حركة / جيش تحرير السودان برئاسة مناوي: قائمة باعضاء مجلس التحرير الثوري
التفاصيل
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة / جيش تحرير السودان S.L.M مكتب الرئيس
قائمة باعضاء مجلس التحرير الثوري
الإسم
1/ جمعة محمد حقار 2/ جابر اسحاق على 3/ جمعة مندى عيسى 4/ اسماعيل ابراهيم على (ود حبوبة ) 5/ ابراهيم عبدالله التوم (بهلول) 6/ ادم ارباب احمد 7/ خاطر شطة جلابة 8/ يحى ادريس النور (صدام) 9/ فضل حسين عبدالله 10/ هارون صالح ضيفة 11/ محمد شمو موسى 12/ محمد حسن تقل (تقلات) 13/ فيصل صالح زكريا 14/ خاطر اركو مناوى 15/ على مختار على 16/ عبدالله احمد مناوى 17 بخيت حامد على 18/ رمضان جابر نهار 19/ تجانى ابراهيم محمد 20/ احمد قرديا خميس 21/ ادريس عبدالكريم اتيم 22/ يوسف يعقوب عبدالله 23/ عباس احمد مانيس 24/ عبدالماجد وادى ابراهيم 25/ ادم مستور 26/ احمدية تجانى 27/ عبدالله بخيت ديار 28/ ادم عبدالعزيز صابون 29/ نورين مرسال على 30/ خالد عبدالله مصطفى 31/ رمضان يوسف يحى 32/ المرضى ابراهيم شريف 33/ اصيل عبدالرحمن ادريس 34/ منصور يحى صابر 35/ مختار شمو ادريس 36/ احمد بخيت اركورى 37/ سليمان الضوء دفع الله 38/ ابراهيم حسن زكريا 39/ ابراهيم حسن اسكم 40/ هاشم بشر خميس 41/ رجب محمد داؤد 42/ محمد هارون موسى 43/ بشير حسن الطاهر 44/ نورالدائم محمد احمد طه 45/ جابر محمد حسب الله 46/ محمد بشير عبدالله 47/ ابراهيم عبد الله شيخ الدين 48/ مبارك سليمان عثمان 49/ عبدالعزيز يعقوب اسماعيل 50/ امينة تجانى هارون 51/ النور ابكر ادريس 52/ احمد يعقوب شريف 53/ محى الدين ادم عبدالجبار 54/ عبدالله رحمة عبدى 55/ احمد عبدالكريم جدة 56/ جمعة هرى بوش 57/ محمد هارون عمر 58/ محمد نور عالم 59/ عبدالعزيز مرسال (شدو) 60/ صالح منصور على مطر 61/ محمد عيسى مناوى 62/ عبدالحميد بشر مانيس 63/ ابراهيم عيسى مهاجر 64/ جمعة الوكيل انكل 65/ عبدالكريم محمد حامد متك 66/ يونس بشارة ناجى 67/ بدر هارون 68/ العمدة ابراهيم سراج 69/ بشارة ماناقو جدو 70/ بدر ادم سالم 71/ يوسف ادم شريف 72/ متوكل محمد موسى 73/ فتحى جمعة مانيس 74/ عصام عبدالرحمن الحاج (مانديلا) 75/ يعقوب احمد نميرى 76/ محمد ادريس جمعة 77/ اقبال ابراهيم على 78/ جارالنبى الشيخ جارالنبى اسماعيل عرجة
مِنِّـي أركُـو مِنَّاوِي رئيس المجلس القيادى لحركة / جيش تحرير السودان الثلاثاء 18 اكتوبر 2016 م