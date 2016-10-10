البشير اضينة .. بقلم: شوقي بدري

المثل بيقول الاضينة دقوا واتعضر ايه . او دقوا في زفة واتعضر ليه في غرفة . هذا هو حال البشير الاضينة . يكتسح المصريون حلايب ويسفكون الدم السوداني . ويكمل السيسي الموال باحتلال شمال حلفا، ويذهب البشير بكل هبالة الي مصر ويتعمد حسني مبارك اجلاسه تحت بساط يمثل حلايب داخل الحدود المصرية . وكأن الامر لا يهمه . قبل ايام ذهب لمصر وباعوا له الترام مرة اخري واعطوه وساما . ان للمصريين الحق في الاستخفاف بالسودان والسودانيين . وقبلها البس الاثيوبيون البشير طرطورا في عملية لن يقبل بها طفل . وتجاهل اغتيال المزارعين السودانيين داخا اراضيهم بواسطة الاثيوبيين ...صارت شيءا معتادا . ماهي مشكلة البشير ؟ يكون رايحة ليه حفلة تكريم ؟ مصر ترفض مناقشة مشكلة حلايب لانها تعرف ان مجلس الامن والامم المتحدة لن تكون في جانب مصر . في القانون يقولون ان الاعتراف هو سيد الادلة . لقد اعترفت مصر بحدود السودان عندما انضم الي الامم المتحدة ومنظمة الوحدة العربية وجامعة الدول العربية . والخرط والمساحة وكل شئ سلم هذه المنظمات العالمية . البشير لو ما اضينة منتظر شنوا ؟ قبل فترة كتبت مواضيع تحت عنوان ... هل السوداني اضينة ؟ يمكن قوقلتها . الاجابة السوداني ما اضينة لكن البشير وناس الانقاذ اضينات . هل يمكن مقارنة البشير بقادة السودانيين قديما عندما تطاول الارزقي هيكل علي السودان وامام السادات لطمه النميري . قكرامة السوداني قبل كل شئ . اين البشير من المحجوب الذي كان يصيب الرؤساء العرب بمركب النقص بسبب علمه وبلاغته . وكان المحجوب يتكلم في الامم الماحدة والمؤتمرات باسم العرب . عبد الله خليل لم يكن يعرف المسخرة . حتي عندما استدعوه لنافذة في رئاسة الوزراء لمشاهدة مظاهرة مؤيدة انصرف قائلا .. دي ناس ما عندها شغل . عندما ارسل ناصر رجاله لحلايب ارسل الجيش السوداني بامر واضح بالقتال . وتراجع ناصر . عندما حضرت الملكة البريطانية بعد اكتوبر للسودان كان رأس الدولة هو العلامة الدكتور التجاني الماحي الذي كان ينادمها ويناقشها مع زوجها . وكانوا مبهورين بعلمه وشخصيته . وفي نفس الفترة كان علي رأس مجلس السيادة في احدي دوراته الاستاذ لويجي ادوك. الذي استقال بكل اباء ورفس المنصب عندما ارادو تغيير الدستور ورجع لملكال ومارس التجارة في دكانه . والوزير الانقاذي الذي طرد صار يبكي وابكى معاونيه وكانه طفلة انتزعت منها بعض الحلوى . والسودانيون كانوا يتقدمون للمشانق وهو يعرضون . ومش ذي عرضة البشير وسط الحروم . والناس تنجلد بسبب اقل من ده . البشير الاضينة يرفض التفتيش حتي بعد الاتهام باستخدام الاسلحة الكيماوية . يكاد المريب ان يقول خذوني . من المفروض ان يرحب البشير بالتفتيش لانه سيبرئ ساحته ويعطيه شهادة براءة . بعد حادثة الشكابة في 1899كان عبد الرحمن المهدي جريحا . وعرفنا ان ود كمتور هو من حمله على ظهره اولا ثم علي حمار واخذه الي ود شقدي في جزيرة الفيل . وود شقدي اشتهر بالاقدام والشجاعة والكرم . ويقال عنه ود شقدي النايم وايده بتدي . وقتها كان عبد الرحمن المهدي في الرابعة عشر من عمره . وخبأ ود شقدي عبد الرحمن المهدي في جزيرة الفيل كأحد افراد عائلته . وبعد فترة اتهم تاجر يوناني في مدني الشاب اليافع عبد الرحمن المهدي بسرقة صابونة وطالب بالتفتيش . ورفض ود شقدي والمرافقون واستعدوا لمواجهة بسبب الاهانة . فخلع عبد الرحمن المهدي العراقي . وانتهت المشكلة باعتذار الخواجة . وقال عبد الرحمن المهدي الذي اشتهر بالحكمة والمعقولية لمن لاموه ، ان الامر بسيط وليس هنالك لزوم للمواجهة . اذا كان البشير متأكد من عدم استخدام الاسلحة الكيمائية فعليه الترحيب وارسال تذاكر لمسؤولي الامم المتحدة لتحرير شهادة براءة واعتذار . ولكن البشير الاضينة لا يعرف ما الذي يحدث في دولته . والكل يسرح ويمرح والاضينة قاعد يتلفت . وعملية التهبيل مستمرة . هل كان في امكان الاثيوبيين او غيرهم وضع طرطور علي رأي الازهري او عبد الله خليل الذي كان ينزل في قصر الامبراطور . ويحيطة الاميراطور بالود كصديق؟ عندما رجع عبود من مؤتمر باندونق مر على مصر . وهلل له ناصر واكرمه . وعندما قال بعد رجوعة ، ان ناصر ابن ناس ، قال لة اللواء احمد عبد الوهاب الرجل القوي الذي ارسل الجيش لحلايب ... ايه يعني عمل ليك عزومة نعمل ليك عزومة عزف ليك مزيكة نعمل ليك مزيكة هني في الخرطوم . واحمد عبد الوهاب هو الذي ارغم عبود على استلام السلطة من عبد الله خليل . لقطع الطريق علي عبد الناصر بخصوص اتفاقية النيل المجحفة . ودبر ناصر الانقلاب الناصري الرابع في السودان والذي نجح لاول مرة بقايدة شنان ومحي الدين احمد عبد الله . وكان احمد عبد الوهاب قد ارسلهم مع قوة مسلحة لبناء طريق بري يربط حلايب مع بقية السودان ومحي الدين مهندس . ورجعت القوة ووجهت السلاح لصدور ابناء الوطن . وتخلصوا من احمد عبد الوهاب وقدموا حلفا في طبق من الذهب لناصر . قبل ان تنتهي الاحتفالات بإنتصار اضراب الاطباء فلنفتخ اعيننا جيدا . والتاريخ يعلمنا ان الطغاة قد يحنون راسهم قليلا . ولكنهم ينتغمون . والمشكلة ليست البشير الاضينة ، ولكن الذئاب التي حوله . ففي حركة ما عرف بالاشراف في المهدية . اضطر الخليفة بالقبول بالشروط وان يتقاسم السلطة والقوات والاسلحة والمال مع الخليفة شريف والخليفة ود حلو . ولكن طلب التحفظ على القيادات التي شاركت في القتال لفترة الي ان تهدأ الاحوال وسيطلق سراحهم .وبعد ان استتب الامر واطمأن الخليفة شريف ابن عم المهدي . زعم الخليفة ان النبي قد اخبرة بأنـه يجب قتل المعتقلين . وارسلوا الي الرجاف وقتلوا هناك . وجر الخليفة شريف واهين ووضع في سجن الساير الي ان شارف الجيش البريطاني امدرمان.وطلب منه ان يستنهض الناس للقتال . واعتقل خالد زقل ابن عم المهدي وحل جيشه واضيف الي ال راية الخليفة .الكيزان سيغدرون بالاطباء ولو بعد حين . هذا طبعهم .الم تشاهدا كيف يتربصون ببعضهم البعض . اسألوا شيخ الامين . في بداية التسعينات وسيطرة الانقاذ علي الخطوط البحرية السودانية اتت الباخرة امدرمان الي ميناء مالمو وابلغت عنها . فاحتجزها السويديون وطالبو بدفع مرتبات كاملة لكل الطاقم . وكان مرتب البحار عالميا يقدربأكثر من الف وخمسمائة دولار في الشهر زائدا ساعات العمل الاضافي . ولم يطلق سراح الباخرة الا بعد تسلم الجميع حقوقهم امام السويديين . ولكن بعد انصراف السويديين وابحار الباخرة ارجعت الفلوسي . الكوز ابدا ما ترقد ليه على امان . الغدر جزء مهم في المقرر بتاعهم. قالوا المرعفين قالوا ليه يسرحوك بالغنم بكا . تصوروا اكبر مخخنجي في البلد يمسكوه مكافحة المخدرات ! محنة مش كدة ؟ مامون حميدة من اسوأ الاخوان الكعبين . عندوا جامعة بناها من انقاض جامعة الخرطوم الشلعها . وعنده مستشفي خاص وجضومو دي من حق المرضى. كيف يسلموه وزارة الصحة . وهذه المسخرة حدثت في زمن الصادق سلم حضرة الوزارة المسئولة من الاراضي والاسكان . وحضرة كان من اكبر تجار وسماسرة الاراضي .ولاننا ما غرمنا الصادق الديك حصل علينا الحصل . القصة ان بعض اهل البادية نزلوا بالقرب من مجموعة اخرى . وقام الآخرون بذبح ديك يخصهم . فقال لهم عجوزهم .. امشوا غرموهم الديك فرفضوا لان الامر بسيط . وبعد فترة ذبحوا احد حملانهم والعجوز يطالب ويشدد ثم تطور الامر لذبح تور ثم جمل . واخيرا كتلوا احد ابناءهم فتسلحوا للحرب فقال لهم العجوز ما صار مثلا . كان من اول تغرموهم الديك . نحن لم نغرم الصادق ومبارك الديك . مبارك مع الاخوان الكعبين صاطوا البلد في الديمقراطية . ومبارك باع المولاس لاولاد الشيخ مصطفي الامين بدون عطاء لأن اولاد الشيخ مولوا انتخابات حزب الامة . ومبارك جاب البترول والزيوت من شركة فال في الشارقة وهم سماسرة فقط . مديرهم سوداني هو م . ع .. ورفع اسعار اللساتك لي ناس عبد ربه 40% وهم كانوا طالبين 17 % ووزارة التجارة رفضت وطالبت بدراسة تشمل المواد واجرة العمال واستهلاك الماكينات وشهادة الضرائب وضريبة الاستهلاك الدفعوها الخ . وقتها انا في السوق ، وكل الناس عارفة وبتتكلم والكلام وصل الصادق . وفي منزل يوسف بدري قالت حسب سيدة بدري للصادق . يا سيد الصادق انت يا تكون عارف ود عمك مبارك بيسرق وده مصيبة او ما تكون عارف ودي مصيبة اكبر .. وقبلها استخرجت اعداد هائلة من الاعفاءات للسيارات قالوا هذه لمناضلي حزب الامة الذين حاربوا وبسبب العدد الضخم قلنا اصلوا محاربي الامة بعدد جنود الرايخ . وهذه الاعفاءات لن تذهب للانصار مع الاراضي التي وزعت لناس لم تضع قدمها في امدرمان . استفاد منها مبارك واصحابه الكيزان . والوزيرابو حريرة طيب الله ثراه الذي اراد ان يقف مع المستهلك المسكين . طرده الصادق لمصلحة الاخوان الكعبين وقال . ابو حريرة شما شطة وعطس . وانت كنت شامي عفن الكيزان وابن عمك وساكت . ودلوكت متشاكلين لانه مبارك رفض ان يقاسم . كلكم كيزان . ويرجع مبارك بدون اي حياء او خجل لحضن الاخوان الكعبين . وبعد الملطشة واساءة الجاز له والسجن يعود ود المهدي لمن اهانوه . ان اللصوص لا حياء عندهم . فلنسأل انفسنا . من هو الغلطان الصادق ام مبارك ؟ ام الاثنان معا ؟ انا شوقي ود امينة اقول الاثنان . هل يحلم مبارك بمنصب رئيس الوزراء ؟ ان رئيس الوزراء هو اهم من رئيس الدولة . وهذا سبب المشكلة التي مارسها السودانيون في مؤتمر المغرب فبعد مؤتمر الخرطوم كان مؤتمر المغرب . وبعد جلسة الرؤساء والملوك كانت جلسة رؤساء الوزارات . وحضر الازهري وتحكر في المؤتمر ورفض المحجوب وجود الازهري . وكانت الشمطة . وطلب البعض من ناصر التدخل . فرفض ناصر لانه قد تلقي درسا قديما عندما كان يسكن في اشلاق عباس في الخرطوم مع صديقة عبد الحكيم عامر . وقام احد السودانيين بتحطيم اسنان سوداني آ خر امام سينما كوليزيوم . وعندم تدخل الظابط ناصر بهيبة الظابط التي ينصاع لها المصري ، قام السوداني المعتدي عليه بشتم ناصر ووصفه بالحلبي وافهمه ان الامر بينه وسوداني آخر لا يخصه ولا يقبلون تحشره . هل يتصوراي انسان عاقل ان ان البشير يمكن ان ,, يوظف ,, رئيسا للوزراء وله سلطة ؟ ان عند البشير الكثير من الطراطير زائدا الطرطور اللبسوه ليه في اديس . سمعنا بي قصة لبيس الكديسة جرس . لكن طرطور البشير ده الاثيوبيين لسة بيكونوا بيشربوا في الانشة والكلوميت وبيضحكوا علي السودانيين وطرطور الرئيس . لا ادري لماذا صار السودانيون يتسابقون علي المال . هذا ليس بطبعنا قديما . المثل السوداني كان يقول ... الحضر حضر والما حضر المال سدر . وهذا المثل قاله خبير القاقلة التي حضرت لمشرع رفاعة . وكان من عادته وعادة كل القوافل السماح للسكان من حلب النوق بدون مقابل . وتأخر البعض . فقال الخبير الحضر حضر والما حضر المال سدر . لقد كان من العيب قديما بيع اللبن . ولقد قال الوالد عبد الله البنا طيب الله ثراه في قصيدته التي تقارن سكن البادية مع سكن المدينة . علي ما اذكر . اذا سكنت معنا البطانة يكيف من دنياك كلب صيد يكون للغزلان مثل القيد وبقر الحي لها دوي كانما قرونها العصى ولبن المعزى عندكم يباع وهن في بيتكم جياع في الثمانينا وانا عائد من كسلا مع عبد الله النهيان ابن عم اولاد شيخ زايد ومحمود مدير شركة الشرق التي اسسها الرجا العظيم المحافظ شاش ، توقفنا في الطريق وقدم لنا انقيب صغير السن حليب الناقة من ضرعها مباشرة . فاردت ان اعطيه بعض المال فرفض رفضا باتا لان اللبن لا يباع .واستغرب عبد الله النهيان . والآن يتقاتل السودانيون للمناصب والتكريم والمال. والبشير خير مثال . بعد اجتهاد ود العتبانية في اتفاقية السلام مع الجنوب احس علي عثمان بأنه احق بالتكرم وهو ود القبايل ... الخ وقام بزحلقة ود العتبانية . وبدأ يحلم بجائزة نوبل للسلام . وتخيل نفسه في اوسلو في النرويخ لابسا الجلابية والعباية الما خمج وقابض المليون دولار. مرات في سودانية عندهم شطحات واحلام ظلوط ديك الجدة ست البنات . علي عثمان مجرم وسفاح وانسان حاقد على البشرية. رجل خطط لقتل رئيس جمهورية في بلد آخر وقرر تصفية من اعطاهم الامان ووضع يده على يدهم ، يحلم بجائزة نوبل للسلام . ان اول من منحت له الجائزة في العالم في 1901 قد رفضها لاعتقاده بانه لم يقدم اي شئ يستحق علية التكريم وكان يسكن في منزل العجزة . انه السويسري هنري دونانت مؤسس الصليب الاحمر ... الهلال الاحمر . وهو خلف ميثاق جنيفا وقوانينن الحرب وشعار الرأفة في الحرب . هذا الرجل كان ثريا وصاحب بنك واستثمارات ضخمة في فرنسا والجزاائر . ذهب في 1856 بحثا عن نابليون الثالث بسبب استثماراته . وكان نابليون الثالث في معركة سولفرينوا التي اشترك فيها 600 الف مقاتل في شمال ايطاليا. وكان مع النمساويين الشيك والمجريين والكروات وقوميات اخري ومع فرنسا الافارقة والجزائريون الايطال . وكان الجرحي في كل مكان . ونظم دونانت المدنيين لانقاذ حياة الجرحي . واستوعبه العمل التطوعي لدرجة انه ضحي ببنكه وثروته . وصار يتوقف عن الكلام في مؤتمرات السلام بسبب الجوع ويصبغ ساقيه بالحبر حتى لا تظهر الثقوب قي جواربة وهو يخاطب الملوك . ويرفض الجائزة والمال الكثير الذي يتبع الجائزة . وعلي عثمان تاها. اغضب ود العتباني لدرجة انه حرد وهو الآن يعادي الانقاذ ليس بسبب جرائمها، ولكن للمغصة الشخصية من تاها الذي تاه . قبل ايام اعطيت الجائزة للرئيس الكولمبي وهو يستحقها لانه واجه كل الامة لكي يوقع اتفاقا انهي الحرب التي استمرت اكثر من نصف قرن وقتلت 100 الف . يعني 2 الف في كل سنة . ديل ناس علي عثمان تاها بيقذقذوا بيهم . 2 مليون جنوبي يا مفتري ولسة طمعان في جائزة نوبل للسلام . ده عشم ابليش في الجنة او عشم ابنيني في الضان . ودارفور وجبال النوبة وجنوب كردفان والشرق وكجبار وانتفاضىة سبتمبر عبارة عن هوادة ولسة طمعان في الجائزة ؟ كنت اتمني لو ان الجائزة قد ذهبت لميركل الالمانية . لان الجائزة كما اظن ذهبت لحوالي عشرة من النساء فقط منهم ماتاي الكينية لتاعة البيئة و ملالا وشيرين عبادي والام تيريزا التي رفضت الاكل في الحفل الفاخر لان الجياع في الهند لا يجدون ما يأكلون وتوك كرمان الخ اين علي عثمان تاها من هؤلاء ؟ لقد ترجمت اجزاءا من كتاب دونانت .. ذكري سولفرينوا ... يمكن قوقلتها تحت عنوان .... رجل الالف سنة . قالوا طروا الحديد نطت الابرة . الشيوعي وعسكري البوليس سبدرات . بعد ما شبع وقبض حتي من مسرحية التحلل والتملص بدا في الهجوم علي الاخوان الكعبين بعد ماكان دلاكة النظام . بقى ينتقد في النظام كمان ... خسارة دراسة البيان الشيوعي واللائحة والديالكتيك والاممية . طيب من اسي نبدأ نحسب بعد قوش والبقية من هو المرشح للهجوم علي الانقاذ بعد طرده. كنت عايز ارشح نار القصب مصطفي عثمان شحادين . لكن ده ما عنده قدرة علي الشدايد . ما بحب التعب ولا الاكل الكعب . ارجوا ان يبدأ البعض بالترشيح ! في الديمقراطية الاخيرة كل الاحزاب والهيئات وقعت علة ميثاق موجود في الامم المتحدة وكل المنظمات العالمية .... اي اتفاقية مع اي دولة او منظمة الحكومات الديمقراطية غير ملتزمة به . دخيل اولاد الصادق والميرغني والحزب الشيوعي الخ القصد منه توريط الجميع حتي لا تكون هنالك مراجعات وقلع ما كسبه الكيزان . من منطلق كلكم كنتوا معانا والدليل شراكتكم والناس دي كلها عارفة . وبعدين مايجو يسو لينا اذا كان ولو ان . الزبون زاغ من ست العرقي لمن الحساب كتر . مشت ليه في الصباح بعد ما ضربت ليها نصية . دقت ليه الباب وبدا التملص والكلام المنمق . قالت ليه ... شوف اذا انت اذا كان... انا لو كان واذا انت جان انا بخور لبان . واذا انت الخرطوم انا امدرمان .
الاضيتة لسة بيقول ادوني اثبات . المثل بيقول عينو في الاسد قال وروني دربو . لقد كتبت عن مشروع الدنماركيين في تزويد اهل الجزيرة بالمياه النظيفة . وبعد اكتمال الجزء الاول من المشروع اصرت الانقاذ علي دفع المستهلكين وبالرغم من اصرار الدنمارك علي المجانية لان الامر هدية من ملكة الدنمارك التي تحب السودان فلقد كانت تزور السودان وهي في السادسة عشر مع جدها الملك السويدي قستاف عالم الآثار . رفض الاخوان الكعبين لان البلوشي بالنسبة لهم حرام . وهذه مشكلة الدنمارك مع الكيزان وليست الرسومات . يمكن قوقلة غبينة الانقاذ مع الدنمارك . ابن الخال الزراعي الدكتور حربي . وهو من كوادر الاخوان المسلمين الاوائل والذين كانوا يؤمنون بعقيدة صماء وهو من همش لبعده عن السرقة . وكان من المسئولين عن موضوع مياة الجزيرة ورفض تغول الانقاذ . ارسلوه لاهله في الشمالية ليكون مسئولا عن الاستثمار . وكلما يضع يده على اي ارض او مشروع يحذرونه بأن الارض او المشروع ملك لاسامة بتاع السدود . فنفض يده عن الامر . والبشير لسة عاوز دليل . وبعدين ايه حكاية كل مسئول عامل ليه حماية ربع دستة على اقل تقدير . طيب انتتو لو ما ظالمين وحرامية المخوفكم شنوا . الوزراء زمان بنشوفهم ماشين في الشارع بيدخلوا السينمات ودار الرياضة عصاية ما عندهم ... دنيا . قبل حميدة كان في وزير كوز العمل التطوعي والمجاني عمل ليه بقاق . بدون مناسبة وجدت جامعة الاحفاد ان مركزرعاية الطفولة والامومة مقفول بالشمع الاحمر . والمركز قفل بالجرم المشهود واعتراف المتهمين . لان المركز مجاني وكمان بيجيبوا كفار بيشتغلوا فيه لا تعريفة لا مليم . منتهى الاستهتار !! وممارسة الحرام بقانون الاخوان الكعبين. وما لدنيا قد عملنا . وبعد شهرين من البحث عن المسؤول الذي لم يظهرالمركز كسر قاسم الاختام . وقال علشان نعرف منوا البجي يسأل . ولم يظهر اي ود مقنعة . وبينما قاسم في اجتماع مع وفد من الامم المتحدة لكي تقوم الاحفاد بتدريب كوادر طبية من ايران الى المحيط . تأتي الشرطة لاعتقال قاسم مدججين بالرشاشات ومش اقلام التروبن والباركر . ودي جامعة ومش حلايب او الفشقة . . واراد الدكتور اشرف بدري ان يتفادي الفضيحة فقال انه قاسم بدري . ولكن الظابط خارج الجامعة قال ده ما قاسم قاسم طويل . ورجعوا واقتحموا قاعة المؤتمر . وارادوا ادخال قاسم العربية لكنه رفض بالرغم من الرشاشات . وهجم الطالبات بالطوب والحجارة تتقدمهم طالبات الجنوب عندما قالوا ان قاسم مطلوب بسبب عدم دفعه للزكاة ، كن يقلن .... يدفع ليكم زكاة من وين انحنا بندرس مجاني . الدراسة لبنات الهامش مجانا في الاحفاد ودي بتقوم نفس حميدة والكيزان . الوزير الكوز استدعي قاسم وعمل اجتماع كبير وبدأ التريقة . ليه الاحفاد بيجيها دعم من الخارج ؟ فقال له قاسم الدعم بيجي عن طريق الحكومة لجامعة الاحفاد . فقال الوزير ... ليه انا ما كلموني ؟ فقال له قاسم دي مشكلتك مع حكومتك . فغضب الوزير وترك مقعده واخد لفة ورجع وقال طيب ما بناتكم بيتدربوا في مستشفياتنا . لاحظ مستشفياتنا ! طيب وكت مستشفياتكم بتجففوا فيها مالكم . وطالبات الطب ديل يتدربوا في السلخانة ولا المنطقة الصناعية؟ ثم طالب الوزير بأن تدفع الاحفاد للتدريب في مستشفيات الاخوان الكعبين . فقال له قاسم ورونا سعركم علشان نفكر فيه . وبعد فترة قطع الوزير وشه . وارتاحت الاحفاد .... الى حين . لقد اراد الشيوعيون تغيير المواطن في شرق اوربا . والبداية كانت الهجمة الشرة علي الدين . وصار المسيحيون يعقدون زيجاتهم سريا في الكنائس ويعرض القسيس نفسه للسجن بسبب ذالك النشاط ,,الاجرامي ,,. الاسكندنافيون تركوا الكنيسة في حالها . والكنيسة في الشارع الكبير قدام حينا هدموها قبل كم شهر ودلوكت محلاها عمارة سكنية كادت ان تخلص . والكنائس مافي زول بيدخلها غير السواح . واراد الروس تغيير الانسان . وقدم طفل كبطل للإتحاد السوفيتي لانه بلغ عن والده المزارع الذي اخفى جزءا من المحصول . وكانت الناس تبلغ عن اهلها وجيرانها . وبعد انهيار المعسكر الشيوعي عادت الكنيسة بقوة . صديقي ايفان كرنا الكرواتي رجع من الاجازة وهو غاضب . اصدقاءة لم يكن عندهم وقت للذهاب الي البحر معه لانهم يعملون كمتطوعين في ترميم الكنيسة وبيت القس . وعندما قال ايفان لصديق طفولته .. انت لست بمتدين ولا تذهب للكنيسة لماذا تعمل بدون اجر . والجواب كان ان للقس اليوم سلطة كبيرة . وانا نجار اذا طلب القس من السكان مقاطعتي فلن اجد عملا . الانقاذ ارادت ان تعيد صهر الشعب السوداني . والنتيجة هي الزعزعة التي حدثت للمجتمع السوداني . ودار المايقوما وسجن النساء خير دليل . قديما كان العميد يوسف بدري يقول لنا عندما يجمعنا في الاجازة من اوربا.... ما تفتكروا لانكم مشيتوا اوربا بتعرفوا اكتر من السوداني البسيط . وما تحاولوا تنتقدوا اعتقاد الناس في البصير والفكي والكبار . الانتقاد ساهل . وانتو كده بتزعزعوا الناس وانتو ما عندكم البديل . انتو اعملوا الشفخانة وجيبوا الدكتور او مساعد الحكيم . الناس براها بتبعد من علاج البصير . وحتخلي بخرات ومحاية الفكي . لمن تجيبوا المدارس والناس تتعلم . انتو كده بتحرموا الناس من الامان اللي هو اغلى شئ . وما بتدوهم بديل . والآن الفكي والمشعوزون داخل القصر الجمهوري والناي بتتعالح بالاعشاب لان الدواء مغشوش او معدوم . حاجة غريبة ومحنة جديدة سمعنا بالعساكر البيقبضوا الناس ويجلدوهم بسبب عدم التواجد في المسجد اثناء صلاة الجمعة . اولا العساكر الحايمين ديل ما مسلمين ؟ ولا بيصلوا في العربات . وبعدين عند اكتمال النصاب ممكن الناس تصلي الجمعة في الباخرة مثلا ذي ما شفنا زمان . الاخوان الكعبين ديل هو زاتهم ما بيفتكروا الحاصل ده بيكره الناس فيهم . العملوا حميدة في تجفيف المستشفيات وتخزين المعدات الطبيبة ، ضميروا ما بيحاسبوا ؟!! اقتباس ..,... من موضوع فكة صلاح سالم في السودان . غلطه صلاح سالم انه استلم ملف السودان لانه كان يظن ان مشكله السودان وانضمامه الى مصر ستجعل منه بطلاً . وستحمله الجماهير فى البلدين على اعناقها وقد يقيمون له تمثالاً . وكان يحسب انه سيكون طرزان الذى يأتى الى السودان بلد الوحوش والزنوج الاغبياء . وسيبهرهم ببياض لونه وذكائه وحقائب الجنيهات التى سينثرها على رؤوس البرابره . ولكنه وجد فى السودان رجالاً ونساءاً يفوقونه ذكاءً وحنكه, ودرايه بالعالم وإلماماً بالسياسه والعالم الخارجى . وجد السودانيين يجلسون في مقهى لورد بايرون فى المحطه الوسطى ويحفظون اشعار اللورد بايرون ويحفظون اشعار جين اوستين ويقراؤون جون اوستين . وجونسون ويعرفون كل كبيره وصغيره عن برنارند شو وبلتراند رسل . وبعضهم قد قابله شخصيا . وكانت المحاكم تدار باللغه الانجليزيه . والقاضى يلبس الباروكه والعباءه الحمراء والمحامون يرتدون العباءات السوداء . والحاجب يطرق الارض بعكازه ويعلن عن انعقاد الجلسه باللغه الانجليزيه . والمحامون السودانيون يحتدون ويفحمون القضاة الانجليز باللغه الانجليزيه . وجلسات البرلمان تدار باللغه العربيه ويقوم عمنا فوراوى بالترجمه الفوريه الى الانجليزيه . ويتعمد صديقه المحجوب فى ايراد بيوت الشعر الجاهليه التى تحتاج لشرح باللغه العربيه والآيات القرآنيه والعم فوراوى يترجمها بسلاسه وسهوله . والحكومه المؤقته والمعارضه يلتقون فى المساء ويتسامرون ويتزاورون ويتراحمون بطريقه حضاريه . وليس هنالك لغه بذيئه فى المجتمع السودانى . والكل يحترم الآخرين ولا يحتقر السودانى حتى ولو كان فراشاً فى وزاره . والوزير ينادى الفراش بعم محمد وعم ابراهيم . وليس هنالك القاب والكل يتخاطب مع الآخرين بالاسم الاول . عبد الله خليل يخاطب جاره اسماعيل الازهرى باسماعيل والازهرى يناديه يا عبد الله . ووجد صلاح سالم ان امامه الكثير لكى يتعلمه فى السودان . . كركاسة ما يميز الاعداء من الاصدقاء ، هو ان الاعداء لا يصيبونك ابدا بخيبة الأمل . ود امينة
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