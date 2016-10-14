الرئيس المديون.. وحسين خوجلى .. شعر: ابراهيم الكرسني

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حرام والله
حرام يا حسين
تكشف أسرار الفقرانين
رئيس غلبان
عايش بالدين
وبرضو كمان
راجل مرتين!؟
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نحنا معاهو
بقالنا سنين
و لا اتحرينا
و لا عارفين
إنّو الريس
زول مسكين
وعايش بالدين
حرام والله
حرام يا حسين!!
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نشوف فى حالنا ومحتارين
نشف ريقنا...
بقالو سنين
طلع زيتنا...
بقالو سنين
جوع أهلنا...
بقالو سنين
نسأل روحنا
إيه الحاصل.. وين رايحين ؟!
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نسأل.. و نسأل
و ما عارفين...
إنّو سببنا...
رئيس فقران...
عايش بالدين...
وبرضو كمان...
راجل مرتين!!!؟؟
-----
جانا رئيس
يا دوب ورانا
سبب أمراضنا
وسبب الدين!!
يزعم قال ....
الناس جاهلين
لى أمور دينن مو عارفين!!
يحلف بالله
صباح... ومسا
إنّو يرجع حكم الدين
وإنو السودان
أرض الحرمين!!؟؟
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يا دووب شفنا
شنو الماذينا
شنو المارضنا
ليه عيانين!!
شنو الخلانا دوام دايشين!!
أتاري رئيسنا زينا واحد
برضو كمان عايش بالدين !!
---
عمركم شفتو رئيس مسكين؟
و عايش بالدين!!
من موقابي...
لى عيدي أمين؟!
حرام والله
حرام يا حسين
تكشف أسرار الفقرانين!!
----
عيب يا أخوانا
بس ورونا...
نحلها كيف؟!
كيف بالله
رئيسنا يكون
واحد مسكين
وكمان مديون
وراجل مرتين؟!
حرام والله
حرام يا حسين!!!
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أهلنا غبش
واقفين فى الحر
رجال ... وولاد
نسوان... وبنات
صفين... صفين
واحدين دايشين
واحدين دايخين
بس مو عارفين
أيه الحاصل...
وليه ملمومين؟!
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قام أبو أحمد
من وسط الناس الغلبانين
قال يا أخوانا
دعم الريس واجب وطني
دعم الريس ...
واجب ديني ومو للتمكين!!
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من وسط الهيصه
قام إتفرعن أبو العفين
قال يا أخوانا...
الحل شئ واحد..مافى اتنين
إنّو نلملم...
من كل زول...
غلبان مسكين...
و إيد على أيد
بنبني سوا....
" صندوق الدين"!!
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فرحو الناس الغلبانين
وهتفو كتيييييير...
" يعيش يعيش.. أبو العفين"
" دعم الريس واجب وطني"
" دعم الريس للتمكين"
"هي لله.. هي لله"
"دعم الريس.. دعم الدين"!!
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قام أبو أحمد
قال يا وليد
جيبلك قفه
اللت قندولي
ومن البركاوي
تجيب كيلتين
و إنتا آ عسمان
أمش الدكان
شوف الترمس
جيبلك هينين
وشوال واحد
ماهو كفاية
عليك يا الريس
من قمح الروكة
تجيب اتنين
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أبو أحمد قال
يا أخوانا شهر
ما فيش تموين
فطور دنيس
العشا تركين
ده كلو عشان
"صندوق الدين"
وعشان ريسنا
يعيش مبسوط
ما يعيش مديون
زي باقى أهلنا المديونين
راجل محمول
راجل مرتين!!؟؟
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قامو أهلنا الغلبانين
هتفو كتيييييير...
ضدك يا حسين!!؟
مش بالله حرام يا حسين
رئيس غلبان ...
عايش بالدين...
وبرضو كمان...
راجل مرتين...
تكشف أسرارو...
والله تسترو....
وتتخلق بأخلاق الدين؟؟!!
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مش بالله...
حرام يا أخوانا...
فوق الجوع ...
والمرض الزايد...
وحالنا المايل...
كمان يتلمو...
علينا اتنين...
رئيس كضاب..
ومعاهو حسين!!