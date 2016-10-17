سوف أبرهن لك أنك أغنى رجل في السودان، سيدي الرئيس! .. بقلم: عثمان محمد حسن
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سيدي الرئيس، سأبرهن لك أن راتبك يذهب إلى البنك و يظل هناك دون أن يُمس.. و سوف أبرهن لك كذبك بالأرقام مستعيناً ببعض ما كتبته بعض الصحف الاليكترونية الموثوق بها عن ثرائك و ثراء عائلتك ذلك الذي بعد الانقلاب المشئوم.. و دون نبت دون مقدمات منطقية..
سبق أن ذكرت صحيفة حريات الاليكترونية عن رواتب نائبيك و مساعديك و جميع الدستوريين.. و لم تتحصل على رقم راتبك.. لكن " البعر يدل على بعير.. و الأقدام تدل على مسير"! و نستطيع أن نقول بكل هدوء أن راتبك لا يقل عن خمسين مليون جنيهاً شهرياً، عدا الامتيازات الأخرى.. مع أنك لم تقل لنا ذلك في لقائك التلفزيوني الأخير حتى نعرف مدى فقرك و عدم كفاية الراتب لسد احتياجاتك..
أنت رئيسنا بحكم أمرٍ الواقعٍ المرير.. و أنت الأقوى بحكم المدفع و ال آر بي جي و الدبابات.. لذلك ما كان عليك أن تكذب و لا أحد يجبرك على الكذب، و تحت تصرفك كل شيئ و بإمكانك أن تفعل ما تشاء دون أن تحاسب من قبل أيِّ كائن في السودان.. لأن بيدك السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية.. بل و بيدك السلطة الرابعة، الصحافة الورقية تتغنى باسمك بكرة و عشية و القنوات التلفزيونية كلها في حظيرتك.. و لا ينقصك سوى التسلط على الصحافة الاليكترونية، و دونك خرط القتاد..! لا سلطة لديك على الصحف الاليكترونية البعبع المخيف و الهاجس المعطل لأفراحك.. و هي أقوى من جميع صحك المدجنة.. و عنها تنقل وسائل الاتصالات الاخرى ما تتبادله من أخبار حول غناك الفاحش و غنى زوجتك المليارديرة/ وداد بابكر و غنى إخوتك الأشقاء.. و خاصة حكايات ( الدرجو العباس).. و عباس هو القاسم المشترك الأعظم في أنشطة جميع الشركات و المؤسسات الخاصة.. و العطاءات الحكومية..
لماذا تكذب على الناس، سيدي الرئيس، و لماذا تصر على تكرار أن الرائد لا يكذب أهله.. تقولها في كل مناسباتك الجماهيرية، و كأنك مريب يكاد يقول: خذوني ؟ لقد ملَّت الجماهير أكاذيبك و ترهاتك، فمتى تتوقف ساقية كذبك عن الدوران؟
أنت تعلم أن الشعب يعلم أنك أغنى أغنياء البلد.. و أن أمواله كلها تحت تصرفك.. و أن السيدة زوجتك الثانية أغنى سيدة في السودان.. و تنافس سيدات دول الخليج في ميادين المال و الأعمال.. و أن أشقاءك و شقيقاتك من أغنى رجال المال و الأعمال في البلد.. و الفساد ( محل ما يسري يمري).. و أنت رب البيت الذي يضرب الدف.. و شيمة أسرتك الرقص على جسد السودان المثخن بالجراح..
نعم أنت ابن مزارع فقير.. و هذا ما حيَّر السودانيين في مصدر الأموال التي تنهال عليك و على أشقائك من كل اتجاه.. و كل من أراد انشاء شركة يضم أحد إخوتك عضواً في مجلس الادارة.. و كل عطاء كبير لا يمر دون أن يشارك فيه واحد من أشقائك.. لقد مكنت أسرتك تمكيناً حقيقياً في الدنيا.. و لكم في الآخرة مشكلة عويصة مع الله، سيدي الرئيس..
الشعب كله يعلم الكثير عن الرفاهية التي تعيشون في كنفها.. و الفساد الذي يتعرى في بيتكم.. فلماذا تكذب، سيدي الرئيس، لماذا لا تواجهنا بالواقع، أو تصمت.. لا داعي يدعوك للكذب و غش نفسك باعتقاد أنك تغشنا..
ربما اعتقدت، سيدي الرئيس، أن الشعب السوداني لا يعرف ما تعتقدون أنه ( مستور)؟ لكن وسائل الاتصال الحديثة واقفة لأسراركم بالمرصاد.. فأرجوك ، كن مواكباً لعصر العولمة.. و سوف تجد أن" الناس عقول و لسان!" و بأيديهم هواتف ذكية.. ما تخُمها كده ساكت! ألعب غيرها لو عندك غيرها، أو ما تتكلم تاني ( ضُمَّة! كَّوْ ! كُلُّو كُلُّو!) عن الفلس و الفلوس!
و من صحيفة حريات الاليكترونية نقلت في مقال سابق معلومات عن بعض الامتيازات التي يتم منحها للدستوريين عدا الامتيازات التي يمكن أن تُعتبر امتيازات عادية.. و أدناه أذكر من الامتيازات ما فيه شيئ من ( إنَّ) حيث يُمنح لشخصك بصفتك رئيس الجمهورية و لنائبيك و ال 7 المبشرين بالجنة من رجال حولك امتيازات كما يلي:-
ﺑﺪﻝ لبس ﻳﻌﺎﺩﻝ راتب ستة أشهر
ﺑﺪﻝ مراجع راتب ستة أشهر
و تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصك، سيدي الرئيس، و لثلاثة ﻣﻦ أفراد أسرتك لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية ﻭ ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) يتم منحك ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ يساوي 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ .. و لديك امتيازات السكن المؤثث على حساب الدولة و خدمات المياه و الكهرباء و الهاتف.. و تخصيص 5 سيارات للبيت و العمل و حاجات تانية ما معروفة.. و هناك بدلات إﺿﺎﻓﻴﺔ أخرى تُمنح لك بوصفك رئيساً للجمهورية.. و لنائبيك ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ في أي ﺟﺰﺀ ﻣن السنة..
قول لينا الفقر يجيك من وين بعد ده كلو، سيدي الرئيس؟
و ما يؤكد أنك لا تصرف من راتبك و لو جنيه سوداني واحد هو أن نظامكم يعتبر الدستوري ضيفاً دائماً على الدولة أثناء الخدمة.. و أنت، سيدي الرئيس، كبير الدستوريين الذين تستضيفهم الدولة.. بما يعني أنك لا تصرف شيئاً على مأكلك و مأكل أسرتك و لا على مشربك و مشرب أسرتك كل ( اللقمة و الجقمة) يأتيانك مجاناً.. و لا تصرف حتى على فرشاة الأسنان و المعجون و كل اللوازم الأخرى التي تفرضها التقاليد السودانية على المضيف لتكريم الضيف.. و يا لكم من ضيوف ثقلاء على المجتمع السوداني!
سيدي الرئيس، أنت تسكن مجاناً و تأكل مجاناً و تلبس مجاناً و تتواصل مجاناً،.. و تحت إمرتك من الخدم و الحشم جيش جرار يخدمك مجاناَ على حسابنا، فكيف تقول أن راتبك لا يغطي احتياجاتك؟ و راتبك نفسه لا ندري كم يبلغ و نقدره تقديراً قياساً إلى رواتب الدستوريين و نوابك و مساعديك الميامين..
قل لنا، سيدي الرئيس، على ماذا تصرف راتبك، هذا إذا كنت تصرف منه أصلاً.. إن كل ما تحتاج إليه تقدمه لك الدولة ب( بلاش)..؟ كيف يتقاصر راتبك القابع في حسابك البنكي دون أن يُمس، كيف يعجز عن تغطية احتياجاتك؟ أم تراك من المبذرين أخوان الشياطين تتولى تبديده تبديداً بلا حساب..؟ خاف من الله، سيدي الرئيس!
ثم أخبرك يا رئيسنا الفقير أن عدوك الأول ( أوكامبو) أفاد بأن لديك 9 مليارات دولار في بنك لويدز بسويسرا بالرغم من نفي البنك ادعاءات أوكامبو الذي نقل الخبر من ويكي ليكس..! أتدري كيف جاء نفي البنك؟ جاء نفي البنك في شكل ( تقية) مترددة مخافة المواجهة مع أمريكا:- " We have absolutely no evidence to suggest there is any connection between Lloyds Banking Group and Mr. Bashir " أي لا دليل بين أيدينا يشي بأن هناك أي علاقة بين مجموعة لويدز المصرفية و السيد البشير"
فهل تنفي ما قالته ويكي ليكس و أوكامبو؟ أكيد سوف تنفي.. و سوف تنفي كل ما يقال عن حسابا لك في بنوك خارجية أخرى.. و مهما نفى البنك السويسري.. و مهما نفيت أنت، فليس هناك متسع في عقولنا لتصديق بنك لويدز و لا فجوة في عقولنا و أفئدتنا لتصديقك!
ثم، ثانياً، سيدي الرئيس، لماذا يعطي بنك أم درمان الوطني شيكاً على بياض لمنظمة ( سند الخيرية) التي ترأس مجلس إدارتها السيدة وداد بابكر. زوجتكم المصونة، و هي سيدة أعمالٍ شركاتُها شركات ( متعدية الجنسيات) منتجعات في الخليج و جنوب شرق آسيا.. و عقارات هناك و في السودان.. السيدة/ وداد اغتنت غنى فاحشاً، يستحيل أن تبلغ مداه لو لم تكن زوجتك الثانية التي تعاملها معاملة السيدة الأولى.. و لا شيئ يميزها عن نساء السودان الأخريات، أي لا تتفوق عليهن بأي شيئ سوى أنها زوجتك أنت، سيدي الرئيس، و أنت تعلم و نحن نعلم أن السيدة/ وداد لم ترث من زوجها المرحوم شمس الدين شيئاً يذكر.. و لا ورثت من أبيها أي شيئ.. و كل المال الذي تلهو به هو مالك بطريقة ما.. ما يعني أنك لست فقيراً كما تدعي، سيدي الرئيس، فأنت.. أنت رب البيت.. و أنت من يضرب الدف و تطرِب أهل بيتك.. و تطرِب عشيرتك.. بينما أهل السودان يرفعون الفاتحة تحت خيام أقيمت للعزاء في كل مكان..
لا تكذب، سيدي الرئيس.. لا تكذب!
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