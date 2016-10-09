المكتب الاعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم: تعقيب علي ما نشر بجريدة التيار اليوم 9/10/2016

التفاصيل


إيماءً إلي ما نشر بجريدة التيار اليوم 9/10/2016 بواسطة الأستاذة / سهير عبدالرحيم ... أرجو من سيادتكم التكرم بالإحاطة بالآتي :-
1. بتاريخ 17/9/2015 وردنا خطاب بالرقم سطم /7/ نقل جوي / إقتصاديات من سلطة الطيران المدني السوداني بشأن ضوابط مبيعات تذاكر شركات الطيران العالمية كما يلي .
بناءً علي الإجتماع التنسيقي الذي تم بين بنك السودان وسلطة الطيران المدني السوداني فقد تقرر الآتي:-
• يمنع إصدار تذاكر سفر بالعملة المحلية من داخل السودان للعملاء بخارج السودانSOTO
• تباع تذاكر السفر بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل للفئات التالية من جمهور المسافرين :-
(أ‌) الأجانب ( بإستثناء السودانيين حملة الجوازات الأجنبية ومقيمين داخل السودان علي أن تبدأ الرحلة من داخل السودان ).
(ب‌) السودانيين العاملين بالخارج .
• تسري هذة الضوابط إعتبارً من 1/10/2015 .

1. وبناءً علي التعليمات أعلاه تم إصدار منشور لوكالات السياحة بذات المضمون .
2. تقوم شركات الطيران بمنح سلطة إصدار التذاكر من خلال وكالات السياحة مقابل ضمان علي مبيعات الجنيه السوداني وكذا ضمان علي مبيعات النقد الأجنبي .
3. جميع شركات السياحة تضع خطاب ضمان لدي نظام التسوية البنكية لمبيعات الجنيه سوداني .
4. تقوم شركات السياحة بوضع مبلغ نقدي لدي شركات الطيران كضمان لمبيعات النقد الأجنبي (خارج نظام التسوية البنكية ) .
5. حسب قانون الـ IATA لشركات الطيران الحرية في منح أو منع سلطة إصدار التذاكر من شركات السياحة طبقاً للنواحي التجارية كما يلي :-
وفقا لقرار منظمة الاياتا رقم 814 ج الخاص بالسودان ، والذي يشير إلي أن منظمة الأياتا لا تلزم شركات الطيران بالتعامل مع شركات السياحة (سلطة إصدار التذاكر ) ولكن يتم التعامل فيما بينهما طبقاً للأنشطة التجارية .


1. جميع شركات السياحة تستخدم أنظمة الحجز أماديوس وتتحمل شركات الطيران تكلفتها .
2. عند عدم تحقيق شركات السياحة عائد لشركات الطيران يتناسب مع التكلفة التي تتحملها شركة الطيران يتم إيقاف التعامل معها .
3. يتم إصدار منشور شهري لوكالات السياحة بشأن ضوابط وتعليمات البيع طبقاً لتعليمات سلطة الطيران المدني السوداني .

وتفضلـوا سيادتكـم بقبول فائـق الاحتـرام،،،،

أحمـــد حفـــني
المدير الإقليمي

تحريراً في : 10 / 9 / 2016