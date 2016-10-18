البرلمان ومعاش الناس والمزايدة!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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سلام يا .. وطن
*التصريحات التي تتوالي بعد تسليم مخرجات الحوار الذي لا ندري كم كلف الخزينة العامة منذ بدايته وحتي حفل الساحة الخضراء ومخلفاتها من القناني الفارغة والاوراق واكياس النايلون والقوارير الفارغة في الساحة الخضراء , واللافت ان كل هذه المخرجات والمليارات التي دفعت من دم قلب هذا الشعب الصابر وهم ينادون الاحزاب والمتوالين والموالين والطامعين والطامحين وكل شذاذ الافاق السياسية وسط كل هذا تذكروا ان يرسلوا تذاكر الطيران للعديد من السودانيين في المنافي ولكنهم بكل اسف لم يتذكروا ان يشركوا هذا الشعب الصابر في الامر ، ولو باستفتاء خجول!!
* والبرلمان يتحدث اعضاؤه عن معاش الناس في ندوة عقدت في ساحته , رحم الله الناس ومعاشهم وهم يعانون الامرّين ظلم الحكومة وظلم برلمانها, فعن أي معاش يتحدث هؤلاء القوم ! ؟ فانفلات الاسواق وارتفاع اسعار الدولار وانقطاع الماء والكهرباء والاسواق التي لم تعرف رقابة ولا انضباط ففي يوم الحشر السوداني هذا يبقي الحديث عن معاش الناس مجرد مزايدة سخيفة ، فهؤلاء الناس هم أنفسهم من تجاوزتهم هذه الحكومة وهي تفصل الجنوب وعزلتهم وهي تدعو للحوار وتحدثت عن مخرجات ولم يستشار فيها الشعب , فبعد كل هذا التغييب والتنكيل بامتنا والتجويع الذي نعانيه هل يمكن فوق كل هذا ان يجد الحديث عن معاش الناس ادني مصداقية؟! *اما النكات البايخة التي تجري في هذا البلد الكظيم ان هذا البرلمان الذي يتصارع نوابه علي حيازة سيارات اخر موديل وينتظرون التمتع بالاعفاءات الجمركية وبكل بساطة يتحدثون عن معاش الناس وكأنهم لا يرون الصبية والاطفال والعجزة والعاجزين وهم يبحثون عن وسيلة مواصلات تنقلهم لقضاء احتياجاتهم ولا يحركون ساكناً حيال ازمة المواصلات مثل ماصمتوا امام ازمة الغاز بعد ان جزموا في البدء ان يقاوموا ارتفاع سعرها ولكنهم سرعان ما اتجهوا اتجاه الحكومة تاركين الشعب يقبل زيادة اسعار الغاز ولا زال الغاز في ارتفاع مستمر حتي يومنا هذا بل حتي اللحظة التي يتحدث فيها البرلمان عن معاش الناس الم نقل لكم ان معاش الناس هذا قد اصبح مرتع خصب للمزايدة وفرية لم تعد تنطلي علي شعبنا وان صدقها مروجوها؟ *مع احترامنا الشديد للبرلمان ولنوابه المحترمين اود ان اؤكد ان هذا الشعب صبور في غير غباء مترفع في اباء عزيز بكل كبرياء فان ساومتموه او تجاهلتموه فسيبقي هو صاحب الكلمة الأقوي والأبقي والأمضي والتي لم تقال بعد ..وسلام يااااااوطن.. سلام يا (أكدت دكتورة بدرية سليمان؛ نائب رئيس المجلس الوطني، أن الحوار الوطني هو السبيل الأوحد المفضي إلى توافق القوى المختلفة، لافتاً إلى حرص الحكومة وحزب المؤتمر على الوصول بالحوار إلى غايته.) غايته شنو ياست بدرية سؤال بكل حسن النية ؟وسلام يا الجريدة الثلاثاء18/10/2016