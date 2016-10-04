الحركة الشعبية: لجنة حقوق المواطنة والحريات الأساسية تواصل أعمالها وتصعد قضية القساوسة لحكومات ومؤسسات دولية وأممية

التفاصيل نشر بتاريخ: 04 تشرين1/أكتوير 2016