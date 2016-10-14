ملاحظات علي مخرجات الحوار (2): ما الجديد بعد فشل الحوار؟ .. بقلم: أ.علم الهدى أحمد عثمان
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أ.علم الهدى أحمد عثمان المنسق العام لحركة الجيل الجديد والمرشح الأسبق للرئاسة
ما الجديد بعد فشل الحوار؟ هل سيستمر النظام في نفس الاتجاه – الوهم- بأن الحوار شافياً وضافياً في مقدماته ومخرجاته وجامعاً وشاملاً في مكوناته وأنه – أي الحوار - قد آتى أكله ؟. وبما أن المسرحية كلها قد انتهت وأفضت إلى هذه النتيجة البائسة ، فإن ما نعتقده هو أن الوضع يظل على ما هو عليه بدون تغيير حقيقي ، وستظل دائرة المحاصصات الهزيلة والمساومات الرخيصة والصفقات المقيتة تنداح كل يوم تلو الآخر ، والنظام غير آبه بحجم المخاطر المحدقة بالبلد وأهل البلد ، وغير مكترث بمصير الدولة ومدى جنوحه للخضوع للوصاية الدولية والتي تزداد يوما بعد يوم ، في استسلام مدهش وهزيمة معلنة. تجعله تارة يميل للعيش في جلباب أمريكا وتارة أخرى يجنح للترنح في قفطان اسرائيل . بأي كيفية وأي ثمن ، وإن استلزم الأمر تفتيت أراضي الدولة بأسرها ، فالمهم هو أن يظل النظام متربعاً على عرش السلطة ، والسؤال الذي يثار ما الجديد بعد فشل الحوار ، مرة أخرى. ما أتوقعه بالنسبة للقوى السياسية التي تمانع ظاهراً وتبطن الولاء في أن تعود من الخارج وأن ترتمي في أحضان النظام ، وفق ذات المحاصصات الهزيلة وهذا بدوره يزيد الوضع علة في علة ، أما بالنسبة لحاملي السلاح ، فإن موقفهم على الأرض يزداد ضعفاً يوما بعد يوم ، بعد أن فقد الكثير من الدعم الدولي ، وقفز حميدتي إلى الصورة ، بتوليه زمام القضاء على الاتجار بالبشر وهجرة البشر إلى أوروبا، والتصريحات المناوئة لدعم أوروبا لحميدتي تفقد قيمتها رغم علو الأصوات. إذن ، فإن الوضع السياسي والعسكري لن يتحرك كثيراً إلى الأمام بالنسبة للنظام والمعارضة ، وهذا هو السبب الذي جعل المعركة لم تحسم لصالح أي طرف من أطراف الصراع (الحكومة والمعارضة) وظل الشعب طيلة فترات هذه المعارك يدفع فاتورة الحرب ، إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ علماً بأن الشعب ليس له ناقة ولا جمل في هذا الصراع المتشعب. أما بالنسبة للوضع الاقتصادي ، فحدث ولا حرج ، هل ستعترف أمريكا بنتائج هذا الحوار ومن ثم ترفع كل العقوبات الاقتصادية عن السودان (نظام الانقاذ) ، وتعين الأخير على التخلص من ديونه الخارجية؟ حتى الآن لم تكشف أمريكا عن موقفها من نتائج الحوار ، وأعتقد أنها تتفهم هزالة وضعف هذه المسرحية التي لم تجد لها من متفرج حتى من أفراد الشعب السوداني أنفسهم ، ولذلك فلن يحدث تقارب حقيقي بين الموقفين الحكومي والأمريكي. والمستفيد الأول والأخير من رفع العقوبات- إذا سلمنا جدلا برفعها- هو نظام الحكم وليس أهل السودان ، لأن العائد من فوائد رفع الحصار لا يسخر وفق قنواتها القومية بما يفيد الشعب ، وإنما يسخر في أطر التمكين المألوفة والمعروفة التي تعزز فرص بقاء النظام متربعا على عرش السلطة. إذن نناشد بألا ترفع هذه العقوبات عن كاهل النظام الجائر ، إذا؛ عدنا مرة ثالثة للسؤال ، وماذا بعد فشل الحوار ، فإن النتيجة أو الإجابة هي ، لا شيء ، بل عدنا إلى نفس النقطة التي سبقت الحوار. فعاد الوضع إلى ما هو عليه ، من دكتاتورية مقنعة ، بدثار ديموقراطية زائفة ومصطنعة ، وانهيار اقتصادي ، وانفلات أمني ، وضعف عسكري ، وتفتت لإقليم الدولة ، وتهتك النسيج الاجتماعي . وآل الحال برمته إلى وضعية هشة ، مفتوحة أمام كافة الخيارات لكافة الأطراف ، بما فيها الجيل الجديد ، الذي لم يكن سائر اليوم أخرسا أو مكتوف الأيدي متفرجاً ، فلأجل ذا ، كانت ، تصريحات أشد لهجة إحقاقاً للحق وإعلاء لصوت العدالة ، بما يقطع الطريق أمام كافة ضروب الفساد وإهدار حقوق ومكتسبات الشعب وممتلكاته بل وأرواحه . نحن يجب أن نتخذ كلنا ، موقفاً قوياً موحداً ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات هذه الأمة ، ويجب تحريك الشارع ليعبر عن صوت غضبه مزمجراً ملء فضاءات وساحات وباحات هذا الوطن العزيز. حتى يتحقق قوله تعالى : ( ينزع الملك ممن يشاء) ، ودلالات ذلك ، نزع الخوف من قلوب الناس ، خاصة الجيل الجديد ، وبالتالي لا يخاف في قولة الحق لومة لائم ، ولا الثورة ولا الانتفاض في وجه كل جبار جائر . ونحن من جانبنا نؤكد أن عدم الإشارة في مخرجات الحوار للشباب ، دليل على أن من طبخ هذه النتائج على عجل ، كان يركز جل اهتمامه بالقوى السياسية التقليدية التي بلغت سن الكهولة بل والشيخوخة ، حيث بلغت من العمر أرزله واستنفدت طاقاتها ، وصارت أفكارها خواء ، وجهودهم هواء ، لتذهب كزبد البحر جُفاء .إذن آن الأوان لكي يستلم الشباب (الجيل الجديد) الراية ، وأن يتأهبوا لذلك بازلين كل غالٍ ونفيس لأجل بلوغ هذه الغاية المنشودة ، ونحن من جانبنا سندعم هذه الجهود الشبابية من كافة ألوان الطيف ، سيما أن الولاءات العمياء والتبعيات العقيمة والانتماءات التقليدية خاصة أمام مد تسلط وهيمنة الشيوخ والكهول على كافة زمام الأمور ، لم تجد نفعاً أمام طموحات الشباب العريضة ، وتطلعاتهم الوفيرة وقضاياهم الملحة والمشروعة.
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