حركة / جيش تحرير السودان برئاسة مناوي: قائمة باعضاء مجلس التحرير الثوري

التفاصيل

 

بسم الله الرحمن الرحيم


حركة / جيش تحرير السودان
S.L.M
مكتب الرئيس

قائمة باعضاء مجلس التحرير الثوري

الإسم

1/ جمعة محمد حقار
2/ جابر اسحاق على
3/ جمعة مندى عيسى
4/ اسماعيل ابراهيم على (ود حبوبة )
5/ ابراهيم عبدالله التوم (بهلول)
6/ ادم ارباب احمد
7/ خاطر شطة جلابة
8/ يحى ادريس النور (صدام)
9/ فضل حسين عبدالله
10/ هارون صالح ضيفة
11/ محمد شمو موسى
12/ محمد حسن تقل (تقلات)
13/ فيصل صالح زكريا
14/ خاطر اركو مناوى
15/ على مختار على
16/ عبدالله احمد مناوى
17 بخيت حامد على
18/ رمضان جابر نهار
19/ تجانى ابراهيم محمد
20/ احمد قرديا خميس
21/ ادريس عبدالكريم اتيم
22/ يوسف يعقوب عبدالله
23/ عباس احمد مانيس
24/ عبدالماجد وادى ابراهيم
25/ ادم مستور
26/ احمدية تجانى
27/ عبدالله بخيت ديار
28/ ادم عبدالعزيز صابون
29/ نورين مرسال على
30/ خالد عبدالله مصطفى
31/ رمضان يوسف يحى
32/ المرضى ابراهيم شريف
33/ اصيل عبدالرحمن ادريس
34/ منصور يحى صابر
35/ مختار شمو ادريس
36/ احمد بخيت اركورى
37/ سليمان الضوء دفع الله
38/ ابراهيم حسن زكريا
39/ ابراهيم حسن اسكم
40/ هاشم بشر خميس
41/ رجب محمد داؤد
42/ محمد هارون موسى
43/ بشير حسن الطاهر
44/ نورالدائم محمد احمد طه
45/ جابر محمد حسب الله
46/ محمد بشير عبدالله
47/ ابراهيم عبد الله شيخ الدين
48/ مبارك سليمان عثمان
49/ عبدالعزيز يعقوب اسماعيل
50/ امينة تجانى هارون
51/ النور ابكر ادريس
52/ احمد يعقوب شريف
53/ محى الدين ادم عبدالجبار
54/ عبدالله رحمة عبدى
55/ احمد عبدالكريم جدة
56/ جمعة هرى بوش
57/ محمد هارون عمر
58/ محمد نور عالم
59/ عبدالعزيز مرسال (شدو)
60/ صالح منصور على مطر
61/ محمد عيسى مناوى
62/ عبدالحميد بشر مانيس
63/ ابراهيم عيسى مهاجر
64/ جمعة الوكيل انكل
65/ عبدالكريم محمد حامد متك
66/ يونس بشارة ناجى
67/ بدر هارون
68/ العمدة ابراهيم سراج
69/ بشارة ماناقو جدو
70/ بدر ادم سالم
71/ يوسف ادم شريف
72/ متوكل محمد موسى
73/ فتحى جمعة مانيس
74/ عصام عبدالرحمن الحاج (مانديلا)
75/ يعقوب احمد نميرى
76/ محمد ادريس جمعة
77/ اقبال ابراهيم على
78/ جارالنبى الشيخ جارالنبى اسماعيل عرجة



مِنِّـي أركُـو مِنَّاوِي
رئيس المجلس القيادى لحركة / جيش تحرير السودان الثلاثاء 18 اكتوبر 2016 م