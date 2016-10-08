من يجرؤ على القول إن الحرب خطيئة ؟ .. بقلم: عادل إبراهيم حمد
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إذا أعلنت الحركات المسلحة إلقاء السلاح و تحولت إلى حزب سياسي , فسوف تسقط على الفور معاناة النزوح و اللجوء و الزعزعة , و تزول شكاوى قصف المدنيين و إحراق القرى . هذه مكاسب إيقاف الحرب بلا شرط ... فما هي مكاسب استمرار الحرب التي يحرص حاملو السلاح عليها و يطيلون من أجلها أمد الحرب ؟ مرت الحرب عند مشعليها بطور الخيار النظري , ثم أصبحت قراراً , باعتبارها الخيار الأوحد لمواجهة نظام فاشل فاسد لا تجدي معه الوسائل السياسية ؛ لكن الحرب و قد قطعت شوطاً بعيداً في مرحلة التجربة العملية , لا بد أن تخضع للتقييم و المراجعة . و ليس ثمة خلاف أن أوضح معادلات التقييم هي مضاهاة ما تحقق من أهداف مع الثمن المدفوع في مقابل ما تحقق .. و على هذا الأساس , لا تشير المعطيات الحالية إلى نجاحات محتملة للخيار العسكري , فالحرب لم تسقط النظام و لم تجبره على إنصاف مواطني المناطق الذين أشعلت الحرب باسمهم .. و دفعت أثمان باهظة من التقتيل و التشريد , فلم يغادر البؤس حياة المهمشين و غادرهم الأمن و الاستقرار . المعطيات الممهدة لنتيجة فشل الخيار العسكري تجعل قادة الحركات المسلحة يتهربون من مراجعة و تقييم قرار إشعال الحرب , فبذلوا جهداً كبيراً لصرف الانتباه عن ضرورة التقييم و المراجعة , حتى نجحوا في جعل تداعيات الحرب هي جوهر قضيتهم , و تراجعت الأهداف التي منوا بها أهلهم عند الإقدام على هذه المغامرة ؛ فأصبحت تنمية المناطق المهمشة نسياً منسياً لتحل محلها خروقات النظام لقواعد و أخلاقيات الحرب , و تحديد مسارات إيصال الإغاثة .. فما الذي أنجى قادة الحركات المسلحة من ضغوط يفترض أن تحاصرهم من عدة جهات , بعد أن تحولت الحرب إلى مأساة يعانيها مواطنون بسطاء ؟ يفترض أن تكون التنظيمات السياسية المدنية التي اختطت لنفسها العمل السياسي طريقاً لمقاومة النظام , هي القوى الضاغطة التي تنتقد بقوة تمادي المسلحين في خيار الحرب و تجاهلهم لآثارها الإنسانية الخطيرة ؛ إلا أن سلوك هذه التنظيمات التي لا ينخرط أي من عضويتها في الحرب , لا يشي بمبدئيتها في رفض الخيار العسكري , حيث تنصرف هي الأخرى إلى الحديث المكثف عن جرائم النظام في قصف المدنيين الأبرياء و استخدام الأسلحة المحرمة و إحراق القرى , بدون أن تشير إلى أن الحرب هو الجذر الذي تنتفي باقتلاعه تلقائياً هذه المآسي .. موقف يجر على هذه التنظيمات السياسية خسائر مركبة , حيث يظهرها بمظهر المتقاعسة عن دورها الرافض للحرب المتسق مع الطبيعة المدنية لهذه التنظيمات , كما أن التركيز على قصف المدنيين و إحراق القرى بأسلحة محرمة يوحي و كأن هؤلاء الرافضين للخيار العسكري ـ بزعمهم , لا يرفضون الحرب إذا التزم النظام بقواعد الحرب (النظيفة) . أما التداعي الأخطر لهذا الموقف المهتز فهو تقديمه لهذه التنظيمات في صورة الانتهازي القبيح , حيث تنأى عن نيران الحرب و لا تضغط لإيقافها أملاً في بعض ثمارها , فتسترق السمع لوقع حوافر خيول المقاتلين علها تقترب من الخرطوم و تسقطها , فيكافيء المقاتلون التنظيمات المتلجلجة بمواقع في السلطة الجديدة . في ميدان الحرب و السلام في السودان تيار آخر قد تنتفي عنه الانتهازية , لكنه يفتقد القدرة على الفرز الدقيق للخيوط , و هو عجز خطير إذا اقترن بمن يطرح نفسه خياراً لإدارة شأن هذا الوطن المعقد . بهذا العجز , يتوهم ساسة التيار المعني عدم إمكانية الفصل بين رفض الحرب و موالاة النظام .. و ثمة تيار ثالث رافض للحرب و مدرك لإمكانية الجمع بين معارضة النظام و إدانة استمرارية الحرب , بل هو ضد الحرب من منذ بدئها ـ دعك عن الاستمرارية , لكنه مرعوب من صوت إعلامي عال تصدره منابر معارضة من أبواق هادرة . هذا الصوت الإعلامي القوي نجح في التشكيك في أية رؤية معارضة لا تتطابق تماماً مع رؤيته . و نجح في تنصيب نفسه وصياً يحدد للآخرين مواصفات و مقاييس المعارضة الحقيقية . و قد يكتفي بإثارة شبهات حول هذا الموقف أو ذاك , أو قد يجزم بخيانة معارضين خالفوا رؤيته . الخوف من وصمة الخيانة ـ و لو بالباطل , جعل المعارضين المرتجفين يجارون رؤية الأوصياء . و لا ينتظر منهم في أفضل الأحوال غير أن يرجو الثوار على استحياء أن يسلكوا طريقاً غير حمل السلاح , شريطة أن تسبق الرجاء تأكيدات مغلظة على عدالة قضية الثوار ـ بدون أن يحدد البيان ماهية هذه القضية . مع اختلال المعايير , لم تعد ثنائية التنمية و الخدمات هي المسيطرة , و حلت محلها ثنائية الحرب النظيفة و الإغاثة , بدون أن يثير ذلك انتباهاً و لا استغراباً أو استنكاراً .. لم يعد المشروع الزراعي و مصنع الأعلاف المركزة و الصهريج و المدرسة و المركز الصحي هي الأهداف التي ينتظرها الأهالي البسطاء حسب وعد الثوار , و الحرب في طور الشرارة .. أصبحت غاية الآمال حرباً نظيفة و إغاثة تأتي عبر (أصوصا) بالتحديد .. أما أن تسقط دانة فتدمر مدرسة أو تنطلق قذيفة لتقتل امرأة تبيع الفول تحت شجرة , أو ينفجر لغم فيبتر ساق شاب و يقتل طفلين , أو يهرب أهل قرية كاملة تحت القصف إلى المجهول ؛ فهذا كله لا يهم بعد أن أصبحت الحرب غاية لذاتها .. فليمت كل الأطفال لتبقى شعلة الحرب المقدسة متقدة .
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