*الجبهة الثورية السودانية تدين استخدام النظام للسلاح الكيميائي ضد المدنيين وتطالب بتحقيق دولي عاجل وتتضامن مع إضراب الأطباء*

التفاصيل نشر بتاريخ: 08 تشرين1/أكتوير 2016