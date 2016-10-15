بيان من تحالف قوي التغيير السودانية حول نهاية مسرحية الحوار الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
*تم اسدال مسرحية حوار الحكومة لنفسها ولم ولن تاتى باي نتائج تفيد الوطن والشعب ،فقط هذا الحوار عبارة عن استمرار لسياسات الانقاذ القديمة من قرع لطبول الحرب وزيادة افقار الشعب وتجويعه والاستمرار في انهيار الاقتصاد وانتشار الفساد ،عليه ان هذه المسرحية مكررة الفصول مع شخصيات مختلفة ، بحمد الله استطاع الشعب ان يكتشفها و يسخر منها، والنتيجة معلومة كذب ونفاق في نفاق علي الشعب السوداني،ومحاولة لتضليل المجتمع الدولي بان هناك حوار تم وان هناك حكومة جديدة.
بهذه المخرجات الهزيلة والتضليلية هي تمثل مخرجات حزب المؤتمر الوطني فقط ،والجديد اعادة فصل من فصول مسرحيات الانقاذ القديمة عندما حاولت تضلل الشعب في بداية الانقاذ 1989م عندما قال الترابي للبشير (اذهب انت للقصر رئيسا وانا ساذهب للسجن حبيسا ) .
لذالك ان الاوان لتوحيد جهود المعارضة ووحدتها في تحالف كبير يشمل كل من تحالف قوى نداء السودان وتحالف قوى الاجماع الوطنى وتحالف قوى التغيير السودانية وبقية الفصائل الاخري وذالك بتكوين مجلس تنسيق يمثل فيه كل فصائل المعارضة من احزاب وحركات مسلحة ومنظمات مدنية وشخصيات قومية واجراء حوار مثمر عميق وشفاف وخط سياسي واحد لاحداث تغييرايجابي جزري شاملعن طريق المقاومة والانتفاضة .