في ذكرى ثورة اكتوبر المجيده: مدرسة بورتسودان الثانويه والنضال المضنى .. بقلم: م.معاش/مصطفى عبده داوؤد.
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الحلقه الاولى
فى كتاب ثورة شعب الذى صدر بعد إنتصار ثورة أكتوبر 1964م لم يشير من قريب أو بعيد الى نضال طلاب بورتسودان الثانويه . اول مظاهره خرجت فى نوفمبر 1959م استنكارا و رفضا لاتفاقية مياه النيل.ادرك الطلاب عشية التوقيع على الاتفاقية .انها اتفاقية مذله ومجحفه خطط للمظاهره و اعده اتحاد سرى وبعد انتهاء المظاهره ،و كان ناظر المدرسة المربي العظيم ميرغني حمزه رحمه الله، لم يعاقب ويهدد بل حبس اثنين من الطلاب في عنبر وهما الراحل المهندس قرناص داود والاستاذ ذكريا بشير واطلق سراحهما علما بان العنبر بدون كيلون ولكنهما لم يبارحا احتراما للناظر. انبرى من دفعة58 /62و انتقدوا الاتحاد السرى واذكر منهم الراحل دفع السيد والضابط احمد محمد عثمان الشهير(الصاروخ )متعه الله بالصحة والعافية ،فضم احمد للإتحاد السرى وبعد ذلك اصبح الإتحاد منتخبا. اشترك الطلاب مع النوبيين رفضا لتهجيرهم القسرى كما تظاهروا فى موكب مهيب استنكارا لمقتل البطل لومببا وتخليدا لذكراه. نوفمبر1960 قرر الاتحاد المنتخب افشال احتفالات السلطة بمدنية بورتسودان فى 17 نوفمبر ، فالخطة كانت ان يذهب كل الطلاب لمكان الاحتفال ويكونوا فى ثلاثة جهات وعندما يعتلي الحاكم العسكري المنصة لالقاء خطابه تتصاعد الهتافات من الثلاث جهات ، لا احتفال بالعساكر .... الى الثكنات يا عساكر ، فاتت قوات الشرطه بالقنابل المسيلة وبالهراوات فانفض الجمع وفشل الاحتفال وتم اعتقال19 طالب من موقع الحدث وحشروهم فى حراسات البوليس المعدة لشخص ادخلوا فيه ثلاث طلاب ولخمس اشخاص حشروا فيه 16 طالب لم يهابوا او ينهاروا كانهم كانوا يرددون شعر محجوب شريف وهو في الرحم نغنى نحن في سجنك وترجف انت في قصرك وقد كانت النهايه في اكتوبر 1964 . اول اضراب عن الطعام سياسي اتخذ في داخل الحرسات في نوفمبر 1960 . نواصل ...
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