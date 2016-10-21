الحزب الوطني الاتحادي يهنئ الشعب السوداني بذكري اكتوبر

التفاصيل نشر بتاريخ: 21 تشرين1/أكتوير 2016



الحزب الوطني الاتحادي

الله الوطن الديمقراطية

حريه ديمقراطية عدالة اجتماعية

الخرطوم/لندن/ رئاسة اوروبا الموافق 21 اكتوبر 2016

الحزب الوطني الاتحادي يهنئ الشعب السوداني بذكري اكتوبر الاخضر ويدعو الاتحاديين وجميع الفصائل الاتحادية الي مؤتمر( لم الشمل)..

باسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني

الحقول اشتعلت

قمحاً و وعداً وتمنّي

والكنوز انفتحت

في باطن الأرض تنادي

باسمك الشعب انتصر

حاجز السجن انكسر

والقيود انسدلت

جدلة عرسٍ في الأيادي

كان أكتوبر في أمّتنا منذ الأزل

كان خلف الصبر والأحزان يحيا

صامداً منتظراً

حتى إذا الصبح أطل

أشعل التاريخ ناراً واشتعل

يهنئ الحزب الوطني الاتحادي جماهير الشعب السوداني العظيم بذكري اكتوبر الاخضر الخالدة..

ثورة اكتوبر التي سبقت الثورات العربية قاطبة فى الإطاحة بالحكم الديكتاتوري واسست لديمقراطية وجمعية تأسيسية ومشاركة سياسية، أسست للحريات والمدنية ، فهي الأولي فى عالمنا العربي التي خرجت فيها جماهير شعبنا العظيم إلى الشوراع مطالبة بحريته ومنهية للديكتاتورية العسكرية، هي إذا بحق أم ثورات الربيع العربي وأم ثورات الحرية والكرامة العربية، تأتي اليوم ذكراها ال 52 والوطن الجريح يئن و يناضل للتحرر من حكم اسوا الدكتوريات التي عرفتها المنطقة باثرها ..ثورة اكتوبر ومن بعدها انتفاضة ابريل 1985 التي وصفها الخبراء والمحللين والصحافين بأنها كانت عملا سليما عظيما ، بل أعظم عمل ثوري يضاهي فى عظمته الثورة الفرنسية ويتفوق عليها فى أنه ثورة بيضاء وليست حمراء كالثورة الفرنسية. فاستحق بهما شعبنا لقب الشعب المعلم الذى لفت أنظار العالم واستهلموا منه الكثير.

جماهير الحزب الوطني الاتحادي الوفية

نحييكم جميعا تحية النضال والشرف ...

وبهذه المناسبة العظيمة يدعوا الحزب الوطني الاتحادي وهو حزب الوسط و المرجع والاساس لكل الاتحاديين و حزب عموم اهل السودان الذي رفع علم الاستقلال وانجز السودنة و هو حزب الحركة الوطنية السودانية الذي يسعي دائما لتوحيد الصف السوداني بكل اطيافه.. و استلهاما لدوره التاريخي في الحفاظ على الاستقلال السياسي والاقتصادي وصيانة الوحدة الوطنية وترسيخ المبادئ الديمقراطية واشاعة الحريات وحكم القانون..واداركا للمنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به بلادنا واستجابة لرغبة الجماهير الاتحادية العريضة في الوحدة وانفاذ الفكر المؤسسي لخلق مؤسسة سياسية متكاملة تلبي طموحاتها على المستوى السياسي والفكري والتنظيمي.واستكمالا لمسيرة النضال الوطني الطويلة ضد الانظمة الشمولية يسرنا ان نعلن الدعوة مجددا عبر هذا المنبر الوطني وفي هذا اليوم المشهود اليوم الذي تفجرت فيه ارادة الشعب ورفرفت فيه رايات الحرية والديمقراطية وسقط فيه حكم الفرد نتاج ثورة شعبية عارمة برهنت

على ان شعبنا العظيم لا يرضى الذل والهوان.. اكتوبر العظيم الذي شهد ايضا في الثلاثين منه عام 1900م ميلاد زعيم الامة السودانية ومفجر طاقاتها ورمزها الوطني الشهيد ابو الوطنية الزعيم اسماعيل الازهري مؤسس حزبنا وراعي الحركة الوطنية، في هذا الشهر العظيم وامتدادا لهذه النفحات الذكية والاشراقات الرائعة في تاريخ الجماهير الاتحادية يسرنا ان ندعو جميع الفصائل والاحزاب الاتحادية الي لم الشمل لننهى الى غير رجعة عهد التشرزم والشتات...واليوم اكثر من اي يوم مضي لا صوت يعلو فوق صوت الوحدة القائمة على قاعدة الفكر العملي و الجاد و قائم على قاعدة الفكر المؤسسي وترسيخ الممارسة الديمقراطية واعلاء قيم ديمقراطية الحزب والعمل على بنائه وفق اسس تنظيمية سليمة عبر.. مؤتمر لم شمل الطيف الاتحادي الذي هو الان ضرروة ملحة وآلية واجبة لترسيخ الاختيار الحر من القاعدة الي القمة مرتكزا علي الاتي:

1- مناهضة الانظمة الشمولية والعمل على اقامة الدولة المدنية المرتكزة على نظام حكم ديمقراطي تعددي وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة والقائمة على دستور تكون فيه المواطنة اساس الحقوق والواجبات.

2- العمل على قيام حكم فدرالي حقيقي يؤمن القسمة العادلة للسلطة والثروة ويحقق اكبر قدر من التراضي المفضي الى الاستقرار والسلام الاجتماعي.

3- العمل على حل مشاكل السودان عبر الحوار الوطني الديمقراطي الجامع الجاد الذي لايستثني احدا والمقبول لدي الجميع وايجاد حل سياسي لمشكلة دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وشرق السودان والمشاكل المشابهة لها.

4- العمل على اقامة علاقات خارجية متوازنة يراعي فيها حسن الجوار ومصالح السودان والالتزام بسياسة عدم الانحياز.

5- تبني الاشتراكية الديمقراطية كفلسفة اقتصادية واجتماعية.

6- العمل الجاد على استكمال الغاء القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات والسعي نحو قيام انتخابات حرة ونزيهة تتكافأ فيها الفرص.

7- العمل على دعم خطوات التحول الديمقراطي واستكمال بناء الدولة السودانية الحديثة وتهيئة المناخ للاحزاب لبناء القدرات.

8- تعزيز الوحدة الوطنية وجعلها خيارا جاذبا تحقيقا للتعايش السلمي والسلام الاجتماعي.

9- ضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون واحترام الانسان.

الحزب الوطني الاتحادي هو صمام امان وحدة شعبنا من واقع مسؤوليته التاريخية بصفته حزب الحركة الوطنية الذي ارسي دعائم الدولة الحديثة فيها رافع علم الاستقلال ، ووحدة الجماهير الاتحادية الممتدة علي امتداد الوطن هو مطلب ظل ينادي به الحزب بلا مزايدات وضرورة تاريخية لا يمكن تجاوزها في كل الاوقات والازمان و تجاربه الموثقة في هذا الصدد لاتخفي علي احد.. انها دعوة الي لم شمل جميع الفصائل الاتحادية دون استثناءا لاحد لكي تكون خارطة طريق للاصلاح السياسي والفكري والتنظيمي للحزب الذي عرف عملاقا لخلق مؤسسة سياسية متكاملة تلبي طموحات جماهير حزبنا..انها دعوة لكافة جماهير شعبنا الابي للخروج من حالة الاحتقان السياسي الماثلة الان بسبب سياسات النظام الحاكم التي مزقت الوطن والامة. انها دعوة مبداها الشفافية ولا تقوم علي محاصصة او وصاية من احد بل تستوعب كل جهود الحادبين علي مصلحة الجماهير الاتحادية ورؤية اصلاحية متقدمة لاستكمال مسيرة البناء والتطور والنهوض بحزب الحركة الوطنية حتي يعود لسيرته الاولي.

التحية لثورة اكتوبر المجيدة التي تلهم الفرسان جيلا بعد جيل..

والمجد والخلود لشهداءنا ..

عاش سوداننا حرا مستقلا ابيا وشامخا..

سوف نبقى مثل نجم السعد حيا بالدواخل.. ريثما تصفوا السماء

عائدون بإذن من نهوى هلالا في سماء..

المكتب السياسي

الموافق 21 اكتوبر 2016