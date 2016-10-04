منبر كلفورنيا يدعو لوقفة احتجاجية بسان فرانسسكو ضد الحرب
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منبر كلفورنيا يدعو لوقفة احتجاجية بسان فرانسسكو ضد الحرب والمطالبة بالتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في جبل مرة
منبر السودان الوطني الديموقراطي بكلفورنيا
يدعوكم جميعا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية تنديدا لاستخدام النظام الفاشي لأسلحة كيماوية محرمة دوليا ،ضد المدنيين في منطقة جبل مرة والتي اكدتها تقارير موثقة بواسطة منظمة العفو الدولية. كما تندد الوقفة بالحرب الدائرة في جنوبي كردفان والنيل الأزرق والانتهاكات الفظة لحقوق الانسان المصاحبة للحرب، والعنف المفرط. وتدعو الوقفة الاحتجاجية وتطالب بتحقيق دولي شفاف في استخدام الحكومة لأسلحة محرمة ووقف الحرب في دارفور و جنوبي كردفان و النيل الأزرق . والمنبر اذ يدعوكم للمشاركة الوطنية لا يساوره شك في انكم سترفعون صوتكم عاليا حتي تسمع صرختنا الداوية اسماع كل العالم!! والمجتمع الدولي
المكان : امام السيتي هول بمدينة سانفرانسسكو الزمان: يوم السبت الموافق 10/08/2016 بين الساعة 11 صباحا-الساعة الواحدة ظهرا