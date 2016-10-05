فيضان النيل 1946م للشاعر أحمد محمد الشيخ (الجاغريو) .. بقلم: عبدالله الشقليني
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نحنَ أولادْ أبو فِركة نقعُد نقومْ عَلى كيفْنَا
في لقى في عَدم دَايماً مُخرِّف صيفنا نحنَ الخُرُس بنملاهُ وبنكرِم ضيفنا نحنَ الفوق عَدانا دَايماً مَجرَّب سيفنا
شِعر الجاغريو
(1) كثيرٌ من مُبدعينا ، فجأتهم الغيبة الكبرى . رحلوا عن دُنيانا ،ولما تزل أعمالهم الفنية الإبداعية باقية .وأقبل عليها أهل الإتّباع يستهلكون تلك الدُرر الثرية ، وقليل منهم أعاد للإبداع القديم ألقه ، وزاد عليه من الصناعة أسباب بقائها متلألئة حتى يومنا . أحمد محمد الشيخ ( الجاغريو ) أحد هؤلاء، إرثه الشِعري واللحني والغنائي ، باللغة العامية ، وجد قبولاً في زمانها، ولما تزل. لقد طوّع جرس الشِعر العامي ومنحه الحضور القوي، إلي زمان رحيله في 1يناير 1969.أكثر من خمس وأربعين عاماً .أسهمت بذرة إبداعه المتميّز أن يتحسس برفق ميول العامّة من الناس، فأطربهم الممتنع السهل ، وأختار شِعر التفعيلة نهجاً . له أقاصيص شِعرية متنوعة ، كأن مارداً من أساطير " وادي عبقر " قد جلس يُملي عليه ما يقول !. تناول ضروب شتى من أنواع الشعر : شِعر المناسبات ، وشِعر الرِثاء والشعر الوطني وشعر الغزل والدوبيت والمديح النبوي وكتب في كفاح المرأة على غير ما يرى أنداده . لقد وثَّق" الجاغريو " للتاريخ الاجتماعي في زمانه . ومن قدرته المُذهلة على قول الشِعر أن ضاعت " طاقيته الحمراء " ذات مرة ،فكتب " المَسبوكة ضاعت " التي غناها المطرب " خلف الله حمد " . وكتب " الظايط " التي غناها " خلف الله حمد" " ومُبارك حسن بركات "،و مطلعها : الظَايطْ مَا بنقَدر سيلْ الوَدي المُنحدِرْ الليلة الظَايط جَاكُم حَايم صَاحي ما بتَلقُوه نَايمْ شَادّي الخيل أمات لَجايمْ أسدْ الخُششْ اب قَوايمْ هَاشِكْ فوقْ ام تَمايمْ التي غناها " خلف الله حمد" " ومُبارك حسن بركات " (2)
إن الشِعر في كل موضوعاته ، هو صنيعة ذهن وثاب ، خرج عن المألوف . وصاغ من الواقع صوراً مُكثفة ومُضيئة . فشاعرنا بدأ مُبكراً في نظم الشِعر ، ولكن قصيدته الخاصة بفيضان النيل 1946 ، صورة مُضيئة لحدث فريد . صوّر الشاعر فيضان النيل كإنسان غاضب ، صاحبه " دكتاتوري " النزوع ، لم ير الحياة بمنظار أهلها المسالمين . خرق العادات والتقاليد ، وكشف المخابئ التي كانت تستُر المرأة وفق الأعراف . فصوّر الشاعر النيل يربي الغبن في نفوس الناس ، هدم بيوت العامة وقصور الخاصة و هدم المزارع عند نشأة طفولة نباتاتها ، وعند اكتمال الخُضر للحصاد ، وقد تعقبها الفيضان قاصداً !. أبان الشاعر صورة تاريخية مموهة للحياة في الزمان والمكان . يمكّننا أن نقرأ تاريخ المنطقة والأحداث في مناطق شرق النيل الأزرق ، " العيلفون " وما حولها، وعلى طول المناطق التي غمرها فيضان النيل ، وشملت ضمن ما شملت جزيرة "توتي ". ونذكر في المقابل استبسال أهل " توتي " دفاعاً عن جزيرتهم في وجه غضب ذات النيل . حين أبدع شِعرهم الشعبي :
عجبونى الليلة جوا ترسوا البحر صدّدوا يا جنيات يا مسره يا جنيات القِمري فرّه كان تجروا تجيبوا العرّه لساني راجيكم برّه
تعودنا غناءها من مطرب جزيرة توتي " حمد الريّح ".كان أهل توتي موعودين بأن ينتقلوا إلى " حي المقرن " ، بسبب احتمال غرق الجزيرة ،ولكنهم رفضوا عرض الإنكليز ، وبقي أهل توتي رغم غضب النيل إلى أن هزموه. * من الصعب علينا الولوج إلى طريقة النظم الشِعري عند أحمد محمد الشيخ " الجاغريو " ،و نبوّه الشعري ، في حين يسرد مأساة المدن والقرى وأشباهها وقاطنيها ، كأنه بدقة التعبير يستعذب الكارثة ! . وفي المقابل إلى يومنا هذا تفرح مصر لكوارثنا من أثر الفيضانات ، لأنها تملأ ما وراء خزان السدّ العالي ، ونأكل نحن خُبز الأسى.
(3)
الشاعر الفخيم : أحمد محمد الشيخ ( الجاغريو ) . ( 1910 – 1969 ) اسمه الكامِل : ـ { أحمد ود محمد ود الشيخ ود محمد ود عبدالرحمن ود محمد ود بركات ( أبوشرا) ود حمد ود الشيخ إدريس ود محمد الأرباب } . ولد بالدبيبة عام 1910ودرس بخلوة " الفكي الأمين " ورحل إلى " بري" حين كانت ريفاً للخرطوم في عهد المستعمر ، ثم عاد إلى العيلفون "وانتقل للخرطوم. إن بين المبدعين : ( أحمد المصطفى ، سيد خليفة ، خلف الله حمد، الجاغريو ) صلة قربى وصلات شراكة فنية، ساهمت فيها النشأة ، رغم أن " سيد خليفة " قد درس الموسيقى في بداية خمسينات القرن الماضي في معهد الموسيقى بالقاهرة . اشتغل " الجاغريو" بالأعمال الحرة بكوستي ووادي سيدنا . شارك في مؤتمر الخريجين عام 1938 ، ولديه قصيدة مشهورة في مدح الزعيم الأزهري مطلعها : إنتَ أبونا إنتَ نَبعنا إنتَ سَبعنا وينْ فايتنا يالهوا فيك ما شبعنا وما خايفين من السَّما بنفتِح يبلَعنا الإنكسِر السَّلم بعد ما طلعنّا والزارعنا غير الله اللِجي يقلِّعنا
وهي قصيدة ، سرق منها حاضر المكر السياسي ، وابتسر الغرض لشِعري النبيل !. (4) صولجان " الجاغريو" شِعره. تنقل بين الخرطوم " بري ". غنى مع " كرمة " .وهو ملحن ومغني عذب الصوت . له حوالى ثلاث عشر أغنية مُسجلة في إذاعة أم درمان بصوته. لا نعرف مصيرها الآن !. تغنى له لفيف من المطربين والملحنين منهم " احمد المُصطفى " . وأكثر منْ تغنى له كان فنان الغناء الشعبي الطروب " خلف الله حمد " ، الذي تغنى بأغنية ( فيضان النيل ) التي نحن بصددها.تقلب الشاعر بأهوائه وهو يخُط دُرته ( فيضان النيل ) ، فعندما ارتج الكون وغضب سليل الفراديس و غمر الجزر والشواطئ ، كان الزمان هادئاً ، والبيئة وادعة . والدنيا تغتسل من جُرح الحرب العالمية الثانية الآسِن . تعالوا نقرأ معاً هذا الكِتاب الشِعري الفخم لشاعر خضَّب فوارس مشاعرنا بتراثه البهِي ، وأضفى الرائع المطرب " خلف الله حَمد " من ألحان إيقاع العَرضة الشجي ، بلحن أقرب للمناحة، وكذلك غناها " أولاد الدبيبة ": ـ
هو فيضان النيل عام 1946 حيث دمر المنازل والمزارع بالعيلفون العرايض : تعبير يطلق على النساء الخولي : هو رئيس المزارعين البشاير : أول ما يخرج من ثمار الزراعة المسره : هي الصف من الزرع تربالي : المزارع المباين : المباني الكاسحة والمنجره : هي المراكِب الدره : من إدرار الحليب سوقها حره : أصبحت الطواري لكثرة احتياج الناس لها سوقاً رائجة قاصع الجره : أي أُفرغت كل ما عندك من ماء . الشبكه ام غره : كان البطيخ يُرحل بالشباك ، و هنالك البطيخ به بقع بيضاء مع خضرتها ،توضع في الشبكة ولذلك تسمى الغُره. أصوات البواري : أصوات أبواق سيارات ترحيل الخضراوات وأيضاً معها أصوات خشب اللواري ، وهو يحدث صريراً عند سير السيارات . الدره : هو أصغر أنواع النمل.
(7)
ملحوظة :
أورد الديوان البيت الثاني كالآتي : ـ كَشَّفتَ العَرايسْ العَجوزْ والبِكْرَه وأنا أزعم أن الشاعر قد كتبها ( العرايض ) ، وكتبتها وفق التعديل الآتي : ـ كَشَّفتَ العَرايضْ العَجوزْ والبِكْرَه وأرى إن التعبير الدارج الشائع هو من( كشف العَرِض ) ، وربما لا تنطبق ( العرايسْ ) على العجوز وفق مفهوم ذاك المجتمع . لذا قُمت بمخالفة ما أورده الأستاذ "على محمد عثمان الفكي" ، وأوردت التعديل في أصل النص وفق زعمي . ومن يخالفني الرأي يمكنه قراءتها ( العرايسْ ) . وهذا ما نراه من قبيل التذكير .
المرجع : عندليب الجاغريو ديوان الشاعر أحمد محمد الشيخ إعداد وتحقيق الأستاذ علي محمد عثمان الفكي
عبد الله الشقليني 4أكتوبر 2016
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