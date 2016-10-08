*الجبهة الثورية السودانية تدين استخدام النظام للسلاح الكيميائي ضد المدنيين وتطالب بتحقيق دولي عاجل وتتضامن مع إضراب الأطباء*
التفاصيل
تدين الجبهة الثورية السودانية عن استخدام النظام للسلاح الكيميائي المحرم دوليا ضد المواطنين في دارفور واعتبره تطور خطير للأزمة السودانية فهذا النظام الحاقد علي شعبه قد كرث كل ترسانته الحربية اسهدافاً ممنهجا ضد المدنيين في مناطق بعينها، ففي جنوب كردفان والنيل الازرق طائرات الموت ترسل البراميل المتفجرة والقنابل الحارقة والقنابل العنقودية وهي أيضا أسلحة محرم دوليا تستخدم لقتل المدنيين، وماتزال مجزرة أطفال هيبان عالقة في ذاكرة وضمير الشعب السوداني، بالاضافة لسلاح منع الطعام وتطعيم الأطفال.
وفي دارفور القتل بكل انواع الأسلحة المحرمة دوليا امعانا في الإبادة الجماعية دون اى وازع ديني او اخلاقي وفي شرق السودان حيث الاهمال المتعمد وترك أمراض الجوع تنهش اجساد الأطفال والنساء كلها تضاف إلى سجل النظام من القتل والانتهاكات.
الجبهة الثورية السودانية تشيد بشجاعة منظمة العفو الدولية التي اوردت في تقرير مفصل بكل الشواهد والبراهين التي تؤكد استخدام النظام للسلاح الكيميائي في جبل مرة وهنا نحن ندين بأغلظ العبارات هذا العمل الوحشي الجبان وندعو ونعمل للآتي:
١/ بعد ان تأكد بان النظام اصبح اكبر مهدد للسلام والأمن الدوليين نحث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمنع النظام من استخدام السلاح الكيميائي حماية للمدنيين.
٢/ تكوين لجنة تحقيق دولية بقرار يصدر من مجلس الأمن الدولي.
٣/ نحث مجلس السلم والأمن الافريقي إصدار قرارات داعمة لتكوين لجنة التحقيق الدولية.
٤/ ندعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ان تطلع بدورها للتحقيق في استخدام النظام لسلاح كيميائي علماً بان الحكومة السودانية عضوا في هذه المنظمة التي تهدف إتفاقيتها الي ازالة وحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها او نقلها او إستخدامها وسوف نسلم المنظمة (OPCW) مذكرة وشكوى رسمية.
٥/ ندعو كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتصعيد احتجاجاتها ضد استخدام النظام لسلاح محرم دوليا من اجل قتل المدنيين وتحويل هذه الاحتجاجات الي عمل منظم يفضح ويكشف بشاعة وحقد هذا النظام الفاشي ٦/ ندعو كل الناشطين والمنظمات السودانية في المهاجر تنظيم مظاهرات وتسليم مذكرات احتجاج الي برلمانات الدول الغربية.
تحي الجبهة الثورية وتدعم الوقفة الشجاعة لأطباء السودان من أجل تحسين بيئة العمل الصحي لتقديم خدمة تليق بكرامة الشعب السوداني وتدعو الجميع للتضامن معهم لتحقيق مطالبهم المشروعة كما ندعو بقية القطاعات المهنية ان تحذوا حذوهم بتنظيم الإضرابات والاعتصامات بإعتباره عمل نضالي تراكمي يسهم في الإطاحة بنظام الفساد والاستبداد ويفتح الباب لبناء دولة المواطنة والحقوق المتساوية
وفي الختام ندعو كل قطاعات الشعب السوداني في المدن والارياف الي تحويل حراكها اليومي الي ثورة شعبية تطيح بنظام الفساد والاستبداد لان رحيل هذا النظام هو المخرج الوحيد لسلامة ووحدة البلاد، وبناءها على اسس جديدة قائمة على الديمقراطية و المواطنة المتساوية.
أسامة سعيد الناطق الرسمي بإسم الجبهة الثورية السودانية ٧ أكتوبر ٢٠١٦