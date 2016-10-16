(العدادات للفنانين بالسودان) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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ان ارتفاع العدادات للفنانين له مايعزيه من اسباب اقتصادية اي يكون متوافق مع ارتفاع متطلبات الحياة أما الاسباب الفنية هي ارتفاع قيمة المنتج الفني وجودته العالية وايضا اجور الشعراء والموسيقيين والفرقة المصاحبة والاعلام فمثلا اجور كل من الفنانين ابوعركي والفنان محمد الامين والرائع ترباس وفرقة عقد الجلاد واخيرا فرقة كلية الموسيقى تختلف عن اجور الفنانين الشباب.
نعم ان عدادات الاعراس فيها العديد من الاستفهامات حيث نجد الفنان في الوقت الحالي يسعى الى التظاهر والتباهي والتميز وهي سمة من سماتهم الحالية ويقولوا بالفم المليان( دا السوق كدا) وكثرة الطلبات وعليهم ان يراجعوا حساباتهم كفنانين ،مع العلم ان المجتمع نفسه هو من يساهم في هذه العله ،والعدادات لا تحدد باسعار معينة، اما الفنان في السابق فهو يهتم بالمنتج ويوجد فيما بينهما تنافس حميم(المرحوم العملاق محمد ردي ومحمد الامين مثلا)،فمدير اعمال الفنان في السودان ماهو الا حامل اختام اي يتحدث عن عربون واستخراج ايصال ومكان الحفل وياخذ نسبته من هذا المجهود ،اما مدير الاعمال في الدول الاخرى التي تقدر الفن وتهتم به هو الذي يسعى الى تطوير الفنان خطوة بخطوة وهو ايضا صاحب دراسة في هذا المحيط حتى يوصله الى المهرجانات العالمية او المهرجانات الاقليمية اي يضع الخطط المختلفة ويطور ويناقش الى ان يصل الى مبتغاه،،،
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