اكتوبر المجيدة : إلى القصر حتى النصر .. بقلم: صلاح توم

ثورة اكتوبر المجيدة مهما قيل عنها تعد ملهمة الشعب السوداني باعتبارها اول ثورة شعبية بعد استقلال السودان عام 1956م تطيح بحكومة الفريق إبراهيم عبود العسكرية ، وكاد ان يتكرر في 1985 لاسقاط النميري الا ان تدخل الجيش احتوى تلك العاصفة الشعبية ، والان يحتفل الشعب ولو بدواخله بمرور الذكري 52 لثورة اكتوبر 1964م .
في يوم 21 أكتوبر 1964م .... تحدى طلاب جامعة الخرطوم السلطة . فعقدوا ندوتهم الشهرية بمبنى اتحاد الطلاب لمواصلة مناقشة مشكلة الجنوب . فما كان من قوات الأمن إلا أن تدخلت مستخدمة الذخيرة الحية لفض الندوة بالقوة فسقط جراء ذلك إثنين من الطلاب صرعى هما أحمد طه و بابكر عبد الحفيظ وجرح العشرات . وعلى إثر ذلك تقدم الأساتذة السودانيون في هيئة التدريس باستقالات جماعية معلنة أن لا عودة إلا بعد زوال نظام الحكم العسكري .....
وشهد يوم 22 أكتوبر 1964م تجمع الجماهير السودانية في الخرطوم لحمل جثمان الطالب أحمد القرشي من مستشفى الخرطوم للصلاة عليه ونقله إلى مسقط رأسه "قرية القرّاصة" ؛ حيث تحول هذا التجمع فيما بعد إلى مظاهرات عارمة اندلعت في العاصمة وشملت كل مدن السودان فيما بعـد.
وعلى ضوء نجاح الحشد الجماهيري للنزول إلى الشارع . أعلنت اللجنة المنسقة للثورة الشعبية العصيان المدني الذي شل حركة البلاد بأكملها . فأعلن الرئيس إبراهيم عبود في 26 أكتوبر1964م حل أعمدة السلطة آنذاك وهي المجلس العسكري ، ومجلس الوزراء ، والمجلس المركزي.
وبتاريخ 27 أكتوبر1964م تكللت المفاوضات التي جرت جوار قبة الإمام المهدي بأمدرمان بين كبار ضباط الجيش وممثلي الأحزاب السودانية . تكللت بالاتفاق على تكوين حكومة انتقالية مدنية ، عرفت فيما بعد بحكومة سر الختم الخليفة الأولى التي أعلنت يوم 30 أكتوبر 1964م .
إن عظمة ثورة اكتوبر تكمن في أنها ثورة الطلاب والمهنيين من أطباء ومهندسين ومحامين وأساتذة جامعيين ومعلمين وموظفين والعمال كما أنها توشح جسارة الثوار السودانين في نكران الذات ووضع المصالح الوطنية العليا فوق كل مصلحة حزبية او جهوية ، كما يميزها التسابق على العطاء دون اخذ او انتظار لتقسيم سلطة او ثروة او منصب كبير ، ان ملهم الثورة الشهيد القرشي لو كان بيننا الان لكان عمره 71 عاما ولكان فجر عشرات الثورات ولكنها ارداة الله
بإسمك الأخضر يا أكتوبر الأرضُ تغني
والحقول إشتعلت .. قمحا ووعداً وتمنـي
والكنوز أنفتحت .. في باطن الأرض تنادي
بإسمك الشعب إنتصر .. حائط السجن إنكسر
والقيود إنسدلت جدلة عـُرس ٍ في الأيادي