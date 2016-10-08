(صناعة الاسلحة في البلدان المتقدمة الى اين ؟) .. بقلم: د.احمد محمد عثمان ادريس
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آلة الحرب العالمية تعمل بانتظام بفضل الحروب والنزاعات المختلفة والتفلتات الامنية في المناطق المختلفة مما نجد هناك العديد من الجهات الداعمة للحرب فى العالم كبيرة وبخاصة التي لها فوائد من هذه الحروب حيث نجد نشاط سماسرة الحرب العاملين لصالح تلك المصانع ينشطون من اجل استمرار الحرب .
نعم ان المصانع التي تكتظ بها دول الغرب وعملائها من الصناعات الحربية التي تنتمي الى قائمة القطاع الخاص تعمل على مبدأ الازمات والصراعات في العالم وبخاصة في البلدان النامية ،نجد ان قارتي افريقيا وامريكا اللاتنية الفقيرتين بهما الثقل الكبير من الحروب والازمات المفتعلة من قبل ساسة تلك البلدان والذين يعملون كايادي للاستخبارات الغربية كعملاء ، واليوم داحش تطل علينا كحركة اسلامية كما يسمونها انتجت كشاهد جديد لتشغيل تلك المصانع الحربية في الغرب من اجل قتل المسلمين وتدميرها بايادي اسلامية وخطة يهودية وامريكية في كل من ليبيا والعراق وسوريا ونيجيريا (حركة بوكو حرام مؤيده للدواحش)والسعودية واليمن وتونس بدعاوي انشاء او تكوين الخلافة الاسلامية في تلك الدول السالفة الذكر ولكنها على الطريقة الاسرائيلية الاميريكية كصناعة وتنفيذ كبديل للاضطرابات في افريقيا وامريكا اللاتنية واسيا الاخرى ، وهناك مصانع تعمل لصالح الوطن في السعودية( الخرج)والسودان(اليرموك مجمع الصناعات الحربية) ومصر ليبيا وتونس والمغرب كمصانع خجوله في ظل الاكتفاء الذاتي ،،
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