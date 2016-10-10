نشيد الإضراب .. بقلم: أكرم محمد زكي

نستناك تجيب سماعة طمن قلبي وزيدو شجاعة جوه عيونك ألمي و همك وحال البلد الشين أوضاعا كل الأحباط قاعد جنبك وحالتي أنا وعظيم أوجاعا شايف الكون زي فتح وغمق وانت ملاكي في ديك الساعة أهبش أحلامي وإتحقق . . مايكون زولم سرقا وباعا
نستناكي تجري البالطو جسمي مشلع دقو دلالتو من عبراتك عاد لى نبضو بسيمتك أمو وأختو وخالتو أحسمي أمر الضغط العالي وحتى المرمي لحقتي عتالتو حلقى حول بلادك رحمة نجمة وظلم الليل بتغالطو نحن بنشهد إنك أمه والإصرار وصلتي رسالتو
بستناهم يجيبوا العيش . . ماكلو الطير أو شايلو الديش . . ويلمع رهط . .و يزيد رقيش . . شعبنا داسو شديد للطيش . . لا بتأثروا . . لا معليش . . اصبحت الأحوال تهميش . . كل قرانا عبيد لقريش . . مصوا عضامنا ويا شاويش . . عليكم الله علينا بشيش . . في ظل الكضاب والخيش . . بقت أحلامنا نلم في العيش . . ويمكن نطلع تاني الطيش . .
فتحتوا مسامنا . . الله يفتح عليكم . .
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