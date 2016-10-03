علي شرف التحضير للمؤتمر الامم المتحده الثالث للمستوطنات البشريه .. بقلم: د.الحاج حمد محمد خيرالحاج حمد

التفاصيل نشر بتاريخ: 03 تشرين1/أكتوير 2016 الزيارات: 13