مغترب يحلم بسيارة .. بقلم: عدلي خميس

بكل تأكيد نحن السودانيين لا يوجد منزل بمدينة أو بقرية أو بضواحيها ألا وفيه مغترب ( جمل الشيل) يحمل عبء الأسرة الصغيرة والكبيرة والممتدة وللمغترب كما للجميع الحق في أن يحلم ويحقق حلمه في نهاية المطاف لاغترابه والمغترب السوداني غاية وأمنيته أن يمتلك سيارة خاصة تكون باسمه تساعده في الحل والترحال له ولأسرته وذويه وتساعده في كسب لقمة عيش شريفة مغموسة بعرق جبينه او لدية والدين كبار في السن أو أحدهم يعاني من مرض ما لينقله في ساعة متأخرة من الليل لأتقاذف حياته من نوبة قلبية أو ولادة لأخته أ و زوجيه في قرية أو المدنية تحتاج لسيارة بدلا من الوقوف لساعات لانتظار احد يمر أو طول المسافة بينه وبين المستشفى أو عدم وجود إسعاف بالمنطقة .ولكن على الرغم من بساطة الفكرة . إلا أنها تعتبر مستحيلة المنال الدليل الفلسفة الصفتفائية التى ترتبط بأحقية امتلاك سيارة للمغتربون أو المعذبون وإدخالها للسودان فنهالك من الإلغاز القرارات تشيب لها رؤؤس الصبيان والولدان لكبر المسئولية الملقاة عليه م، أسرة وأهل وأصدقاء ..الخ . ففينا من كان كالسيف في تحقيق سياسات الدولة الاقتصادية بالتحويل الإلزامي والإسهامات الوطنية الأخرى التلفزيون والميل ( 40) وترعة كنانة والسلسلة الطويل من المسميات الجباية من ذلك الزمان الغابر والتي كنا ندفعها لأجل الوطن . مما يجعله يقف كأنه صحراء جرداء قاحلة من أمكانية مجرد أن يحلم سيارة يمتلكها باسمه بالوطن الحبيب . علما بأننا ممن شملتهم ضرائب ( النميري) الإلزامية لا تخرج من صالة المغتربين أو المطار إلا وأنت مسدد كامل الضريبة الوطنية حتى لو أدى الأمر لترك العودة لعملك وتلاها حكومة ( الصادق المهدي) وأعقبتها الفترة الانتقالية وأخرها ( الإنقاذ ) وما أدراك ما الإنقاذ .ولا يزال الأمر كما هو بل صار أصعب بمراحل يعجز الشاطر منا عدها وتفسيرها للبسطاء من المغتربين . ورمى بذلك الحلم خلف ظهورهم
ما أثارني في الكتابة للموضوع أن أحد المغتربين سألني كيف لي من إدخال سيارة للسودان وهو لم يتعدى في الغربة سوى سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة انتابني شعور بالاستفزاز ودفعني لفتح الجرح القديم الذي لم يندمل عبر السنين ونحن قد انهينا عدد/3/ جوازات والرابع بالطريق ولم نزل لا نستطيع امتلاك سيارة العمر وهي في تقديرنا كلبن العصفور أو كما قيل في الروايات ( العنقاء والخل الوفي ) . فكيف لمغترب راتبه لا يتعد(3000) بان يأتي سيارة موديل (2010) وضرائبها تساوي أكثر من (3) أضعاف قيمتها ويعجز اللسان عن ذكر الرقم الخرافي المطلوب لدخول السيارة بلدي السودان . فلم يجد سوى أن يحلم بها ربما حتى أثناء نومه بالليل بعد أن يقرأ الحصن الحصين . ولا تحل إلا لثلاثة هم :- قد يكون أحد أقاربك يعمل بالمنظمات العالمية بالسودان لتمرير سيارتك باسمه ثم يردها باسمك في السودان . قد تكون من المقربين أصحاب السمو ومتخذي القرارات في الجهاز الدستوري . قد تكون محظوظ لديك زميل أو صديق أو زميل دراسة بالجمارك .أو صهر أحداً ممن يعملون بالمناصب ذات الصلة بجهاز المغتربين . والإجحاف الحقيقي بان القرار يقول لا تحق لك إلا في حال الخروج النهائي وكيف ذلك وهو في أمس الحاجة للاستمرار في الاغتراب . والبس تلك تحريم على المغترب بامتلاك سيارة خاصة. كثيرا ما جلسنا مع أخوة لنا مغتربون من بلاد أخرى (مصر / تونس الأردن)عندما سمعوا شروطنا وضعوا أيديهم برؤؤسهم من شدة الصدمة والعراقيل الادارية والمالية المطلوبة . وهم بمنتهى ألبساطه عكسنا بالكلية يساعدون معتبريهم باستيراد سيارات . ونحن نقول لماذا لا يكون هنالك برنامج قومي يساعد ويزلل أمام المغترب الملتزم في إمكانية امتلاك سيارة مقابل تسديدة للضرائب الحكومية بالسنين التي قضاها خارج البلاد مثال ( 1- 5) من (6- 10) ومن ( 11- 20) سنه هكذا بالسماح له بإدخال وتخفيف الموديل لمدة ( 10) سنوات بدلا من (5) سنوات التي تعتبر عائق حقيقي أمامنا . كتقدير مجزي من الدولة نتيجة التزامه بتسديد ما عليه من ضرائب حكومية رسمية ولزرع مزيد من الثقة المتبادلة بين المغترب المواطن والدولة . نرجو من متخذي قراراتنا الأخذ بالاعتبار تجارب غيرنا من الدول المحيطة والاستفادة منها وتسهيل أمورنا لتحقيق أحلامنا البسيطة ممثلة في امتلاك المغترب السوداني لسيارة خاصة . فهل يا ترى سوف يرى النور في القريب العاجل هذا الحلم الذي يراودنا ليل نهار في نومنا وصحياننا . والله من وراء القصد وهو المستعان ,,,,
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