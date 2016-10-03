انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للحركة المستقلة بالخارج
التفاصيل
=========== الحركة المستقلة بالخارج ضمن فعاليات المؤتمر العام الرابع للحركة المستقلة بالخارج المنعقد في مدينة بيرمنجهام البربطانية في الفترة بين الثلاثين من اغسطس والثاني من اكتوبر تم انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة للحركة دورة ٢٠١٦ - ٢٠١٨ علي النحو التالي:
د. مهدي محمد خير / رئيسا إسماعيل التاج / سكرتيرا عاما عادل علي صالح / سكرتير العلاقات الخارجية سيف اليزل سعد عمر / سكرتير إعلامي د. سامية عثمان / سكرتيرة التدريب م. نبيل النويري / سكرتير التنظيم علي حمد النيل / سكرتير مالي د. كمال عثمان / نائب السكرتير العام د. يحي المهدي / نائب السكرتير المالي
سيف اليزل سعد عمر السكرتير الاعلامي الحركة المستقلة بالخارج ٢٠١٦/١٠/٢