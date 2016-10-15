الجمهوريون: واقصائية الحوار!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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سلام يا ..وطن
*انتهى الحوار.. وبالأمس التقينا الدكتور / محمد فيصل أوشيك بعد افتراق شارف العشرون عاماً ، وعندما تفرقت بنا السبل في العاصمة الأردنية عمان مطلع تسعينيات القرن المنصرم ، كانت الإنقاذ تنخر في عظام شعبنا وتتمكن ، وكان محمد فيصل يواصل دراسته في الجامعة الأردنية ، ولأنه من صلب هذا الشعب كان عليه ان يباصر معاشه ورسوم دراسته ، فأخذ الأمر بجدية وصرامة ساق بها نفسه وتجاوزبها اقرانه وإكتسب احترام الجميع حتى توج جهوده استاذاً في جامعة ملبورن باستراليا ، ورقماً من زعماء شرقنا الحبيب وجاء للحوار محاوراً وشاهداً فاعلا يحمل قضيته في حله وترحاله ..قضية التهميش وصناعة الغد والبحث عن قيم العدل والخير والجمال ..
*لم يكن سعيدا بالحوار ، ولابمخرجاته وكأنه يرى الطريق طويل ، وانسان السودان يعاني ويكابد اقسى مكابدة ، وفجأة ينقطع التيار الكهربائي ، فينظر لنا بأسى ويتساءل لقد عشنا سنين عددا في دولة صغيرة هى الاردن هل حدث يوما ان انقطع التيار الكهربائي؟!لم نستطع الرد لأنه لم يحدث هذا طيلة ثمانية اعوام قضيناها ، وصمتنا جميعا ذلك الصمت الغبي الذى يضم الحسرة مع الخيبة مع الهوان ومتلازمة الفشل تأبى ان تفارقنا والأخيلة الملأى بالصور تجعل المقارنة امرا مفروضاً عليك رغم انفك ، وعنده المقارنة اقسى بين صور كسلا وصور ملبورن وتلك السنوات الضوئية بين المدينتين !! *أطنان الاوراق ، والاف التوصيات والاحتفالات والكرنفالات ويوم عملي معطل ويوم دراسي متوقف وقيامة قايمة ، ونحن نتساءل بالحاح فلقد نشرنا صبيحة الحوار مقالة الاستاذ/ عصام خضر نائب الامين العام للحزب الجمهوري والذى رفضت الحكومة تسجيله ، عن قيمة هذا الحوار الذى يقصي الحزب الجمهوري مع سبق الاصرار ؟ ومالذى سينتج من الحوار ان كان الاقصاء هو سيد المشهد ؟ وهل تظن الحكومة انها بممارسة الاقصاء على الحزب الجمهوري تكون قد وأدت الفكرة او نجحت في حرمان الحزب الجمهوري من ممارسة حقه الدستوري؟! لا والله هذا ما لن يكون ، بل ان الأصح هو ان هذا السلوك الشائن قد وضع مصداقية الحوار على المحك ؟ ووضع المتحاورين وجديتهم في الهواء الطلق ، وان الحزب الجمهوري وارثه وفداؤه الكبير باق على هذه الأرض رغم انف مسجل الأحزاب السياسية .. وسلام يااااااااوطن.. سلام يا عندما كتبنا في تسعينيات القرن الماضي ، سلسلة مقالات بعنوان :( الجمهوريون بين مطرقة الإنعزال وسندان الإنتظار ) غضب اخوتنا وصمتوا ، وبعد عشرين عاما خرج علينا ياسر الشريف من دولته الجديدة ليحدثنا عن الحزب الجمهوري ورايه فيه ورايه فيما كتبناه عن الاستاذ نبيل اديب وماكتبه الاستاذ عصام خضر ، فقد ارجأنا الرد على الاستاذ نبيل وسننشره ، لكن السؤال : ماذا يهم المواطن الالماني ياسر الشريف ان تم تسجيل الحزب الجمهوري او لم يسجل؟ وبالتاكيد لنا مواصلة مع من يريدون التسلية حتى لو بماضيهم !! وسلام يا.. الجريدة الجمعة 15/10/2016
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