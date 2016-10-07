وأضرب الأطباء!! .. بقلم: شاهيناز عثمان

بعد أن بلغ السيل الزبى..بعد أن أصبح مجرد توفرالأدوية المنقذة للحياة رفاهية..بعد أن أصبح وجود سيارة إسعاف رفاهية..بعد أن تدهورت بيئة العمل ..بعد أن تلاشى الاحترام بين المواطن والطبيب..بعد أن أصبحت سلامة الطبيب أثناء دوامه اليومي قمة الرفاهية.. أضرب الأطباء بعد أن تكاثرت المنتجعات التي يمتلكها وزيرهم الاتحادي..وتحولت المستشفيات الحكومية في عهده إلى( رواكيب)..بعد أن أصبحت مجانية العلاج أشبه بحكاية خرافية عن الغول والعنقاء ..أشبه بأحاجي( الحبوبة )التي تبدأ (بحجيتكم مابجيتكم)..بعد أن شيدت رئاسة الجمهورية في جيبوتي مستشفى بلغت كلفته ملايين الدولارات في الوقت الذي تشح بل وتنعدم فيه حتى المحاليل الوريدية في مستشفيات السودان الحكومية..بعد أن فتكت الاسهالات المائية بالآف المواطنين..بعد أن تحول الطبيب الي جهة يحاسبها المواطن عن كل تقصير تقع فيه الوزارة..بعد أن تحول (اورنيك تمنية)..إلى مهدد لحياة الطبيب والمواطن على السواء..أضرب الأطباء..ولم يطالبوا بزيادة الأجور المتدنية اساساً..كما في كل مؤوسسات الدولة..اضرب الأطباء لتغيير الواقع المزري ..الذي لم يعد خافياً على أحد..أضرب الأطباء لأجل إنسان السودان الأصيل..الذي لا يستحق ما وصل إليه من تردي في كل شيء..أضرب الأطباء وصمدوا أمام كل محاولات كسر شوكة هذا الإضراب..أضربوا لنتذكر مانسيناه من تأبى الرماح إذا اجتمعن!!...أضرب الأطباء وتم إلغاء (اورنيك تمنية)..أضرب الأطباء وأول الغيث قطرة..!!