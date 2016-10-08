الكتابة في ازمنة الرتابة والكآبة!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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*الكلام عن الحوار والعاشر من اكتوبر يطل براسه , الاستعدادات المحمومة والخلافات الظاهرة والمستترة والمحاورون بكل خلافاتهم يصدحون والمبشرون بوعد اليتوبيا السوداني حين تعتمل القضايا كلها وتغلي غليانا مؤلما , بين التصريحات والتصريحات المضادة وانسان السودان يتابع حيرة النخب وتوهانها في فلوات التيه السوداني , فتضيق الدائرة وتحمل في ضيقها ضنك العيش ومكابدة اللهاث اليومي نحو (قفة الملاح) التي اعجزت من يداويها في موسم الانهيارات الكبيرة , اليس امرًا ذوبال ان ينهار الاقتصاد في بلاد تشقها الانهار وتمتد سهولها الخصيبة ثم تستورد الفراولة ويضاف اليها استيراد الحلول السياسيه الاممية المعلبة والطازجة ، فنلجأ للكتابة في ازمنة الرتابة والكآبة..
*والخطاب الحكومي تعلو استعلائيته عندما تسد المنافذ والمهندس ابراهيم محمود ينعى خارطة الطريق ويقول ان الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان وحزب الامة القومي تنصلت عن توقيعها على خارطة الطريق ونفضت يدها بإعلان عدم القبول بالحوار الوطني الذي وصل الي خواتيمه . ان هذا النعى لخارطة الطريق لا يدين المعارضة وحدها بل يدين خارطة الطريق والحوار الوطني نفسه ويفسر الهشاشة التي لازمت الخارطة بل لدى الدقة لازمت كل مشاريع السلام في هذا البلد الكظيم . مما يشير بأن تاريخ العاشر من اكتوبر وفق هذا النهج سيولد مشوها لغياب فاعليين اساسيين تجاوزهم الحوار مما سيعقد المسيرة بأكثر مماهي معقدة . *فعلى السيد مساعد رئيس الجمهورية ان يخفف من غلواء اتهامات المعارضة والحركات المسلحة فهي اتهامات لم تعد ذات جدوى خاصة بان الحزب الحاكم قد ضم اليه قوى المستقبل وحزب الامه جناح مبارك الفاضل , نحن لا نعترض في ان يضم من يضم لكنه بالتأكيد ليس مكسبا استراتيجيا لمفهوم الحوار ناهيك عن مضمون الحوار , ونذكر اننا قلنا على هذه الزاوية ان قوى المستقبل ما هي الا مجموعة (حردانين ومرافيد المؤتمر الوطني) فإنضمام هذه القوى لا يزيد عن كونه عودة الى البيت الكبير فعودة الحردان لا تعني ان الحوار قد نجح لكنه يعني ببساطة شديده ان الانقاذ تستلف خصائص الحرباء وتغير جلدها وهي في حقيقتها ذات الحرباء . عودة مباركة لقوى المستقبل ولمبارك الفاضل وللحوار الوطني الذي لم يترك لنا الا الكتابة في أزمنة الرتابة والكآبة !! وسلام ياااااااااوطن.. سلام يا مستشفى 7979لعلاج اطفال السرطان بالمجان ، بدأ وتم عمل الشركات المؤهلة لتشطيب الطابقين الرابع والخامس بالمستشفى ليسجل المستشفى الأول في السودان 7979لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بمجهود سودانى خالص وشفافية ليست لها مثيل وهمة لاتعرف الإنكسار ، دعوة مفتوحة للجميع ممن يحبون النحت على صخور التحدي .. وسلام يا.. الجريدة السبت 8/10/2016