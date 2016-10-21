إحتفاءاً بالذكرى 48 لنشيد الملحمة (1): الميدان تحاور هاشم صديق وتستدعي إفادات محمد الأمين وتدردش مع موزعها.

التفاصيل نشر بتاريخ: 21 تشرين1/أكتوير 2016