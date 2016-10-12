بيان من الثورة السودانية للتغييرحول مخرجات الحوارالوثبة التي اختتمت أعمالها في الخرطوم.
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أولاً نحي كافة اهل السودان و نجدد عهدنا معهم من اجل وقوف خلف ثورتكم المباركة لتخلص من الحكومة الموتمرالوطني المعارضة السودانية حاورت الحكومة الخرطوم اكثر من ربع القرن من دون تحقيق اي نتايج يذكر في حل أزمات الوطن وما جرى عبارة عن المصالحة بين الغرماء الجبهة الاسلامية وبعض منتفعين الذين اعتادو ارتزاق من الحكومات الديكتاتورية.
ثانياً نحن في الثورة السودانية للتغيير نرفض بشدة كافة أشكال التلاعب بارادة الشعب تحت دواعي الحوار الوطني ونحن نؤاكد رفضا لما جرى خلال مداولات التي شرذمت المجتمع وقسمتها بصورة اخرى قد يصعب توحدها مرة الثانية.
ثالثاً اي حوار مع هذا النظام قد يزيد من معاناة شعبنا ولا يجلب اي استقرار او الرفاهية لأهل السودان وعبرت سواد الأعظم من الشعب السوداني رايها بوضوح من خلال الانتخابات الاخيرة التي جرت في البلاد وتم تزويرها امام اعين العالم ولذا نحن لا نعترف بالحكومة ونرفض شرعيتها في تنبي القضية الشعب السوداني.
الرئيس عمر البشير وأعضاء حكومة كلهم ضالعين في الجرائم الفساد و الحرب وضد الانسانية وأغلبهم مطالبون امام العدالة الدولية
اخيراً نحن في الثورة السودانية للتغيير نعاهد الشعب باننا ماضون في سبيل الثورة وتوصلنا الى ان لا الامن ولا استقرار ولا السلام الا برحيل هذا النظام ونجدد موقفنا الرافض من شرعنة النظام اي الاعتراف بالحكومة يعطي شرعية ويفك حصارها الشعبي والدولي ويساهم في استمرار الحرب ويزيد من عدد الضحايا لذلك ندعو كافة ابناء وبنات السودان تضامن معاً من اجل اسقاط الحكومة وفتح الصفحة الجديدة للسودان ونستنكر استخدام الاسلحة الكيميائية ضد المدنيين في دارفور ونطالب بتحقيق الدولي العاجل لما حدث وان تتخذ المجتمع الدولي واجبها اتجاه المدنيين في السودان دمتم ودامت ثورتكم المباركة
اللجنة الإعلامية للثورة السودانية للتغيير (سرك) ١٢اكتوبر ٢٠١٦ لندن - الممملكة المتحدة