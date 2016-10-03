(قناة البحر الاحمر الفضائية الى اين ؟؟) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان إدريس

كثر الجدل والاسئلة عن مصير قناة البحر الاحمر الفضائية وخاصة مابعد زوال المؤسسين كل من صاحب الفكرة السيد / الصادق المليك ومساعده الدكتور محمد طاهر ايلا ، نعم اصبحت القناة بلا رسالة واضحة تعتمد على افكار العاملين بها مع ان الولاية بها كلية اعلام تابعة لجامعة البحر الاحمر ولكن الاولى بعيدة كل البعد عن رسالة القناة العلمية الواضحة مع ان المنطقة بها تراث قديم قدم الدولة السودانية بالاضافة الى القبائل المتواجده بها كالدناقلة وجبال النوبة وقبائل دارفور وكردفان والنيل الازرق .
نعم المنطقة زاخرة بالبرامج الحية التي تضاهي برامج القنوات الاخرى بالسودان ، ولكن نحتاج الى اعادة الاعلاميين التي طردتهم الحكومة لاسباب شخصية وهم من ابناء المنطقة ومنهم من غادرها الى الخرطوم حيث الاضواء او الدمازين كالرمز الاعلامي على مختار عمر مدير تلفزيون النيل الازرق
، مع العلم ان قناة البحر الاحمر عندما انشئت القصد منها هو التطبيل لفئة معينة واظهار انجازاتها المختلفة ان كانت لها انجازات وانتهت تلك الضوضاء وسقطت القناة في وحل التكرار والرتابة، فالسؤال الذي يطرح نفسه اين دور اهل الاعلام بالمنطقة وحكومة الولاية ايضا التي هي بالاصل ما فاضية من مشاكلها والخناق القبلي الضاق على وجه الولاية والذي تركة الوالي القديم كنوع من القنابل والمؤقوتة التي تنفجر في اي لحظة
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