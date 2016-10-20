تقرير وتوصيات المؤتمر الرابع للحركة المستقلة بالخارج الجمعة 30 سبتمبر-الأحد 2 أكتوبر 2016 .. برمنجهام / المملكة المتحدة

التفاصيل نشر بتاريخ: 20 تشرين1/أكتوير 2016





تقرير المؤتمر

أنعقد المؤتمر الرابع للحركة المستقلة بالخارج فى مدينة برمنجهام بالمملكة المتحدة تحت شعار (تفعيل وتنظيم دور السودانيين فى المهاجر لإحداث التغيير فى الداخل) , وذلك فى الفترة من الجمعة 30 سبتمبر الي الأحد الثانى من أكتوبر 2016م بمشاركة ممثلين ووفود من كل من الولايات المتحدة والسويد وسويسرا وهولندا وأيرلندا والسودان , بالأضافة الي عضوية الحركة المستقلة بالمملكة المتحدة.





تشرف المؤتمر العام للحركة المستقلة هذا العام بحضور متحدثين رئيسيين وقامات سامقة فى مجالاتهم , تمثلت فى الدكتور محمد جلال هاشم (السودان) , والدكتور جلال مصطفى (السودان) , والأستاذ عمر قمر الدين (الولايات المتحدة الأمريكية) , والأستاذ إسماعيل التاج (سويسرا).





تنوعت الأوراق العامة التى قدمت فى جلسات المؤتمر , وإتسم تقديمها ومناقشتها بحيوية وتفاعل كبير من الحاضرين , وشملت:

- طرح ومناقشة التقريرين الإدارى والمالى وإجازتهما.

- تقديم ورقة (منظمات المجتمع المدنى بالخارج ودور السودانيين بالمهاجر) , أدارها د. يحي المهدى , وأشترك في تقديمها كل من الأستاذ إسماعيل التاج والأستاذ عمر قمر الدين.

- تقديم ورقة (الدولة الوطنية وظاهرة الحرب الأهلية) , أدارها الأستاذ إسماعيل التاج وقدمها د. محمد جلال هاشم.

- تقديم ورقة (أوضاع حقوق الإنسان فى السودان ودور لجنة التضامن السودانية), أدارها د. كمال عثمان الماحى , وقدمها د. جلال مصطفى.

تلي ذلك , الندوة السياسية , وكانت بعنوان (الحراك السياسى الراهن) , وقدمها د. كمال عثمان الماحي وأشترك في تقديمها كل من الأستاذ إسماعيل التاج , الأستاذ عمر قمر الدين , الأستاذ حمزة فاروق , الأستاذ إسماعيل أحمد المصطفى ود. مهدى محمد خير.

فى نهاية جلسات المؤتمر , تم حل المكتب التنفيذى للحركة المستقلة بالخارج والمنتهية دورته بنهاية المؤتمر العام , وإختيار المكتب التنفيذى الجديد وكان تكوينه كل الآتي:

مهدى محمد خير – رئيسا

إسماعيل التاج – سكرتيرا عاما

كمال عثمال الماحى- نائبا للسكرتير العام

سامية عثمان – سكرتيرا للتدريب والتخطيط

عادل على صالح – سكرتيرا للعلاقات الخارجية

نبيل النويري – سكرتيرا تنظيميا

سيف اليزل سعد عمر – سكرتيرا إعلاميا

علي حمد النيل – سكرتيرا ماليا

يحي المهدى نائبا للسكرتير المالي





أختتم المؤتمر جلساته بحفل من الأغاني الوطنية قدمه الفنان الموهوب أمين عمر أمين وفرقته الموسيقية.





توصيات المؤتمر

1/ المواصلة فى إستقطاب وتنشيط وتفعيل عضوية منظمة الحركة المستقلة بالخارج للمشاركة الفاعلة في أنشطة وفعاليات الحركة كمنظمة مجتمع مدنى.

2/ توطيد القدرة الإدارية وتدعيم المؤسسية فى بنية منظمة الحركة المستقلة بالخارج , وخلق برامج التدريب وورش العمل لتنمية قدرات عضويتها فى ممارسة العمل العام.

3/ فتح مكاتب للحركة المستقلة بالخارج كمنظمة مجتمع مدنى فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعمل تحت إشراف المنظمة الأم.

4/ البدء فى إستحداث المشاريع الإنسانية والطوعية المختلفة داخل السودان وإستقطاب الدعم المالي لتنفيذها.

5/ رفع الوعى والإهتمام بمنظمات المجتمع المدنى والعمل الطوعى وسط السودانيين داخل وخارج السودان , والتنسيق والتعاون مع المنظمات المماثلة لتنفيذ المشاريع المختلفة.

6/ المواصلة فى دعم ومساندة أسر الشهداء والمعتقلين داخل السودان بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية والحقوقية ,ومساندة ودعم جهودهم فى تغطية المتطلبات القانونية والإعلامية لكل المعتقلين السودانيين.





اللجنة المنظمة للمؤتمر الرابع للحركة المستقلة بالخارج