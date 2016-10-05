التعصب الرياضي أقوى من الولاء السياسي .. بقلم: محفوظ عابدين
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اتحاد كرة القدم السوداني متهم(مدان) حتى تثبت براءته!!
قيل ان السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الاسبق وزعيم حزب الأمة القومي سئل ذات مره عن لونه الرياضي ،وقد أجاب على هذا السؤال إجابة ، اعتبرها البعض إجابة ذكية ،وإعتبرها أخرون انها تعبر بصدق عن مواقف الصادق المهدي السياسية قبل ان تعبر عن مواقفه الرياضية . وقد كانت إجابة الصادق المهدي على لونه الرياضي (ان جده السيدعبد الرحمن كان هلالابيا ،وان ابيه الصديق كان مريخابيا )، وحتى الان لم يعرف طارحوا السؤال ماهو لون الصادق المهدي الرياضي ، وكانت هذه الاجابة للذين يعتقدون إنها إجابة ذكية هو ان الصادق المهديقد أدرك ان التعصب الرياضي أقوى من الولاء السياسي ،وحتى لايخسر المهدي أنصاره من مشجعي الهلال أوالمريخ فكانت تلك الإجابة وجماهير الانصار من المريخاب يسعدها ان يكون السيد الصديق والد الامام الصادق مريخيا ،وان مشجعي الهلال من الانصار يسعدهم ان يكون السيد عبد الرحمن والذي دعا الى استقلال السودان وان السودان للسودانيين ان يكون هلالابيا ،وبالتالي يضمن الصادق المهدي بأجابته هذه التعصب الرياضي داخل الولاء السياسي . والذين يعتبرون ان إجابة السيد الصادق المهدي تعبر عن مواقفه السياسية ، قبل ان تعبر عن مواقفة الرياضية ، فانهم كان يتوقعون إجابة محددة على السؤال المحدد هل هو السيد الصادق المهدي (هلالا بيا )ام (مريخابيا) ، ولكن الصادق بطريقته المعروفه يحاول ان يرضي الجميع كما في فترة حكمة الاخيرة (1986-1989م) والتي كانت يحاول ان يرضي الجميع ولكن رضاء الجميع في وقت واحد مستحيل ، فاذا قرب أهل اليسار السياسي من الشيوعيين وغيرهم أبتعد أهل اليمين مثل الجبهة الاسلامية القومية ومناصريها ، واذا حدث العكس وقرب الثاني ، ابتعد الاول وهكذا دواليك لم يصل الى نتيجة الى ان استولى الجيش على السلطة . تذكرت حال اتحاد كرة القدم السوداني وهو يدخل في نهاية كل موسم رياضي في مواجهة مع أحد أندية القمة والسبب ان الاتحاد ينحاز الى الى احد الاندية خوفا او تحيزا كما يتهم نادي الهلال قيادات اتحاد كرة القدم السوداني بهذه الصفات ، وذلك على خلفية اللون الرياضي الأحمر لرئيس الاتحاد الدكتور معتصم جعفر وأمين المال الاستاذ أسامة عطا المنان ، أو خوفا من الهلال كما يتهم أهل المريخ قيادات الاتحاد بهذه الصفة ، والمعارك الرياضية تجدد سنويا مع نهاية كل موسم ،والمعارك السياسية تجدد كل أربع سنوات مع قيام الانتخابات ، والموسم الفات قاد الهلال حملة ضارية ضد الاتحاد وصحب معه بعض الاندية المتضررة في ذلك الوقت مثل الامل عطبرة ودخلوا في تحد كبير كاد ان يعصف بالموسم الرياضي ، ولولا التدخل من قبل قيادات السلطةالعليا والبرلمان لحلت كارثة رياضية كان سيكون السودان هو المتضرر الوحيد من هذا الصراع وهذا التعصب الرياضي الذي يقوده الهلال والمريخ مع اقتراب كل موسم رياضي ، ورغم الخبرة الطويلة لقيادات اتحاد كرة القدم السوداني فشلوا الموسم السابق ان يقدموا حلولا ترضي الجميع، كما فشل السيد الصادق من قبل في إرضاء الجميع ليبقى على حكم السودان ، وفشل الاتحاد في إنقاذ الموسم الرياضي ، وان الحلول جاءت معلبة بعيدا عن لوائحةه ونظامه الأساسي ، وكانت لاتحاد الكرة الفضل في تنفيذها. وهنا نحن اليوم نقترب من نهاية الموسم الرياضي وظهرت هذه المره عنتريات المريخ وتصريحات لبعض الاندية المتضررة من تعديل مواعيد بعض المباريات الحاسمة ، بعد ضمن الهلال صدارة الممتاز واحتفل قبل جولتين من نهاية الموسم بكأس الممتاز وأقام حفلة في استاده عقب المبارة التي ضمن بنقاطها الصدارة ومن المفارقات كانت مع الامل عطبرة والذي كان مناصري الهلال الموسم السابق ضد اتحاد الكرة. واليوم يدخل اتحاد الكرة في ذات المشكلة ويدخل الكرة السودانية في بوادر أزمة في سيناريو مشابه لما حدث بالموسم الماضي، مع الهلال الذي توّج بلقب الدوري رسميا منذ أيام قبل جولتين من نهايته.
وعدّل اتحاد الكرة مواعيد بعض المباريات الحاسمة المقرر إقامتها هذا الأسبوع أوالأسبوع الذي يليه، حيث إن مباراة الهلال أمام الخرطوم التي كان مقررا لها يوم الإثنين تم تأجيلها إلى يوم 11 أكتوبر.
وتقام مباراة القمة بين المريخ والهلال يوم 16 من الشهر الجاري، أما مباراة الخرطوم الوطني مع الاهلي شندي بملعب المريخ فقد تم تأجيلها لتلعب يوم 11 من الشهر الجاري بدلا من يوم الأربعاء المقبل.
نتائج المباريات الأربع لها تأثير كبير على حسم الترتيب الثاني الذي يتصارع عليه المريخ والأهلي شندي، بينما مباراتي الخرطوم الوطني مع الهلال والأهلي شندي تصب في مصلحة حصول الخرطوم على فرصة التمثيل الإفريقي حال فوزه على الهلال والأهلي شندي.
وجاء رد فعل الأهلي شندي والخرطوم الوطني سريعا، فقد احتجا على المواعيد الجديدة
وانتقد مدير الكرة بنادي الاهلي شندي البرمجة الجديدة لمباريات الدوري الممتاز وقال انها تتم وفق المزج و انه لا يستغرب تأجيل مباراتي فريقه ضد المريخ والخرطوم و قال انه سمع بها في الواتساب قبل ان يخطرهم الاتحاد العام عبر مكالمة هاتفية وقال ان ناديه ظل يتابع كل مرة ما يحدث في الدوري الممتاز و ان العاطفة ظلت تتحكم في المسابقة وهو امر محبط وقال فؤاد نقة القيادي ينادي الخرطوم الوطني ان ناديه يرفض تأجيل مباراتيه ضد الهلال والاهلي شندي وقال :انهينا تحضيراتنا للهلال وعلى الاتحاد ان يبحث عن فريق آخر يلعب بقية المباريات و سيكون لنا رأي آخر عقب قرار لجنة البرمجة وشن عضو مجلس هلال الفاشر عبد الباسط موسى هجوما ناريا على الاتحاد العام بسبب برمجة مباراة الاهلي الخرطوم الوطني قبل مباراة النيل شندي ضد الفرسان وقال انها ستؤثر علي عدالة المنافسة وقال ان الدوري الممتاز كلو بيع وشراء مبينا ان لعب مباراة الاهلي والنيل شندي بعد حسم الاهلي للوطني او تعادله فان سيؤمن موقفه مباراته ضد النيل ستكون اداء واجب وقال في حديثه لهوي السودان ان الخيالة سيقاتلون حتى آخر رمق من اجل البقاء مجلس إدارة نادي المريخ عقداجتماعا طارئ الاثنين بقاعة الاجتماعات بالمكتب التنفيذي لنادي المريخ ، برئاسة أمين المال عوض الكريم رمرم وبحضور عدد من مساعدي الرئيس واتخذ القرارات التالية .
- التمسك بالمذكرة المعنونة للاتحاد السوداني لكرة القدم بتاريخ 2/ أكتوبر . والتي جاء فيها تعليق برمجة مباريات المريخ لحين البت في استئناف المريخ فى قضية لاعبه شيبوب .
- التمسك بالبرمجة التي أعلنها الاتحاد السوداني لكرة القدم يوم 2 / أكتوبر والمعممة لأجهزة الإعلام والتي تم اخطار نادي المريخ بها رسميا
- رفض البرمجة المعدلة والصادرة بتاريخ الاثنين 3 / أكتوبر والتي جاءت بسبب ضغوط مارسها البعض علي الاتحاد السوداني بغرض الأضرار بالمريخ لمصلحة آخرين
- تعديلات البرمجة التي صدرت بتاريخ 2 / أكتوبر أصبحت قرارات قانونية وسارية ، وأن مباراة الخرطوم الوطني والهلال كانت ضمن حزمة المباريات التي تم تعديلها فقد تم تأجيلها من تاريخ 3 / أكتوبر الي 4 / أكتوبر .ضمن نفس القرارات التي شملت مباريات نادي المريخ .
- قرر مجلس المريخ أن يمارس دوره الريادي والقيادي في تصحيح مسار كرة القدم السودانية والسعي لسحب الثقة من الاتحاد السوداني لكرة القدم بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة
- مناشدة جماهير المريخ بممارسة اقصي درجات ضبط النفس والوقوف مع المجلس بقوة من أجل مصلحة المريخ الكيان وحفظ حقوق النادي
قرر المجلس إصدار بيان شامل وتوضيحي لتنوير الرأي العام وجماهير المريخ خاصة حول الأوضاع الحالية ومن خلال هذا الرصد لتصريحات بعض الاندية المتضررة من تعديل المباريات المتبقية من خلال ترتيبها ان كان في القمة وتنافسها على التمثيل الخارجي مثل المريخ والاهلي شندي والخرطوم الوطني او المهددة بالهبوط مثل هلال الفاشر والنيل شندي والامير البحرواي ، فيتضح ان إزمة هذا الموسم ستكون مثل سابقتها في الموسم السابق ، وان اتحاد كرة القدم متهم مدان حتى لو ثبتت براءته ، وانه لم يفلح في كسب ود انصار الهلال والمريخ ،حتى لو أتبع سياسة الصادق المهدي في إجابته على سؤال هل هو هلالابي ام مريخابي ، وان اتحاد الكرة لن يصدق حتى لو قال ان لونه (سوداني ) أنتماءا للوطن الكبير ،وليس الشركة الراعية للممتاز.فان ذلك لن يجلب له الرضاء ونظل هكذا في كل موسم فان تصدر الهلال البطولة فان المريخ سيتصدر لخلق المشاكل مثل هذا العام ، وان فاز المريخ بها فان الهلال سيقود الازمة مثل الموسم السابق.
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