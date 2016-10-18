وجوه فنية مختلفة: (الفنان المرحوم / النعام آدم ( رحمه الله)) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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ولد المرحوم النعام آدم بقرية الكربة بمنطقة منصور كتي ارض الالتحام مابين الشايقية والبديرية، ودخل الاذاعة لاول مرة عام1959 في برنامج ربوع السودان، سكن السجانة بالخرطوم ، وهنالك حادثه لابد ان تذكر في حبه لقريته وهي عندما سافر من الكربة الى ام درمان سكب دوع الشوق لمحبوبته الكربه :
تبكى الكربة بعربانا يا ناسينا ليه تنسانا قلبيى الشلتو عندك أمانة يا ناسينا ليه تنسانا سبقه في الغناء من فنانين البلد عبد الرحمن بلاص، عبد الرازق بندة، إدريس إبراهيم، عبد المنعم بشير وجاء بعده محمد جبارة، عثمان اليمنى، عبد الرحمن عجيب، محمد كرم الله، صديق أحمد وغيرهم لكن النعام ساد الجميع واستحق لقب ملك الطنبور رحمه الله.. يصادف يوم 3/4/2016م الذكرى الـــ 23 لرحيل ملك الطمبور وعميد الفن ، كان النعام آدم شاعرا وكتب اغنياته بيده مثال : فاوضنى بلا زعل، الغرام، يوم الجمعة ودع وقام، كلمنى بقيت قيام، مشتاقين انت متين تجينا وأغنيات أخرى، من اشهر اغنياته ، له الرحمه الفنان القامة النعام ادم بقدر ما قدم للاغنية السودانية بصفة عامة و الشايقية بالاخص، 2-(الفنان المرحوم / صديق الكحلاوي) ولد الفنان القامة صديق الكلاوي بمدينة عطبرة الحلوة الحديد والنار وكان يحب السفر والترحال فاختار ام درمان (حي العباسية) ،زامله القامة عبد العزيز محمد داؤد في هذه المهنة الفنان صديق الكحلاوي، عند تشييع الكاشف بمقابر احمد شرفي غنى الفنان صديق الكحلاوي اثناء الدفن « روضتي الغناء» وشيعه آلاف الناس وقدم الكثير للمكتب السوداني ومن اغانيه ( قالوا شقى ومجنون ، حجوه من عيني ، كمل صبري،غزالي ، امتى اراك ، طريع حبك، الليل ما بنوم ، ريده زمان، يالليل ابقالي ، اذاني جلال)،احب الخير للناس فاحبه اناس، له الرحمه ، د. احمد محمد عثمان ادريس 3-(غياب الفنان احمد بورتسودان) يعزي البعض ابتعاد الفنان احمد بورتسودان عن الساحة الفنية الى الكسل الفني واخرون يعزوه الى عدم وجود الجديد والمبتكر ويجب على الفنان احمد بورتسودان العودة الى بداياته الراكزة وعدم الالتفات الى التعليقات الهدامة حتى تعود بقوة مع الاصوات الجديد ويستطيع التنافس ، ويعزو البعض الى فقدان التطور ويجب ان يكون هناك اختراق ايجابي والبعد عن الاختراق عن الايجاب السلبي وان يبعد الفنان احمد بورتسودان عن اسلوب اخوانه الاخرين ان يكون الفنان نسخه من زميله الفنان الاخر ، والفنان بصفة عامة يجب ان يلتزم باغانية بقضايا وهموم الناس وان لايكون بعيدا عن الناس في حياته الفنية، مع امنياتنا له بالتوفيق...
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