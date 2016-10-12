(عروس البحر الاحمر تحتفل بمهرجان المسرح الطلابي السادس) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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في هذه الايام تقام ببورتسودان عروس البحر الاحمر مهرجان المسرح الطلابي السادس في كل من مسرح الثقر ومسرح كلية التربية جامعة البحر الاحمر وصالة ايتانينا حيث تشهد اليوم الختامي وسيكون هناك مشاركة من دولة الكويت في هذه التظاهر الطلابية الكبيرة وبالتاكيد سوف تبرز مواهب جديدة وهي جانب او وجه اخر لعالم الدورة المدرسية كنشاط طلابي فني اجتماعي ثقافي بحت.
مهرجان المسرح الطلابي الي يقام تحت رعاية الصندوق القومي لدعم الطلاب هو واجهة اخرى لمبادرة الدورة المدرسية التي فرخت عملاقة الفن في السودان وصنعت اسماء شامخة الان في عده مجالات من دروب الفن السوداني ، ولكن نعيب فقط ميعاد او زمان هذا المهرجان حيث يقام في وقت الشتاء من الجو البارد والممطر بالولاية، وكان اولي ان يكون في اوقات الربيع او الصيف الاخرى بعيدا عن ميعاد مهرجان الولاية للسياحة والتسوق القادم، والله الموفق
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