الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري: بيان حول إضراب الأطباء
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"عندما يسكت أهل الحق عن الباطل يظن أهل الباطل أنهم علي حق"
التحية لأطباء السودان الشرفاء وهم يسطرون نهار اليوم السادس من أكتوبر ملحمة تضامنهم وتماسكهم بإعلانهم توسيع الإضراب ليشمل مستشفيات العاصمة والأقاليم للحالات الباردة ، من أجل توفير خدمات طبية متكاملة للمرضي وتوفير بيئة صالحة وآمنة للطبيب . إننا نعلن مساندتنا وتضامننا الكامل مع الأطباء في إضرابهم حتي تتحقق مطالبهم العادلة ليتمكنوا من خدمة مرضاهم بطريقة إنسانية تليق بالمريض لحفظ كرامته المُهدرة بسبب سياسات النظام الصحية الفاشلة التي إنتهج فيها سياسة التخصيص للخدمات الطبية والعلاجية وجفف المستشفيات وشرع في بيع بعضها وترك المواطن وأسرته يكابدون مشقة الجري واللهاث والمرمطة للبحث عن مكان وتكلفة الخدمة الطبية والعلاجية التي تفتقر الي ابسط مقوماتها داخل المستشفيات الحكومية، ليقع المرضي وذويهم لقمة سائغة لجشع الإستثمار الخاص في بيع الخدمات العلاجية الباهظة. إنها سياسة التدمير الإقتصادي التي إشترعها النظام منذ ربع قرن وسماها سياسة التحرير الإقتصادي التي تخلت فيها الدولة عن مجانية خدمات الصحة والتعليم، وقد كانت قبل إنقلاب الجبهة الإسلامية مكسباً للمواطنين لأهميتها في التنمية الإجتماعية والإقتصادية ومحاربة الفقر الذي استوطن الآن وتمكن من أغلبية الشعب السوداني وجعله يعيش تحت خط الفقر. إننا نناشد وندعو أبناء الشعب السوداني الوقوف بصلابة مع الأطباء الشرفاء ومؤازرتهم في موقفهم البطولي حتي تتحقق مطالبهم العادلة. ونهيب بكل المواطنين التفاعل والمتابعة ونشر كل تفاصيل الإضراب لحماية تحرك أطبائكم الشرفاء بعد أن تحركت وزارة الصحة وقيادة إتحاد الأطباء الموالي للنظام وجهاز الأمن والشرطة والخدمة الوطنية لتهديد الأطباء بدلاً عن الإستجابة لمطالبهم العادلة. ونناشد وندعو كل العاملين في الحقل الطبي والصحي وكل المهنيين أن يحذو حذو الأطباء الشرفاء ليقفوا بجانبهم ولتصعيد مستوي الضغط علي النظام الفاشل ولفرض الإرادة الشعبية من أجل إستعادة الكرامة لشعبنا وتوفير أسباب الحياة اللائقة به. مكتب المهنيين والفئات الخرطوم/ 6/10/ 2016