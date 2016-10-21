عصا مهدي ابراهيم وفتية تراكس وأكتوبر!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله

*تطل علينا ذكرى ثورة اكتوبر اليوم ، ونحن ينطبق علينا القول كل عام ترذلون ، فالوحدة العاطفية التى تمت في مثل هذا اليوم فى21اكتوبر1964 وسقوط دكتاتورية عسكرية غاشمة وحدوث تغيير سلمي أكد على ان العنف غير ملازم للقوة كما قال ماركس (بان العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان لإحداث أي تغيير أساسي في المجتمع ) فقد اكدت ثورة اكتوبر على خطأ هذه النظرية ، بل أرخت لبداية دخول مفهوم ان القوة هي قوة الحق فانهزم العنف منذ ذلك اليوم وحتى اليوم ، وفى ازمنة الهزائم الكبرى لم يعد اكتوبر الاخضر بذات الخضرة بعدما اورثتنا النخب المزيد من الخيبات السياسية ونحن ننتظر وعد اليوتوبيا في انتظار اكتوبر الثانية او اكتوبر الفكرية فلا تلك أتت ولا حتى لاحت في الأفق ، وكل عام وانتم بخير..
*وتظلنا ذكرى اكتوبر وبالامس تنعقد محكمة فتية تراكس الاساتذة الذين جسدوا الصبر والصمود خلف الله العفيف مختار ، ومصطفى ادم ومدحت عفيف واروى الربيع الذين ظلوا بمحبسهم منذ 22/5/2016 وظلت قضيتهم قيد النظر امام المحكمة ، بالامس فقط انتهى المتحري من تقديم افادته ، مايسترعي الانتباه في هذه القضية انها تأتى في مناخ الحوار واستلام مخرجاته ومزاعم واقع سودانى جديد ، لكن الأمر لخصه ابن مصطفى ادم الرضيع وهو يتناوله من امه فنختنق تأثراً على طفل لاذنب له الا ان والده اراد لحياته - ككل رفاقه الذين يقاسمونه المحبس - ان يكون آخراً ، وآل العفيف وهم يحتملون التشتت وحبس خلف الله والمطالبة بالدكتور الباقر لتظل حسرة امهم على ابنائها الذين ارادوا ان يكونوا فداء امة ونكتب عنهم في اكتوبر الاخضر ان كان اخضر.. *وفى الضفة الأخرى من النهر يبحث الباحثون عن عصا الاستاذ / مهدي ابراهيم وتنقل الحدث النابهة سارة تاج السر ، والامانة العامة للبرلمان تقول انها اجرت تحقيقا بشأن اختفاء عصا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم مهدى ابراهيم وتوصلت اللجنة الى انه نسي عصاه . المدهش في الامر هو تفرغ الامانة العامة لعصا مهدى !! رحمتك يارب ، قوم يصفقون لرفع الدعم ويزيدون الغاز ، ويتناقشون حول عفونة البنت المختونة ، فمن الطبيعي ان ينشغلوا بعصا مهدى باكثر من انشغالهم بقضايا اهل السودان ، وبرضو تقول لي الليلة 21/اكتوبر ، كل سنة وانتو طيبين!! وسلام يااااااااوطن.. سلام يا (الإصلاح الآن يشكو عدم التصديق له للمرة الثانية باقامة ندوات ؟! واعتبر خالد نوري ان رفض التصديق يكشف عدم مصداقية الحوار وغياب الارادة السياسية) ياخبر اسود ومنيل ، أمال 30 يونيو 89 كانت فيه مصداقية ؟ وسلام يا الجريدة الجمعة 21/10/2016
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