر للشعب تكون الثورة بالشعب تكون الثورة وفي الشعب كمون الثورة وعدا ذاك فرقص ذبيح وسعى كسيح وهشيم ستذروه الريح يطول الزمن أو يقصر والعبــره صمود وثبات وتفادى لصـوص الثورات *********************** عندما تصبح الثورة مجرد ذكرىً عابرة يحتفي بها البعض مرة كل عام وليست فعلاً مستمراً وممارسة يومية تُحدث تغييراً متصلاً ومتجدداً نحو الأفضل في كل جوانب حياة الناس، كل الناس، عندما تصبح الثورة بحيرة آسنة راكدة وليست نبعاً فوًّاراً ودفقاً متجدداً، عندما تصبح الثورة سراباً خلّباً حلماً نطارده وليست وقعاً نقبض عليه بأيادينا ونعض بأسناننا، عندما تصبح الثورة شمعة انطفأت، شهاباً هوى، شعلة سقطت وجذوة خبت، عندما تصبح الثورة جزءاً من ماضٍ حتى نراه علينا أن نلتفت إلى الخلف وليست راية خفاقة نسير تحتها ونبراساً نمضي حثيثاً وقدماً على هديه وإلى الأمام، عندما تصير الثورة بعضاً من أحاجينا وتراث أغانينا وليست الحداء والنشيد الذي نزلزل على وقعه الجبال ونحقق المحال، عندما تصير الصورة طللاً بالياً ومعبداً في مخيلتنا يشد إليه من شاء واستطاع سبيلاً الرحال، يشيد بمن انجزوه ويبكي في محرابه سوء الحال، عندما يصير حديثنا عن الثورة بمصطلح "كان" وليس "ما يكون" وما هو "كائن" الآن...... فأقم على تلك الثورة، يا وطن، مأتماً وعويلا، انتحي مكاناً قصياً وانتحب بحرقةٍ .... وطويلاً. إن التاريخ لا يصنع أو يعيد نفسه لكن الأفراد والأمم بإرادتهم وصمودهم هم الذين يصنعونه ويعيدونه.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.