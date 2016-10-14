وثائق امريكية عن نميري (32): نميرى ينتقد الشيوعيين، ويؤيد انفتاح السادات على امريكا .. واشنطن: محمد علي صالح

التفاصيل نشر بتاريخ: 14 تشرين1/أكتوير 2016