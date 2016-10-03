بيان من التجمع الوطني للسودانيين بفلادلفيا: إستخدام سلطة الإنقاذ للسلاح الكيماوي ضد المواطنين العٌّزل
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إن شعب دارفور المبتلي بأسوأ ما يبتلي به بشر... وهو سلطة تغمط شعبها حق المواطنة وهم أهل أرض... وتطاردهم بالتصفية العرقية علي مدي ما يقارب الثلاثه عقود من الزمان ... وتسلبهم الحق في السلام والامان في ديارهم وهم الشعب الكريم المسالم الذي أٌجبِر شبابه علي حمل السلاح دفاعاً عن الارض والعرض ، حينما خبا نور الأمل في سلام عادل ودولة مواطنة...ووقف العالم متفرجاً علي دماءهم تروي الارض وأنّاتهم تهز عروش السماء...
إننا في التجمع الوطني للسودانيين بفلادلفيا ندين الهجمات الشرسة والوقحة بالسلاح الكيماوي -المحرم دولياً -علي المواطنين العزل في جبل مرة والذي أكدته منظمة العفو الدولية في بيانها الصادر في يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦ والذي راح ضحيته ٢٥٠ مواطناً اعزل لأكثر من ثلاثين مرة منذ مطلع هذا العام...في تحقيقها الذي استعانت فية بخبراء دوليين ، وصور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية وإفادات شهود العيان... وإننا ندين هذا السلوك النازي الوحشي في مواجهة شعب أعزل ، والذي ما فتئت السلطة الغاشمة تواجهه بكل أسلحة الدمار من قنابل عنقودية وأسلحة كيمائية...بعد أن استباحت خيرات شعبنا وموارده لصالح تنظيمهم الجشع، وعضويتهم التي لا ترتوي من أموال الشعب ودمائه.. ونطالب المجتمع الدولي الوقوف بحسم تجاه هذا الاجرام وتطبيق المادة ١٥٩١ الصادرة في ٢٠٠٥ والتي تحظر بيع الأسلحة لحكومة السودان وتكوين لجنة عاجلة للنظر في هذة القضية وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية بحق البشير
إننا في التجمع نعلن وقفتنا الصلبة مع مواطني جبل مرة والشعب السوداني في محنته ونبذل قصاري جهدنا في ادانة هذا السلوك بكل الوسائل الممكنة ، ونناضل من اجل إسقاط هذا النظام الذي لن يتأتي خلاص الشعب السوداني إلا بدك حصونه وإرساله إلي مذبلة التاريخ.
التجمع الوطني للسودانيين بفلادلفيا الثاني من أكتوبر ٢٠١٦م