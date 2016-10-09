المكتب الاعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم: تعقيب علي ما نشر بجريدة التيار اليوم 9/10/2016
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إيماءً إلي ما نشر بجريدة التيار اليوم 9/10/2016 بواسطة الأستاذة / سهير عبدالرحيم ... أرجو من سيادتكم التكرم بالإحاطة بالآتي :- 1. بتاريخ 17/9/2015 وردنا خطاب بالرقم سطم /7/ نقل جوي / إقتصاديات من سلطة الطيران المدني السوداني بشأن ضوابط مبيعات تذاكر شركات الطيران العالمية كما يلي . بناءً علي الإجتماع التنسيقي الذي تم بين بنك السودان وسلطة الطيران المدني السوداني فقد تقرر الآتي:- • يمنع إصدار تذاكر سفر بالعملة المحلية من داخل السودان للعملاء بخارج السودانSOTO • تباع تذاكر السفر بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل للفئات التالية من جمهور المسافرين :- (أ) الأجانب ( بإستثناء السودانيين حملة الجوازات الأجنبية ومقيمين داخل السودان علي أن تبدأ الرحلة من داخل السودان ). (ب) السودانيين العاملين بالخارج . • تسري هذة الضوابط إعتبارً من 1/10/2015 .
1. وبناءً علي التعليمات أعلاه تم إصدار منشور لوكالات السياحة بذات المضمون . 2. تقوم شركات الطيران بمنح سلطة إصدار التذاكر من خلال وكالات السياحة مقابل ضمان علي مبيعات الجنيه السوداني وكذا ضمان علي مبيعات النقد الأجنبي . 3. جميع شركات السياحة تضع خطاب ضمان لدي نظام التسوية البنكية لمبيعات الجنيه سوداني . 4. تقوم شركات السياحة بوضع مبلغ نقدي لدي شركات الطيران كضمان لمبيعات النقد الأجنبي (خارج نظام التسوية البنكية ) . 5. حسب قانون الـ IATA لشركات الطيران الحرية في منح أو منع سلطة إصدار التذاكر من شركات السياحة طبقاً للنواحي التجارية كما يلي :- وفقا لقرار منظمة الاياتا رقم 814 ج الخاص بالسودان ، والذي يشير إلي أن منظمة الأياتا لا تلزم شركات الطيران بالتعامل مع شركات السياحة (سلطة إصدار التذاكر ) ولكن يتم التعامل فيما بينهما طبقاً للأنشطة التجارية .
1. جميع شركات السياحة تستخدم أنظمة الحجز أماديوس وتتحمل شركات الطيران تكلفتها . 2. عند عدم تحقيق شركات السياحة عائد لشركات الطيران يتناسب مع التكلفة التي تتحملها شركة الطيران يتم إيقاف التعامل معها . 3. يتم إصدار منشور شهري لوكالات السياحة بشأن ضوابط وتعليمات البيع طبقاً لتعليمات سلطة الطيران المدني السوداني .