الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي: تصريح صحفي

في اليوم السادس لاضراب الاطباء نحي صمود الاطباء ولجنتهم المركزية علي مطالبهم المشروعة التي رفعوا شعارا لها (اضرابنا عشانك يا مواطن).
ان هذا النظام الذي افسد الخدمات الطبية ودمر وجفف المستشفيات العامة لصالح ثلة من منتسبيه الذين يستثمرون في حق المواطن في الحياة، المستشفيات التي كانت تقدم خدماتها للمواطن الذي سحقه جشع الرأسمالية الاسلامية الطفيلية.
وبدلا عن الاستجابة لكل تلك المطالب لجأ النظام للترغيب مرة بفتح المخازن وتجهيز المستشفيات بالمعدات التي عاني المواطن من عدم توفرها وبالترهيب مرات بالفصل والاعتقال وانشاء الكتيبة الاستراتيجية لكن هيهات وجموع الشعب الواعية استطفت خلف الاطباء دعما لمطالبهم التي تصب في مصلحة المواطن.
و في ظل هذا الواقع المرير وميزانية الدولة المعطوبة يقوم النظام بدلا من الاستجابة لاولويات الاهتمام بصحة المواطن وحل المشاكل التي تواجه الاطباء، قام النظام بالصرف علي حواره الفاشل صرف من لا يخشي فقرا، الحوار الذي لا يقدم حلا بل يزيد ازمات الوطن والمواطن، حوار المحاصصة والتسوية وتوزيع المناصب علي الجيوش الجرارة من المشاركين فيه، ان مخرجات هذا الحوار ذر رماد في العيون وكلمة حق اريد بها باطلا، وهي لا ولن تحل الازمة الوطنية الشاملة وترسخ لسلطة الفرد كما هي هروب من محاسبة اللصوص الذين استباحوا المال العام والقصاص من قتلة المناضلين .
ان ما ورد في وثيقة الحقوق في دستور 2005 كانت كافية لايجاد حلولا افضل واشمل من مخرجات هذا الحوار إذا تم تطبيق كل ما جاء فيها.
اننا نعلن عن كامل تضامننا مع اضراب الاطباء ونشيد بكل القوي التي دعمت وتضامنت مع حقوقهم ونهيب بكل النقابات في كل ربوع الوطن بالسير في طريق الاطباء حتي نصل جميعا للعصيان المدني واقتلاع النظام وتأسيس دولة العدل والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.