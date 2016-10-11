حزب الامة القومي: الأمانة العامة: دائرة سودان المهجر: بيان تضامنا مع أطباء السودان الأماجد
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بِسْم الله الرحمن الرحيم.
حزب الامة القومي الأمانة العامة دائرة سودان المهجر
تضامنا مع أطباء السودان الأماجد
تابعنا في دائرة سودان المهجر بكل الفخر والاعزاز الموقف الشجاع والنبيل الذي وقفه الاطباء السودانيين ومستوى التنسيق والتواصل الدقيق بين مركزية الاطباء وفروعها؛ وتابعنا بدقة مستوى التجاوب مع توجيهات مركزية الاطباء وفروعها وتداعي كل قطاعات المجتمع تاييدا لها... ويمثل ذلك نموذجا يجدر بالقوى الوطنية سياسية ومدنية الاستفادة منه في حراكها الوطني المطلوب من اجل محاصرة النظام والضغط عليه حتى يلبي مطالب الشعب في الحرية والحقوق المختلفة.
منذ وصول النظام الانقلابي للحكم عمل بدأب على تنفيذ اجندة التمكين التي استهدفت فيما استهدفت تفكيك النقابات المنتخبه وتمزيق النسيج الاجتماعي وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني وإحلال مسميات نقابية زائفة تدين بالولاء للنظام، وعندما واجه مقاومة متوقعه من النقابات حينها شرع في التشريد والتنكيل وإحالة قادة القطاع العام الحكومي من الوطنيين للصالح العام فحقق التمكين والحفاظ على سلطته ولكن دمر البنية التحتية لكل مقومات الدولة السودانية التاريخية. فتداعى بنيان القطاع الخدمي وضعفت مؤسساته فقد اسند الأمر لغير أهله وحل الولاء مكان الكفاءة لا عجب ان تردى الأداء إلى هوة سحيقة ونالت الخدمات الصحية والتعليمية النصيب الأوفر من الاهمال لحد الانهيار.
وقد طال أمد معاناة المرضى واستطال ليل الظلم عليهم وعلى الأطباء ولم يكن ثمة أمر اخر يبرر السكوت في ظل السوء والعنف وغياب المعدات والبنية التحتية اللازمة لبيئة العمل اللائقة التي تمكن الطبيب والكادر الطبي من القيام بأبجديات الخدمة الصحية والطبية، وحيث بلغ السيل الزبى فان الأطباء وكافة العاملين في الحقل الصحي باعتبارهم ضمير هذه الامة انطلاقا من مسؤليتهم الوطنية والمهنية اتخذوا موقفا وطنيا يندرج في مواقفهم التاريخيه المعروفة وهي مواقف كانت ومازالت وستظل من أجل هذا الوطن والمواطنين.
اننا في دائرة سودان المهجر نحي موقف أطباء السودان ونثمنه عاليا ونحي مواقف حزبنا وكل الفئات التي تضامنت معهم في الداخل والخارج فقرار لجنة أطباء السودان المركزية قرار شجاع واتى في وقته وسينتزع حقوق الاطباء والمواطنين وسيرفع حتما من مستوى الخدمات الصحية والأساسية في المستشفيات .
ان تصدي الأطباء لهذه الهموم الوطنية سيسجله التاريخ كبادرة شجاعة تعطي الأمل لشعبنا ويرجى ان تلفت النظر لجدوى العمل المدني وتدفع جميع النقابات وروابط المهن والمواطنين كافة لمواجهة الطغيان والظلم والفساد عبر الجهاد المدني المجرب حتى نستعيد بلادنا ونعيد الأمور إلى نصابها لينعم المواطنون بالحرية والأمن والكرامة والسلام وبحقوق وطنيه كاملة غير منقوصة. ولابد من صنعاء وان طال السفر .
والله أكبر ولله الحمد،،،
غازي محي الدين عبد الله امين الاعلام الناطق الرسمي دائرة سودان المهجر