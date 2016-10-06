دولة الإمارات تختار مجموعة أحمد الخميسي " رأس الديك الأحمر " لعام القراءة
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دولة الإمارات تختار مجموعة أحمد الخميسي"رأس الديك الأحمر" لعام القراءة
انتقت مبادرة"عام القراءة"التي أطلقتها دولة الإمارات هذه السنة تحت شعار" الإمارات تقرأ.. الإمارات ترتقي" مجموعة كتب للقراء لتوزيعها الكترونيا على المواطنين وتسويقها لمدة أربعة أسابيع بدءا من 2 أكتوبر 2016، وقد وقع الاختيار ضمن تلك الكتب على مجموعة الكاتب المصري القاص أحمد الخميسي" رأس الديك الأحمر" الصادرة عن مكتب خان بالقاهرة. "اتعلم كم من العناصر لابد ان تفور فى نفس اللحظة وتجرى فى ارجاء الكون لتلمع بها نظرة عشق واحدة؟ اننا قد ننسى اى شيىء الا نظرة حب" . من قصة ومض بالمجموعة.